Đội K52 xuất quân tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Campuchia

Dự lễ xuất quân có Thiếu tướng Trần Minh Trọng, Phó Chính ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Quân khu 5.

Sau khi kết thúc nhiệm vụ mùa khô 2025-2026, từ ngày 25/6 đến ngày 3/9, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai tiếp tục cử lực lượng phối hợp với lực lượng bảo vệ, dẫn đường của 3 tỉnh Đông Bắc Campuchia tuyên truyền, vận động nhân dân cung cấp thông tin về mộ liệt sĩ, phục vụ nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập mùa khô 2026-2027.

Trong thời gian này, Đội K52 đã khảo sát tại 254 làng tại hai tỉnh Ratanakiri và Stung Treng. Từ ngày 12/8 đến nay, Đội đã quy tập được 5 hài cốt liệt sĩ, trong đó 3 hài cốt tại tỉnh Ratanakiri và 2 hài cốt tại tỉnh Stung Treng; đồng thời xác minh, thu thập thêm thông tin về các liệt sĩ được an táng ban đầu. Qua đó, nâng tổng số Đội đã quy tập đến nay là 1536 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia và đưa về nước.

Đội K52, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai lên đường làm nhiệm vụ

Phát biểu giao nhiệm vụ, lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai yêu cầu cán bộ, chiến sĩ Đội K52 nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động khắc phục khó khăn, nắm chắc tình hình địa bàn; giữ gìn, củng cố mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị với chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân Campuchia; làm tốt công tác dân vận, góp phần nâng cao hiệu quả tìm kiếm, quy tập; đồng thời bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và phương tiện.

Thượng tá Nguyễn Xuân Toản, Đội trưởng Đội K52, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai thay mặt đội, khẳng định quyết tâm phát huy truyền thống, giữ vững bản lĩnh, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Cán bộ chiến sĩ đội K52 làm nhiệm vụ trong "Chiến dịch 500 ngày đêm".

“Chúng tôi tìm kiếm ở những địa bàn mùa mưa vừa rồi đơn vị đã tổ chức tìm kiếm và xác minh thông tin. Trước khi xuất quân, Đội K52 đã nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chuyên trách tỉnh Gia Lai, Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Đội K52 đã xây dựng ý chí quyết tâm cho chiến sĩ, nên tinh thần của anh em với tâm thế rất sẵn sàng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao", Thượng tá Nguyễn Xuân Toản khẳng định.