Đồng Tháp xuất quân tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Campuchia

Những năm qua, thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn 2 tỉnh Pray Veng và Puasat, Vương quốc Campuchia, Đội K91 đã kiên trì, bền bỉ tìm kiếm, quy tập hơn 2.100 hài cốt liệt sĩ đưa về với đất mẹ.

Riêng hưởng ứng “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, tính đến tháng 9/2026, Đội K91 đã quy tập thêm 47 hài cốt liệt sĩ tại Campuchia và 103 hài cốt liệt sĩ trong nước.

Bước vào mùa khô 2026 - 2027, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ có ý nghĩa đặc biệt khi cả nước kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với Đội K91

Tại lễ xuất quân, lãnh đạo UBND tỉnh yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 515 tỉnh chủ động, sâu sát, bảo đảm tốt nhất các điều kiện phục vụ nhiệm vụ; thường xuyên theo dõi, nắm chắc tình hình, kịp thời tháo gỡ khó khăn; bảo đảm đầy đủ lực lượng, phương tiện, vật chất, trang thiết bị, đồng thời chăm lo đời sống, sức khỏe, tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ Đội K91.

Các đại biểu tiễn Đội K91 lên đường làm nhiệm vụ

Các sở, ban, ngành, đoàn thể và chính quyền địa phương tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, xác định tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chung, không chỉ của lực lượng chuyên trách. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cựu chiến binh, thân nhân liệt sĩ và Nhân dân cung cấp thông tin, góp phần mở rộng nguồn thông tin, nâng cao hiệu quả tìm kiếm.