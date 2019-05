Quyền Chủ tịch tỉnh Sơn La từ chối trả lời báo chí về gian lận thi cử

Liên quan đến những sai phạm trong vụ gian lận thi cử ở Sơn La, chiều 28/5, trả lời phóng viên báo chí, đại biểu Quốc hội Tráng Thị Xuân - Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La liên tục từ chối những câu hỏi của các phóng viên báo chí.

Bà Tráng Thị Xuân cho rằng, vụ việc đang trong quá trình điều tra nên chưa rõ. Đến cuối giờ chiều 28/5, khi phóng viên cố gắng tiếp cận, bà Xuân cũng liên tục từ chối trả lời. “Tôi không trả lời về vấn đề này, thông cảm cho tôi và để một dịp khác. Nếu muốn nắm thông tin thì lên Sơn La, tôi không cung cấp thông tin ở đây”- bà Tráng Thị Xuân nói.

Bắt giữ các đối tượng liên quan vụ gian lận điểm thi ở Sơn La.

Liên quan đến vụ gian lận thi cử ở Sơn La, sáng 28/5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La đã họp biểu quyết để thi hành kỷ luật đối với ông Trần Xuân Yến, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La đã quyết định kỷ luật với hình thức khai trừ khỏi Đảng đối với ông Trần Xuân Yến.

Trước đó, chiều 27/5, Ủy Ban Kiểm tra Tỉnh ủy Sơn La cũng đã tổ chức họp và xem xét hình thức kỷ luật đối với 7 bị can liên quan đến gian lận thi cử, gồm: Lò Văn Huynh, Trưởng Phòng khảo thí và quản lý chất lượng của Sở GDĐT; Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Phó Trưởng Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng, Sở GDĐT; Nguyễn Thị Hồng Nga, chuyên viên Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng, Sở GDĐT; Cầm Thị Bun Sọn, Phó Trưởng Phòng chính trị - tư tưởng, Sở GDĐT; Đặng Văn Thủy, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Tô Hiệu, Thành phố Sơn La, Đỗ Khắc Hưng, cựu Trung tá, Phòng An ninh Chính trị nội bộ, Công an tỉnh; Đinh Hải Sơn cựu Thiếu tá, Phòng An ninh Chính trị nội bộ, Công an tỉnh.

Trước đó, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La đã chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La đề nghị truy tố 8 bị can về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Theo nguồn tin riêng của VOV, các cơ quan chức năng đang làm việc với ông Hoàng Tiến Đức, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La liên quan đến vụ sai phạm trong kỳ thi THPT Quốc gia 2018 tại tỉnh Sơn La. Ông Hoàng Tiến Đức sẽ nghỉ hưu từ ngày 1/7/2019./.

