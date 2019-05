Nguyên PGĐ sở GDĐT Sơn La bị đề nghị truy tố vụ gian lận thi cử

1.Công an tỉnh Sơn La đề nghị truy tố 8 bị can vụ gian lận thi cử: Công an tỉnh Sơn La vừa đề nghị truy tố 8 bị can về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2018. Trong số 8 bị can, đáng chú ý nhất là ông Trần Xuân Yến, khi bị khởi tố là phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, phụ trách việc tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 tại Sơn La, cũng là người có chức vụ, quyền hạn cao nhất trong vụ án này tính đến nay.