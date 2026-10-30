Quyết định 08 trao cơ hội để người lầm lỡ làm lại cuộc đời

Từ nỗi lo “trắng tay” ngày trở về…

Hoàn thành thời gian cai nghiện trở về địa phương, điều khiến anh H.V.Q (xã Phú Trung, TP. Đồng Nai) và nhiều người cùng cảnh ngộ trăn trở nhất, là làm sao có công ăn việc làm ổn định khi trong tay không vốn liếng. Không việc làm, không thu nhập, nguy cơ tái nghiện hay rơi vào bế tắc luôn chực chờ.

Thế nhưng, cánh cửa mới đã mở ra với anh Q. khi chính quyền địa phương và Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) rà soát, xét duyệt cho anh vay 100 triệu đồng từ chương trình tín dụng ưu đãi theo Quyết định số 08/2026/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người sau cai nghiện ma túy.

Ngân hàng chính sách xã hội chi nhánh Đồng Phú giải ngân vốn vay (ảnh: NHCSXH)

Có vốn trong tay, anh Q. đầu tư trồng, chăm sóc vườn sầu riêng. Anh chia sẻ, điều đáng quý nhất là bên cạnh nguồn vốn, anh còn nhận được sự đồng hành, hướng dẫn kỹ thuật tận tình từ cán bộ cơ sở: “Bên Tổ vay vốn hướng dẫn, định hướng cho tôi công việc và cách chăm sóc, sử dụng phân bón phù hợp với nguồn vốn để sau này có nguồn thu ổn định, cải thiện kinh tế gia đình. Được tiếp cận nguồn vốn này, tôi rất cảm ơn chính sách của Nhà nước đã giúp tôi có cơ hội làm lại cuộc đời”.

Còn anh Đ.M.G (SN 1999, trú tại phường Đồng Phú, TP.Đồng Nai), từ một thanh niên nghiện ma túy, nay nhờ khoản vay 200 triệu đồng, anh cùng gia đình đã đầu tư hơn 2ha cao su, mở công ty thu mua mủ, từng bước gầy dựng lại sự nghiệp.

Anh Đ.M.G trải lòng: “Khi mới trở về cũng có áp lực lớn vì sự kỳ thị, nhưng em lấy đó làm động lực để cố gắng làm ăn, thay đổi cách nhìn của mọi người. Giờ em chỉ tập trung làm ăn, chăm lo cho gia đình, con cái”.

Cũng từ vốn vay theo Quyết định số 08, anh L.Đ.A (ngụ xã Bình Tân, TP. Đồng Nai) cũng được giải ngân 100 triệu đồng để đầu tư chăm sóc vườn điều - loại cây trồng chủ lực của địa phương. Nguồn vốn chính sách không chỉ là điểm tựa sinh kế mà còn là niềm tin của cộng đồng trao cho anh, giúp anh quyết tâm gạt bỏ quá khứ.

… đến luồng sinh khí mới từ Quyết định 08

Dù mới triển khai từ tháng 5/2026, Chi nhánh NHCSXH TP.Đồng Nai đã giải ngân cho 46 trường hợp với tổng số tiền 5,58 tỷ đồng. Với chính sách ưu đãi này, người sau cai nghiện tiếp cận vốn để học nghề, tự tạo việc làm; đồng thời hỗ trợ các cơ sở sản xuất, kinh doanh có sử dụng lao động là người sau cai nghiện mở rộng quy mô.

Để chính sách thực sự đi vào cuộc sống, lực lượng Công an cơ sở đóng vai trò là "nhịp cầu" quan trọng. Công an các xã, phường sẽ rà soát các trường hợp tái hòa nhập cộng đồng, chủ động lập danh sách đề nghị NHCSXH giải ngân cho đối tượng đủ điều kiện.

Việc hỗ trợ vốn vay giúp người sau cai nghiện có cơ hội làm lại cuộc đời, hòa nhập cộng đồng (ảnh: NHCSXH)

Trung tá Nguyễn Hải Phương, Phó Trưởng Công an xã Phú Trung cho biết, sau rà soát, đơn vị đã đề nghị cho 8 trường hợp được vay vốn. Để những người lầm lỡ hiểu về nguồn vốn vay, công an tích cực tuyên truyền qua các buổi gặp gỡ hàng tháng.

“Trong các buổi họp định kỳ hàng tháng, chúng tôi phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền cho các đối tượng về chính sách khoan hồng của Nhà nước cũng như lợi ích thiết thực của việc vay vốn. Đồng thời định hướng cách sử dụng nguồn vốn hiệu quả, giúp họ phát triển kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống và trở thành người có ích cho xã hội”.

Trong các buổi sinh hoạt cộng đồng, công an xã cùng các hội đoàn thể còn tích cực vận động người dân xóa bỏ kỳ thị, mở rộng vòng tay giúp người sau cai nghiện tự tin vươn lên.

Điểm tựa nhân văn, củng cố niềm tin hoàn lương

Để đồng vốn phát huy hiệu quả tối đa, công tác kiểm tra, giám sát trước, trong và sau khi cho vay được NHCSXH đặc biệt chú trọng. Đơn vị phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể nhận ủy thác giám sát sát sao mục đích sử dụng vốn, trên tinh thần đồng hành, hỗ trợ, tuyệt đối không tạo thêm mặc cảm cho người vay.

Ông Nguyễn Minh Tú, Phó Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH Phú Riềng nhấn mạnh: “Ngân hàng Chính sách xã hội rất chú trọng công tác kiểm tra trước, trong và sau khi cho vay. Đơn vị phối hợp chặt chẽ với UBND, cơ quan công an và các hội đoàn thể, UBND, công an kiểm tra mục đích sử dụng vốn vay; đồng thời thường xuyên khuyến khích, động viên các đối tượng tự tin, mạnh dạn phát triển kinh tế gia đình, sớm hòa nhập cộng đồng và tự tin phát triển kinh tế gia đình, đóng góp cho xã hội”.

Có thể thấy, khi nguồn vốn chính sách trao đi niềm tin, sự nỗ lực hoàn lương của mỗi cá nhân chính là câu trả lời trọn vẹn nhất. Sự vươn lên của những người từng lầm lỡ không chỉ giúp bản thân thoát khỏi cái bẫy tái nghiện, mà còn biến họ trở thành những "lá chắn" vững chắc ngay từ cơ sở.

Khi có công ăn việc làm ổn định, chính họ sẽ là những tuyên truyền viên sống động nhất, củng cố niềm tin cho những người cùng cảnh ngộ và góp phần đẩy lùi ma túy khỏi đời sống cộng đồng. Trao cơ hội sinh kế hôm nay chính là gieo mầm cho một cộng đồng an toàn, bình yên và phát triển bền vững mai sau.

Theo Quyết định 08, người sau cai nghiện được vay vốn để học nghề trình độ sơ cấp có thời hạn dưới 3 tháng, với mức tối đa 4 triệu đồng/người/tháng; vay tối đa 200 triệu đồng để sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm. Cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng lao động là người sau cai nghiện được vay tối đa 2 tỷ đồng.