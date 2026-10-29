Từ những cuộc đời hồi sinh đến bản làng không ma túy

Đằng sau những con số về quản lý, đấu tranh là những cuộc đời đang đổi thay, những gia đình dần tìm lại bình yên. Từ nỗ lực của mỗi người từng lầm lỡ đến sự đồng hành của chính quyền và cộng đồng, Ngọc Chiến đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng xã không ma túy vào năm 2030.

Rời bỏ ma túy, ông Tòng Văn Kiểu trở lại cuộc sống bình yên, quyết tâm lao động sản xuất.

Hơn 20 năm nghiện ma túy cũng là chừng ấy thời gian ông Tòng Văn Kiểu đánh mất sức lao động, khiến kinh tế gia đình sa sút, tình cảm vợ chồng, cha con bị ảnh hưởng. Năm 2023, sau khi hoàn thành cai nghiện tập trung và trở về địa phương, ông quyết tâm làm lại cuộc đời, bắt đầu từ việc lao động sản xuất, bù đắp những thiệt thòi mà vợ con đã phải gánh chịu.

Không trông chờ, dựa dẫm vào người khác, ông Kiểu bắt tay gây dựng kinh tế từ chính nương ruộng của gia đình. Đến nay, mô hình trồng cà chua sạch do ông cùng con rể phát triển đã mở rộng trên diện tích 5.000 mét vuông, mang lại thu nhập từ 600 đến 700 triệu đồng mỗi năm, đồng thời tạo việc làm ổn định cho gần 10 lao động địa phương.

Căn nhà 2 tầng khang trang, là thành quả lao động của ông Kiểu sau khi từ bỏ ma túy.

Kinh tế từng bước khấm khá, gia đình ông đã xây dựng được căn nhà hai tầng kiên cố, rộng 200 m2, thay cho ngôi nhà cũ nát trước đây. Nhưng với ông Kiểu, điều quý giá hơn cả không chỉ là thành quả lao động, mà còn là tình cảm gia đình được hàn gắn, niềm tin của vợ con và sự tôn trọng của bà con trong bản dần được vun đắp trở lại.

"Ngày trước lúc mình đang vật vã, có gì trong nhà là mang đi hết, nhưng bây giờ mình chỉ ăn cơm với vợ con, không chơi, không hút hít nữa, lại trở về như người bình thường, giờ yên tâm, hạnh phúc, ngủ ngon hơn", ông Kiểu chia sẻ.

Từ những ngày tháng tưởng chừng khó có thể thoát ra, ông Kiểu đang từng bước chứng minh rằng, khi quyết tâm từ bỏ ma túy và có điều kiện lao động, sản xuất, sự sẻ chia của người thân và cộng đồng, người từng lầm lỡ hoàn toàn có thể làm lại cuộc đời.

Lực lượng công an xã Ngọc Chiến đến thăm gia đình anh Lò Văn Nguyễn.

Cũng tại xã Ngọc Chiến, anh Lò Văn Nguyễn ở Mường Chiến từng sa vào ma túy từ năm 2018 do ham chơi. Sau 4 năm, anh quyết định đi cai nghiện. Quãng thời gian ấy giúp anh nhìn lại những gì đã qua, nhận ra ma túy không chỉ bào mòn sức khỏe mà còn khiến bản thân lãng phí thời gian, bỏ lỡ cơ hội lao động và chăm lo cho gia đình.

Năm 2024, sau khi trở về địa phương, được gia đình tin tưởng, chính quyền và lực lượng Công an xã quan tâm, hỗ trợ, anh Nguyễn từng bước ổn định cuộc sống, tập trung phát triển kinh tế để nuôi dạy bốn người con.

Trên diện tích khoảng 8.000 m2, anh xây dựng mô hình chăn nuôi tổng hợp với hơn 10 con trâu, bò, lợn, kết hợp nuôi cá, ốc và gia cầm. Từ những điều kiện hiện có, anh Nguyễn đang làm thủ tục vay vốn ngân hàng để mở rộng sản xuất, nâng cao thu nhập, tạo nền tảng cho các con được học hành và trưởng thành.

"Thời gian đi cai, tôi nghĩ lại quãng thời gian mình chơi chỉ là hoang phí, chẳng có tác dụng gì cho mình. Từ lúc tôi về, tôi thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn; được chính quyền địa phương, công an, gia đình tạo điều kiện để tái hòa nhập cộng đồng, tôi thấy tự tin hơn hẳn lên, hiện tại tôi muốn vay vốn để mở rộng chăn nuôi của gia đình", anh Lò Văn Nguyễn nói.

Trở về địa phương, người sau cai nghiện được chính quyền, công an và cộng đồng xã, bản tạo điều kiện tái hòa nhập cộng đồng.

Những câu chuyện như ông Kiểu, anh Nguyễn cho thấy, hỗ trợ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng không chỉ dừng lại ở việc giúp họ từ bỏ ma túy, mà còn cần tạo điều kiện để họ có việc làm, phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Đây cũng là một trong những giải pháp quan trọng nhằm hạn chế nguy cơ tái nghiện, góp phần giữ gìn an ninh, trật tự ngay từ cơ sở.

Tuy nhiên, cuộc chiến với ma túy ở Ngọc Chiến vẫn còn nhiều khó khăn. Dù chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phòng ngừa, kiểm soát và đấu tranh, tình hình ma túy trên địa bàn vẫn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp.

Riêng trong năm nay, công an xã đã chủ trì bắt giữ 12 vụ với 20 đối tượng liên quan đến các hành vi mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy. Hiện địa phương đang quản lý gần 70 người nghiện ma túy, 28 người sử dụng trái phép chất ma túy và 88 người sau cai nghiện.

Trước thực tế đó, bên cạnh tăng cường đấu tranh, xử lý các hành vi vi phạm, lực lượng Công an xã Ngọc Chiến chú trọng rà soát, quản lý các đối tượng, phối hợp với gia đình và các tổ chức ở bản để nâng cao hiệu quả phòng ngừa, hạn chế tái nghiện, không để hình thành những điểm phức tạp về an ninh, trật tự.

Trung tá Hà Văn Hải, Phó Trưởng Công an xã Ngọc Chiến cho biết: "Công an xã luôn xác định công tác phòng, chống ma túy là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong cả một thời gian dài. Với địa bàn xã Ngọc Chiến, thời gian tới chúng tôi đặt ra mục tiêu phát hiện, bắt giữ và xử lý 100% các vụ, các hành vi vi phạm, phạm tội về mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng chất ma túy trái phép trên địa bàn, phấn đấu đến năm 2030 xã Ngọc Chiến sẽ trở thành xã không ma túy theo Chương trình mục tiêu Quốc gia đã đề ra".

Từ những mô hình sản xuất đang từng ngày tạo sinh kế cho người sau cai nghiện đến các biện pháp quản lý, đấu tranh quyết liệt của lực lượng chức năng, Ngọc Chiến đang từng bước triển khai cuộc chiến với ma túy bằng những giải pháp đồng bộ, thiết thực. Trong đó, mỗi người quyết tâm làm lại cuộc đời, mỗi gia đình đồng hành cùng người thân và mỗi bản làng chủ động phòng ngừa tệ nạn đều là những mắt xích quan trọng. Bởi để giữ bình yên bản làng, không chỉ cần ngăn chặn ma túy từ bên ngoài, mà còn phải giúp những người từng lầm lỡ có cơ hội trở về, lao động, sống có ích và được cộng đồng đón nhận. Đó cũng là nền tảng để Ngọc Chiến từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng xã không ma túy vào năm 2030.