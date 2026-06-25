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Ra mắt Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII gồm 119 ủy viên

Thứ Năm, 11:53, 25/06/2026
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VOV.VN - Anh Bùi Quang Huy - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn khóa XII, được tín nhiệm tái đắc cử Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn khóa XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Sáng 25/6, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 diễn ra phiên trọng thể với khẩu hiệu hành động “Bản lĩnh tự cường – Tiên phong sáng tạo - Khát vọng cống hiến - Làm chủ tương lai”.

Đại hội đã báo cáo kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII; ra mắt Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Bí thư Trung ương Đoàn khóa XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

ra mat ban chap hanh trung uong Doan khoa xiii gom 119 uy vien hinh anh 1
 Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Bí thư Trung ương Đoàn khóa XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 ra mắt đại hội

Theo đó, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn gồm 119 anh, chị; Ban Thường vụ Trung ương Đoàn gồm 25 anh, chị; Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn gồm 17 anh, chị.

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa XIII vừa được đại hội bầu, anh Bùi Quang Huy, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn đã phát biểu nhận nhiệm vụ.

ra mat ban chap hanh trung uong Doan khoa xiii gom 119 uy vien hinh anh 2
Anh Bùi Quang Huy - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn khóa XII, được tín nhiệm tái đắc cử Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn khóa XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Theo anh Bùi Quang Huy, đây thực sự là vinh dự to lớn nhưng cũng là nhiệm vụ, trách nhiệm nặng nề. Ban Chấp hành Trung ương Đoàn nhiệm kỳ mới quyết tâm không ngừng tự tu dưỡng, tự rèn luyện bản thân về mọi mặt; luôn tiên phong gương mẫu trong công tác, trong cuộc sống; gần gũi với thanh niên, sâu sát với cơ sở; dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đương đầu với khó khăn thử thách và quyết liệt trong hành động.

Đoàn kết một lòng, tận tâm tận lực cùng cán bộ, đoàn viên cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII; xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và hành động; đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động của Đoàn, lấy đoàn viên thanh niên làm trung tâm, chủ thể, mục tiêu và động lực phát triển.

Dẫn dắt công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi có những bước phát triển mới, đóng góp tích cực vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển đất nước; xứng đáng với niềm tin yêu sâu sắc và kỳ vọng to lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với thế hệ trẻ, tiếp nối truyền thống vẻ vang của tổ chức Đoàn và tuổi trẻ Việt Nam.

Danh sách Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII:

1. Bùi Quang Huy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư Thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn

2. Nguyễn Minh Triết - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thường trực Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam

3. Nguyễn Tường Lâm - Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam

4. Nguyễn Kim Quy - Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Trưởng ban Công tác Thanh thiếu nhi, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam

5. Hồ Hồng Nguyên - Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Trưởng ban Công tác hội, quần chúng Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

6. Bùi Minh Tuấn - Trưởng Ban Công tác Đoàn

7. Nguyễn Thái An - Phó Trưởng Ban Công tác Đoàn

8. Nguyễn Quốc Huy - Phó Trưởng Ban Công tác Đoàn

9. Vũ Văn Chúc - Phó Trưởng Ban Công tác Đoàn

10. Vũ Thị Tuyết Mai - Phó Trưởng Ban Công tác Đoàn

11. Cù Đức Quân - Phó Trưởng Ban Công tác Đoàn

12. Lương Minh Trường - Phó Trưởng Ban Công tác Đoàn, Thư ký Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn

13. Hoàng Đức Nam - Phó Trưởng Ban Công tác Đoàn

14. Nguyễn Đức Nguyên - Phó Trưởng ban Công tác Thanh thiếu nhi

15. Nguyễn Hữu Tú - Phó Trưởng ban Công tác Thanh thiếu nhi

16. Hoàng Thái Nam - Phó Trưởng ban Công tác Thanh thiếu nhi

17. Nguyễn Lưu Trà My - Phó Trưởng ban Công tác Thanh thiếu nhi

18. Vũ Huy Dương - Phó Trưởng ban Công tác Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn

19. Lê Hải Long - Phó Trưởng ban Công tác Thanh thiếu nhi, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Đội Trung ương

20. Cảnh Chí Quân - Phó Trưởng ban Công tác Thanh thiếu nhi

21. Đỗ Tuấn Hanh - Phó Trưởng ban Công tác Thanh thiếu nhi

22. Lâm Tùng - Phó Trưởng ban Công tác Thanh thiếu nhi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Sinh viên Việt Nam

23. Nguyễn Duy Hưng - Chuyên viên chính Ban Công tác Thanh thiếu nhi, Chánh Văn phòng Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam

24. Nguyễn Thị Việt - Chuyên viên chính Ban Công tác Thanh thiếu nhi, Chánh Văn phòng Hội đồng Đội Trung ương

25. Trịnh Minh Thái - Bí thư Đảng ủy Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam

26. Vũ Minh Thảo - Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Thanh thiếu nhi Việt Nam

27. Nguyễn Thị Thu Vân - Phó Trưởng ban Công tác xã hội Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

28. Lê Hồng Nhung - Phó Trưởng ban Đối ngoại Nhân dân, Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

29. Dương Minh Nguyệt - Bí thư Tỉnh đoàn Tuyên Quang

30. Trần Ngọc Nam - Bí thư Tỉnh đoàn Ninh Bình

31. Nguyễn Tiến Hưng - Bí thư Thành đoàn Hà Nội

32. Nguyễn Ny Hương - Bí thư Tỉnh đoàn Hà Tĩnh

33. Lương Minh Tùng - Bí thư Tỉnh đoàn Đắk Lắk

34. Lư Thị Ngọc Anh - Bí thư Thành đoàn Cần Thơ

35. Ngô Minh Hải - Bí thư Thành đoàn TP. Hồ Chí Minh

36. Bùi Hoàng Tùng - Bí thư Đoàn Thanh niên Chính phủ

37. Trần Thị Ngọc Quỳnh - Bí thư Đoàn các cơ quan Đảng Trung ương

38. Nguyễn Thị Kim Anh - Bí thư Đoàn Thanh niên Quốc hội

39. Nguyễn Nhất Linh - Bí thư Đoàn Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương

40. Hà Đức Hải - Bí thư Tỉnh Đoàn Lào Cai

41. Bùi Đức Giang - Bí thư Tỉnh Đoàn Phú Thọ

42. Thiệu Minh Quỳnh - Bí thư Tỉnh Đoàn Hưng Yên

43. Trần Thị Thu - Bí thư Tỉnh Đoàn Quảng Trị

44. Nguyễn Thanh Hoài - Bí thư Thành đoàn Huế

45. Huỳnh Hữu Phúc - Bí thư Tỉnh Đoàn Khánh Hòa

46. Trương Minh Quang - Bí thư Tỉnh đoàn Lâm Đồng

47. Nguyễn Minh Kiên - Bí thư Thành đoàn Đồng Nai

48. Trần Hải Phú - Bí thư Tỉnh đoàn Tây Ninh

49. Trần Trí Cường - Bí thư Tỉnh Đoàn Vĩnh Long

50. Phan Duy Bằng - Bí thư Tỉnh Đoàn An Giang

51. Phạm Tuấn Tài - Bí thư Tỉnh Đoàn Cà Mau

52. Trần Văn Đăng - Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Ninh

53. Phạm Thị Thu Hiền - Bí thư Tỉnh Đoàn Thái Nguyên

54. Lê Công Hùng - Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng

55. Nguyễn Thị Thủy - Bí thư Thành Đoàn Hải Phòng

56. Vừ Thị Mai Dinh - Bí thư Tỉnh Đoàn Lai Châu

57. Mùa Chiến Thắng - Bí thư Tỉnh đoàn Điện Biên

58. Đoàn Thành Công - Bí thư Tỉnh Đoàn Lạng Sơn

59. Lê Ngọc Ánh - Bí thư Tỉnh Đoàn Thanh Hóa

60. Nguyễn Văn Mạnh - Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Ngãi

61. Phạm Hồng Hiệp - Bí thư Tỉnh Đoàn Gia Lai

62. Nguyễn Thị Hương Nhung - Bí thư Tỉnh đoàn Cao Bằng

63. Lê Hoàng Quyết - Bí thư Tỉnh đoàn Đồng Tháp

64. Nguyễn Quang Huy - Trưởng Ban Thanh niên Quân đội

65. Đồng Đức Vũ - Trưởng ban Thanh niên Công an nhân dân

66. Hồ Thị Ánh Tuyết - Phó Bí thư Thành đoàn TP. Hồ Chí Minh

67. Trần Quang Hưng - Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội

68. Thào Mạnh Cường - Phó Bí thư Tỉnh đoàn Tuyên Quang

69. Trần Diệp Mỹ Dung - Phó Bí thư Tỉnh đoàn Lâm Đồng

70. Đỗ Đức Thanh - Phó Bí thư Tỉnh đoàn Gia Lai

71. Hồ Phúc Hải - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Nghệ An

72. Trần Đăng Minh - Phó Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Ngãi

73. Vũ Huy Hoàng - Phó Bí thư Đoàn thanh niên Chính phủ

74. Nguyễn Hữu Nghĩa - Phó Bí thư Thành Đoàn Cần Thơ

75. Nguyễn Bá Duân - Phó Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng

76. Nguyễn Hiếu Trung - Phó Bí thư Thành đoàn Đồng Nai

77. Nguyễn Văn Ninh - Phó trưởng ban Thanh niên Quân đội, Tổng cục Chính trị

78. Đào Phú Cường - Trợ lý Thanh niên, Phòng Công tác quần chúng, Cục Chính trị, Quân khu 1

79. Triệu Như Cai - Trợ lý Thanh niên, Phòng Công tác quần chúng, Cục Chính trị, Quân khu 2

80. Trần Văn Hoàn - Trợ lý Thanh niên, Phòng Công tác quần chúng, Cục Chính trị, Quân khu 3

81. Trần Văn Toán - Trợ lý Thanh niên, Phòng Công tác quần chúng, Cục Chính trị, Quân khu 4

82. Nguyễn Tấn Tú - Trợ lý Thanh niên, Phòng Công tác quần chúng, Cục Chính trị, Quân khu 5

83. Nguyễn Cao Luật - Trợ lý Thanh niên, Phòng Công tác quần chúng, Cục Chính trị, Quân khu 7

84. Võ Thành Nhân - Trợ lý Thanh niên, Phòng Công tác quần chúng, Cục Chính trị, Quân khu 9

85. Nguyễn Ngọc Dương - Trưởng phòng Công tác Quần chúng, Cục Chính trị, Quân chủng Hải quân

86. Đinh Văn Thành - Phó trưởng phòng Công tác Quần chúng, Cục Chính trị, Quân chủng Phòng Không - Không quân

87. Ngô Danh Phương - Trưởng phòng Công tác Quần chúng, Cục Chính trị, Bộ đội Biên phòng

88. Dương Hải Anh - Trưởng Ban Thanh niên K02, Bộ Công an

89. Nguyễn Mạnh Hiếu - Trưởng Ban Thanh niên D01, Bộ Công an

90. Trần Văn Hiểu - Bí thư Đoàn Học viện An ninh nhân dân, Bộ Công an

91. Ngô Minh Tú - Trưởng Ban Thanh niên A08, Bộ Công an

92. Đậu Bá Tuấn - Phó Trưởng Ban Thanh niên Công an nhân dân

93. Bạch Quốc Tuyên - Phó Trưởng Ban Thanh niên Công an nhân dân

94. Hứa Thanh Hoa - Bí thư Đoàn Đại học Quốc gia Hà Nội

95. Phùng Thị Diệu Hương - Bí thư Ban Cán sự Đoàn Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh

96. Y Lê Pas Tơr - Phó Bí thư Tỉnh đoàn Đắk Lắk, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Đắk Lắk

97. Đỗ Đức Chính - Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam TP. Hải Phòng

98. Nguyễn Thanh Nhã - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Vĩnh Long

99. Nguyễn Đăng Khoa - Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội SVVN TP. Hồ Chí Minh

100. Trịnh Thị Hiền Trân - Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội TP Hồ Chí Minh

101. Nguyễn Viết Hải Đăng - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Hà Tĩnh

102. Vũ Hồng Quân - Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Vật liệu Xây dựng Mỹ Quang

103. Lê Minh Đức - Bí thư Đoàn Thông tấn xã Việt Nam

104. Nguyễn Ngọc Dân - Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp cán bộ, Bí thư Đoàn cơ quan Ban Tổ chức Trung ương

105. Trần Tuấn Anh - Bí thư Đoàn Văn phòng Trung ương Đảng

106. Trần Xuân Bách - Bí thư Đoàn Bộ Khoa học và Công nghệ

107. Tạ Hồng Sơn - Bí thư Đoàn Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

108. Nguyễn Văn Tuấn - Bí thư Đoàn Bộ Giáo dục và Đào tạo

109. Nguyễn Ngọc Sơn Tùng - Bí thư Đoàn Văn phòng Chính phủ

110. Phạm Đăng An - Bí thư Đoàn Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam

111. Nguyễn Quang Long - Bí thư Đoàn Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT)

112. Nguyễn Văn Thuấn - Bí thư Đoàn Thanh niên Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam

113. Nguyễn Minh Thông - Bí thư Đoàn Thanh niên Tập đoàn CN Cao su Việt Nam

114. Phạm Xuân Minh Trí - Bí thư Đoàn Thanh niên Tập đoàn Điện lực Việt Nam

115. Nguyễn Ngọc Tâm - Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương

116. Lê Đôn - Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Tài Chính

117. Lê Minh Đức - Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch

118. Đỗ Văn Bách - Bí thư Đoàn Thanh niên cơ quan Trung ương Đoàn

119. Nguyễn Hoài Đảm - Bí thư Đoàn Thanh niên Đài Truyền hình Việt Nam.

Chung Thủy/VOV.VN
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