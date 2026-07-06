Ra mắt mô hình điểm truy cập số giúp người dân làm thủ tục hành chính ngoài giờ

Ông Huỳnh Hữu Phúc, Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Bình Quới cho biết, 2 điểm truy cập số được bố trí tại số 20 Thanh Đa, sảnh chính của Trung tâm Cung ứng Dịch vụ công (Phường 27 cũ) và tại số 311 Bình Quới, trụ sở Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường (trụ sở UBND Phường 28 cũ).

Hai điểm này phục vụ toàn bộ người dân trên địa bàn phường vào các buổi tối thứ hai, thứ tư và thứ sáu từ 18h đến 20h.

Lãnh đạo phường thực hiện nghi thức ra mắt “Điểm truy cập số và thủ tục hành chính trực tuyến”

Tại đây, người dân sẽ được hướng dẫn cài đặt và sử dụng các ứng dụng thiết yếu như VNeID, VssID, eTax, ICPV, EVNHCMC, SAWACO… và được hỗ trợ nộp 17 thủ tục hành chính thiết yếu trực tuyến ngay tại khu dân cư với nhiều lĩnh vực hộ tịch, hộ kinh doanh, bảo trợ xã hội, cư trú.... Theo đó, người dân chỉ cần đến điểm truy cập số, các lực lượng của phường sẽ trực tiếp hỗ trợ, hướng dẫn từng bước để người dân có thể tự thực hiện các thủ tục trên môi trường số.

Bà Đỗ Thị Minh Quân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bình Quới

Phát biểu tại lễ ra mắt, bà Đỗ Thị Minh Quân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bình Quới cho biết, địa phương mong muốn hình thành thói quen sử dụng dịch vụ công trực tuyến, giúp người dân giảm thời gian đi lại, tiết kiệm chi phí, nâng cao tỷ lệ hồ sơ trực tuyến, đồng thời lan tỏa phong trào "Bình dân học vụ số" sâu rộng trong cộng đồng, để mọi người dân đều có cơ hội tiếp cận và sử dụng công nghệ số một cách thuận tiện, hiệu quả.

Phó Chủ tịch UBND phường Bình Quới Bùi Nguyên Vũ trao quyết định thành lập cho các tổ

Các bạn đoàn viên thanh niên hỗ trợ phục vụ người dân ngay sau khi ra mắt

"Những thủ tục hành chính cơ bản họ sẽ nộp qua đường truyền trực tuyến, không phải tốn thời gian đi đến đi lui. Điểm trực tuyến phục vụ ngoài giờ bởi vì trong giờ hành chính Trung tâm hành chính công đã phục vụ rồi; điểm truy cập này để hướng dẫn thêm với những người dân không có điều kiện trong giờ. Đảng ủy, chính quyền mong muốn tất cả người dân đều thực hiện được công tác chuyển đổi số cùng với địa phương", Bí thư phường Bình Quới nói.

Phường Bình Quới được hình thành từ việc thực hiện sáp nhập phường 27 và 28 thuộc quận Bình Thạnh trước đây. Nằm cách trung tâm TP.HCM chỉ hơn 6,5km nhưng nơi đây còn kém phát triển do vướng quy hoạch treo mấy chục năm qua. Trên địa bàn phường có dự án Khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa có quy mô khoảng 406ha, thuộc khu trọng điểm phát triển đô thị của TP.HCM. Tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 98.000 tỷ đồng. Tháng 2/2026, UBND TP.HCM đã ban hành quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư đối với Dự án Khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa tại phường Bình Quới. Theo đó, nhà đầu tư chiến lược thực hiện dự án là Liên danh gồm Công ty cổ phần Tập đoàn Mặt Trời (Sun Group), Công ty TNHH Mặt Trời Hạ Long và Công ty TNHH Thành phố Mặt Trời. Theo quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2000, Khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa được định hướng trở thành trung tâm đô thị kết hợp công viên ngập nước, phát triển theo mô hình đô thị du lịch hiện đại, đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, với quy mô dân số dự kiến khoảng 54.000 người. Kỳ họp thứ 3, HĐND TP.HCM khóa XI ngày 19/6 đã thông qua tờ trình về việc thu hồi 403,4ha trong tổng diện tích thực hiện dự án là 423,6ha (diện tích không phải thu hồi đất 20,2ha).