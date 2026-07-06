English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Ra mắt mô hình điểm truy cập số giúp người dân làm thủ tục hành chính ngoài giờ

Thứ Hai, 21:19, 06/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tối 6/7, phường Bình Quới (TP.HCM) ra mắt mô hình “Điểm truy cập số và thủ tục hành chính trực tuyến” tại địa bàn khu dân cư, với mục tiêu đưa dịch vụ công trực tuyến và các tiện ích số đến gần người dân, góp phần nâng cao kỹ năng số và tạo thuận lợi cho người dân tiếp cận các dịch vụ hành chính công.

Ông Huỳnh Hữu Phúc, Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Bình Quới cho biết, 2 điểm truy cập số được bố trí tại số 20 Thanh Đa, sảnh chính của Trung tâm Cung ứng Dịch vụ công (Phường 27 cũ) và tại số 311 Bình Quới, trụ sở Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường (trụ sở UBND Phường 28 cũ).

Hai điểm này phục vụ toàn bộ người dân trên địa bàn phường vào các buổi tối thứ hai, thứ tư và thứ sáu từ 18h đến 20h.

ra mat mo hinh diem truy cap so giup nguoi dan lam thu tuc hanh chinh ngoai gio hinh anh 1
Lãnh đạo phường thực hiện nghi thức ra mắt “Điểm truy cập số và thủ tục hành chính trực tuyến”

Tại đây, người dân sẽ được hướng dẫn cài đặt và sử dụng các ứng dụng thiết yếu như VNeID, VssID, eTax, ICPV, EVNHCMC, SAWACO… và được hỗ trợ nộp 17 thủ tục hành chính thiết yếu trực tuyến ngay tại khu dân cư với nhiều lĩnh vực hộ tịch, hộ kinh doanh, bảo trợ xã hội, cư trú.... Theo đó, người dân chỉ cần đến điểm truy cập số, các lực lượng của phường sẽ trực tiếp hỗ trợ, hướng dẫn từng bước để người dân có thể tự thực hiện các thủ tục trên môi trường số.

ra mat mo hinh diem truy cap so giup nguoi dan lam thu tuc hanh chinh ngoai gio hinh anh 2
Bà Đỗ Thị Minh Quân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bình Quới

Phát biểu tại lễ ra mắt, bà Đỗ Thị Minh Quân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bình Quới cho biết, địa phương mong muốn hình thành thói quen sử dụng dịch vụ công trực tuyến, giúp người dân giảm thời gian đi lại, tiết kiệm chi phí, nâng cao tỷ lệ hồ sơ trực tuyến, đồng thời lan tỏa phong trào "Bình dân học vụ số" sâu rộng trong cộng đồng, để mọi người dân đều có cơ hội tiếp cận và sử dụng công nghệ số một cách thuận tiện, hiệu quả.

ra mat mo hinh diem truy cap so giup nguoi dan lam thu tuc hanh chinh ngoai gio hinh anh 3
Phó Chủ tịch UBND phường Bình Quới Bùi Nguyên Vũ trao quyết định thành lập cho các tổ
ra mat mo hinh diem truy cap so giup nguoi dan lam thu tuc hanh chinh ngoai gio hinh anh 4
Các bạn đoàn viên thanh niên hỗ trợ phục vụ người dân ngay sau khi ra mắt 

"Những thủ tục hành chính cơ bản họ sẽ nộp qua đường truyền trực tuyến, không phải tốn thời gian đi đến đi lui. Điểm trực tuyến phục vụ ngoài giờ bởi vì trong giờ hành chính Trung tâm hành chính công đã phục vụ rồi; điểm truy cập này để hướng dẫn thêm với những người dân không có điều kiện trong giờ. Đảng ủy, chính quyền mong muốn tất cả người dân đều thực hiện được công tác chuyển đổi số cùng với địa phương", Bí thư phường Bình Quới nói.

Phường Bình Quới được hình thành từ việc thực hiện sáp nhập phường 27 và 28 thuộc quận Bình Thạnh trước đây. Nằm cách trung tâm TP.HCM chỉ hơn 6,5km nhưng nơi đây còn kém phát triển do vướng quy hoạch treo mấy chục năm qua.

Trên địa bàn phường có dự án Khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa có quy mô khoảng 406ha, thuộc khu trọng điểm phát triển đô thị của TP.HCM. Tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 98.000 tỷ đồng.

Tháng 2/2026, UBND TP.HCM đã ban hành quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư đối với Dự án Khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa tại phường Bình Quới. Theo đó, nhà đầu tư chiến lược thực hiện dự án là Liên danh gồm Công ty cổ phần Tập đoàn Mặt Trời (Sun Group), Công ty TNHH Mặt Trời Hạ Long và Công ty TNHH Thành phố Mặt Trời.

Theo quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2000, Khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa được định hướng trở thành trung tâm đô thị kết hợp công viên ngập nước, phát triển theo mô hình đô thị du lịch hiện đại, đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, với quy mô dân số dự kiến khoảng 54.000 người.

Kỳ họp thứ 3, HĐND TP.HCM khóa XI ngày 19/6 đã thông qua tờ trình về việc thu hồi 403,4ha trong tổng diện tích thực hiện dự án là 423,6ha (diện tích không phải thu hồi đất 20,2ha).

 

Hà Khánh/VOV-TP.HCM
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Ba động lực mới giúp TP.HCM hướng tới tăng trưởng hai con số
Ba động lực mới giúp TP.HCM hướng tới tăng trưởng hai con số

VOV.VN - 6 tháng đầu năm 2026, TP.HCM tăng trưởng 8,55% - mức cao nhất trong 10 năm qua. Tuy nhiên, để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang yêu cầu toàn hệ thống chính trị tập trung thực hiện ba nhiệm vụ trọng tâm.

Ba động lực mới giúp TP.HCM hướng tới tăng trưởng hai con số

Ba động lực mới giúp TP.HCM hướng tới tăng trưởng hai con số

VOV.VN - 6 tháng đầu năm 2026, TP.HCM tăng trưởng 8,55% - mức cao nhất trong 10 năm qua. Tuy nhiên, để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang yêu cầu toàn hệ thống chính trị tập trung thực hiện ba nhiệm vụ trọng tâm.

Luật Đô thị đặc biệt: Trao quyền để TP.HCM dẫn dắt phát triển vùng
Luật Đô thị đặc biệt: Trao quyền để TP.HCM dẫn dắt phát triển vùng

VOV.VN - Với vai trò đô thị đặc biệt, đầu tàu kinh tế, văn hóa, khoa học - công nghệ của cả nước, sự phát triển của TP.HCM luôn gắn bó chặt chẽ với khu vực Đông Nam Bộ, vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và duyên hải Nam Trung Bộ. Tuy nhiên, nhiều năm qua, liên kết vùng vẫn là điểm nghẽn.

Luật Đô thị đặc biệt: Trao quyền để TP.HCM dẫn dắt phát triển vùng

Luật Đô thị đặc biệt: Trao quyền để TP.HCM dẫn dắt phát triển vùng

VOV.VN - Với vai trò đô thị đặc biệt, đầu tàu kinh tế, văn hóa, khoa học - công nghệ của cả nước, sự phát triển của TP.HCM luôn gắn bó chặt chẽ với khu vực Đông Nam Bộ, vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và duyên hải Nam Trung Bộ. Tuy nhiên, nhiều năm qua, liên kết vùng vẫn là điểm nghẽn.

TP.HCM triển khai chi quà tri ân dịp kỷ niệm 50 năm mang tên Bác
TP.HCM triển khai chi quà tri ân dịp kỷ niệm 50 năm mang tên Bác

VOV.VN - TP.HCM triển khai kế hoạch chi hơn 179 tỷ đồng hỗ trợ người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo và hộ cận nghèo nhân kỷ niệm 50 năm ngày TP Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

TP.HCM triển khai chi quà tri ân dịp kỷ niệm 50 năm mang tên Bác

TP.HCM triển khai chi quà tri ân dịp kỷ niệm 50 năm mang tên Bác

VOV.VN - TP.HCM triển khai kế hoạch chi hơn 179 tỷ đồng hỗ trợ người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo và hộ cận nghèo nhân kỷ niệm 50 năm ngày TP Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục