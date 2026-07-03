TP.HCM triển khai chi quà tri ân dịp kỷ niệm 50 năm mang tên Bác

UBND TP.HCM vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 10/2026/NQ-HĐND của HĐND TP về hỗ trợ chi quà tặng người có công với cách mạng, thân nhân người có công, các đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo và hộ cận nghèo nhân kỷ niệm 50 năm Ngày TP Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 - 2/7/2026).

Kỷ niệm 50 năm ngày TP Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Kế hoạch nhằm ghi nhận, tri ân những cống hiến, hy sinh của người có công với cách mạng và thân nhân; đồng thời hỗ trợ thiết thực về vật chất, tinh thần đối với các đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo và hộ cận nghèo, góp phần lan tỏa truyền thống "Uống nước nhớ nguồn" và phát huy nghĩa tình của TP.HCM.

Theo kế hoạch, Sở Nội vụ chủ trì hướng dẫn các địa phương triển khai đúng đối tượng, bảo đảm không trùng lặp, không bỏ sót; phối hợp với các sở, ngành kiểm tra, giám sát và tổng hợp báo cáo UBND TP.

Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Văn hóa và Thể thao được giao thực hiện các nhiệm vụ theo lĩnh vực phụ trách.

UBND các xã, phường và đặc khu Côn Đảo tổ chức chi quà trong tháng 7/2026; thực hiện thanh quyết toán, báo cáo theo quy định; chủ động cân đối ngân sách nếu phát sinh tăng đối tượng, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát và giải quyết kịp thời các kiến nghị, khiếu nại.

UBND TP.HCM yêu cầu các đơn vị rà soát kỹ để bảo đảm không trùng lặp, không bỏ sót đối tượng. Các trường hợp đã chấm dứt chế độ, chuyển nơi quản lý ra ngoài TP.HCM, đã từ trần hoặc đang hưởng trợ cấp hưu trí xã hội theo quy định mới sẽ không thuộc diện hỗ trợ.



Hoạt động chăm lo Tết tại TP.HCM.

Theo Nghị quyết số 10/2026/NQ-HĐND, người có công với cách mạng, con liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp hằng tháng và thân nhân người có công hưởng trợ cấp tuất hằng tháng được hỗ trợ 500.000 đồng/người.

Các đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp hằng tháng, người ngừng hưởng chế độ mất sức lao động chuyển sang hưởng trợ cấp thường xuyên, các đối tượng được chăm lo theo chính sách đặc thù của TP.HCM và Bình Dương trước đây, cùng những người đang được nuôi dưỡng tại các cơ sở trợ giúp xã hội công lập và ngoài công lập cũng được hỗ trợ 500.000 đồng/người.

Đối với hộ nghèo và hộ cận nghèo theo kết quả rà soát năm 2025 đã được UBND TP.HCM phê duyệt, mức hỗ trợ là 1 triệu đồng/hộ.

Tổng kinh phí thực hiện chính sách dự kiến hơn 179 tỷ đồng. Trong đó, khoảng 98.161 người có công với cách mạng, con liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ và thân nhân người có công đang hưởng trợ cấp hằng tháng được hỗ trợ với tổng kinh phí hơn 49 tỷ đồng; khoảng 227.142 đối tượng bảo trợ xã hội được bố trí hơn 113,5 tỷ đồng; khoảng 16.448 hộ nghèo và hộ cận nghèo được hỗ trợ hơn 16,4 tỷ đồng.

Theo tiến độ, các đơn vị gửi báo cáo nhanh trước ngày 15/8, báo cáo tổng kết trước ngày 10/11; Sở Nội vụ tổng hợp, báo cáo UBND TP trước ngày 1/12/2026.