Rạch Giá: Mưa lớn giữa đêm làm gãy trụ điện, ngập nặng nhiều tuyến đường

Cơn mưa lớn kéo dài khiến một trụ đèn lớn nằm ở vòng xoay nút giao nhau giữa đường Trần Phú và đường Mạc Cửu, phường Vĩnh Thanh bất ngờ bị gãy nằm chắn ngang đường. May mắn, thời điểm trụ điện bị gãy do mưa to xảy ra vào đêm khuya, ít có phương tiện di chuyển trên đường nên không có ai bị thương. Theo clip của người dân ghi lại khi trụ điện bị gãy thì trời vẫn đang mưa, xung quanh khu vực đều ngập và ánh đèn trên trụ điện vẫn còn sáng làm cho người dân di chuyển xung quanh rất lo sợ rò rỉ điên gây tai nạn.

Mưa lớn khiến một trụ đèn đường lớn bất ngờ bị gãy nằm chắn ngang đường

Sau khi nắm bắt thông tin, nhân viên điện lực cũng có mặt, ngắt hệ thống điện để đảm bảo an toàn và tiến hành khắc phục sự cố đồng thời phối hợp lực lượng chức năng rào chắn xung quanh để đảm bảo an toàn cho người dân khi di chuyển. Đến gần 9 giờ sáng nay (25/10), lực lượng chức năng mới xử lý xong hiện trường.

Được biết, trong con mưa lớn kéo dài từ khuya đến sáng nay, những tuyến đường trung tâm thành phố Rạch Giá như Nguyễn Trung Trực (đoạn thuộc phường Vĩnh Lạc, phường An Hỏa); đường Lâm Quang Ky, Lạc Hồng, Nguyễn An Ninh, Chi Lăng, Cô Bắc... (phường Vĩnh Lạc), nước ngập lênh láng, có đoạn ngập sâu gần hết bánh xe máy.

Nhiều con hẻm và nhà dân trên đường Nguyễn Trung Trực (đoạn thuộc phường Vĩnh Lạc, phường An Hòa) chìm sâu trong nước làm ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân. Đặc biệt, do mưa lớn làm chập, cháy lưới điện nên một vài khu vực trong thành phố phải ngắt điện tạm thời để xử lý.

Nhiều tuyến đường ngập sâu trong mưa

Do ảnh hưởng thời tiết nên những ngày qua trên địa bàn thành phố Rạch Giá và một số huyện lân cận có mưa, giông làm ảnh hưởng đến đời sống có người dân. Trước đó, vào ngày 22.10 trên địa bàn huyện An Minh, mưa kèm lốc xoáy đã làm sập và tốc mái 5 căn nhà, ước tính thiệt hại khoảng 250 triệu đồng. Sau khi sự việc xảy ra lực lượng dân quân tự vệ huyện đã điều động gần 20 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với các lực lượng tại chỗ nhanh chóng có mặt tại hiện trường hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả.