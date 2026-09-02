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Rộn rã niềm vui trước ngày khai giảng tại các trường nội trú vùng biên

Thứ Tư, 10:58, 02/09/2026
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VOV.VN - Chỉ còn ít ngày trước khai giảng, sáu trường phổ thông nội trú Tiểu học và THCS ở vùng biên Thanh Hóa đang tất bật hoàn thiện. Từ công trường, sân trường đến lớp học, mọi phần việc được khẩn trương chuẩn bị để sẵn sàng đón học sinh.

Từ công trường đến sân trường, tất bật hoàn thiện từng phần việc

Những ngày cuối tháng 8, các xã biên giới phía Tây Thanh Hóa bước vào những ngày khẩn trương chuẩn bị cho năm học mới. Tại những ngôi trường nội trú mới, công việc nối tiếp nhau từ sáng đến chiều. Trên công trường, các hạng mục còn lại được hoàn thiện; ngoài sân, thầy cô, học sinh cùng các lực lượng trên địa bàn vệ sinh, chỉnh trang; trong lớp học, bàn ghế, đồ dùng được sắp xếp ngay ngắn.

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Trên công trường Trường phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Sơn Thủy, các hạng mục cuối cùng đang được hoàn thiện; thầy cô, học sinh và các lực lượng trên địa bàn chung tay chỉnh trang khuôn viên, sắp xếp trường lớp.

Sáu trường phổ thông nội trú Tiểu học và THCS tại Sơn Thủy, Na Mèo, Tam Thanh, Tam Lư, Yên Khương và Bát Mọt đang hoàn tất những điều kiện cuối cùng để bước vào năm học 2026–2027. Phía sau những công trình mới là sự phối hợp của chính quyền, nhà trường, giáo viên, các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang và người dân trên địa bàn.

Tại Sơn Thủy, công việc diễn ra đồng thời ở trường lớp và khuôn viên. Các cơ quan, đơn vị, đoàn thể và lực lượng trên địa bàn tham gia tổng vệ sinh, phát quang, thu gom rác thải, sắp xếp bàn ghế, đồ dùng, chỉnh trang cảnh quan, trồng hoa, cây cảnh. Thầy cô giáo và học sinh cũng góp sức vào từng phần việc.

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Trường phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Sơn Thủy, xã Sơn Thủy, Thanh Hóa.

Không phải những công việc lớn lao, nhưng khi nhiều người cùng bắt tay, diện mạo ngôi trường thay đổi rõ rệt từng ngày. Sân trường sạch hơn, lớp học ngăn nắp hơn, những khoảng không gian chung được chỉnh trang, bồn hoa và cây cảnh được chăm chút. Một môi trường học tập khang trang, xanh, sạch và thân thiện đang dần hiện hữu từ những việc làm cụ thể ấy.

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Thầy cô, học sinh cùng các lực lượng trên địa bàn chung tay vệ sinh, chỉnh trang khuôn viên Trường phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Sơn Thủy trước thềm năm học mới.

Phía sau sự đổi thay đó vẫn là yêu cầu về tiến độ, chất lượng và an toàn. Với xã Sơn Thủy, việc hoàn thiện các điều kiện để khánh thành, đưa Trường phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Sơn Thủy vào sử dụng được xác định là nhiệm vụ quan trọng. Ông Mạc Văn Tới, Chủ tịch UBND xã Sơn Thủy, cho biết địa phương tập trung chỉ đạo với tinh thần trách nhiệm cao nhất.

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Ông Mạc Văn Tới, Chủ tịch UBND xã Sơn Thủy, Thanh Hóa.

“Chúng tôi không chỉ đặt mục tiêu hoàn thành các phần việc đúng tiến độ, mà quan trọng hơn là phải bảo đảm chất lượng, để công trình thực sự phát huy hiệu quả, tạo môi trường học tập thuận lợi, an toàn và thân thiện cho học sinh. Xã sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với ngành Giáo dục, nhà trường và các đơn vị liên quan, kịp thời tháo gỡ khó khăn, chủ động phương án bảo đảm an toàn trước diễn biến thời tiết, đồng thời vận động học sinh đến trường đầy đủ, đúng thời gian”, ông Mạc Văn Tới chia sẻ.

Sáu ngôi trường cùng chạy đua với thời gian để đón học sinh

Từ Sơn Thủy, công tác chuẩn bị cũng đang được triển khai tại Na Mèo, Tam Thanh, Tam Lư, Yên Khương và Bát Mọt. Sáu địa phương, sáu công trình với những điều kiện thực tế khác nhau, nhưng cùng hướng đến một mốc thời gian: hoàn thành đúng tiến độ, bàn giao và đưa trường vào sử dụng trong năm học mới.

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Tại Tam Lư, các đơn vị thi công đang tập trung nhân lực, triển khai nhiều mũi công việc cùng lúc

Tại Tam Lư, các đơn vị thi công đang tập trung nhân lực, triển khai nhiều mũi công việc cùng lúc. Tranh thủ thời thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ, bù lại những khoảng thời gian bị ảnh hưởng trước đó. Tuy nhiên, yêu cầu đặt ra không chỉ là làm nhanh mà phải bảo đảm chất lượng công trình.

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Những hạng mục cuối cùng gấp rút triển khai trong sự phối hợp giữa đơn vị thi công, chính quyền và nhà trường, hướng tới việc đưa công trình vào sử dụng đúng kế hoạch.

Cùng với tiến độ thi công, lãnh đạo địa phương thường xuyên quan tâm đến an toàn lao động, vệ sinh môi trường và công tác giám sát kỹ thuật. Những hạng mục cuối cùng vì thế được triển khai trong sự phối hợp giữa đơn vị thi công, chính quyền và nhà trường, hướng tới việc đưa công trình vào sử dụng đúng kế hoạch.

Tại Na Mèo, Tam Thanh, Yên Khương và Bát Mọt, các phần việc chuẩn bị cũng được triển khai đồng thời. Cơ sở vật chất được rà soát, những hạng mục còn lại được hoàn thiện; khuôn viên trường được chỉnh trang, vệ sinh. Mỗi địa phương có điều kiện khác nhau, nhưng điểm chung là sự chủ động phối hợp để hạn chế những phần việc phát sinh vào thời điểm sát ngày khai giảng.

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Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Na Mèo, xã Na Mèo sẵn sàng cho ngày khai trường 5/9.

Ngày 5/9/2026, sáu trường phổ thông nội trú Tiểu học và THCS tại Sơn Thủy, Na Mèo, Tam Thanh, Tam Lư, Yên Khương và Bát Mọt sẽ đồng loạt khánh thành. Mốc thời gian ấy tạo thêm áp lực về tiến độ, nhưng cũng là đích đến để các địa phương, nhà trường và đơn vị thi công tập trung hoàn tất công việc.

Không chỉ trường lớp, sách giáo khoa cho học sinh cũng được chuẩn bị song song. UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành kế hoạch mua sắm sách giáo khoa cho học sinh tại 6 trường, bảo đảm đủ sách phục vụ học tập ngay từ đầu năm học 2026–2027.

Việc mua sắm, tiếp nhận, quản lý và sử dụng sách phải đúng đối tượng, đúng danh mục, đủ số lượng, bảo đảm chất lượng, công khai, minh bạch, tiết kiệm và hiệu quả. Nhu cầu mua mới được xác định trên cơ sở số học sinh thực tế, số sách hiện có và khả năng tiếp tục sử dụng sách tại thư viện. Những cuốn sách còn tốt được thu hồi, cho mượn và tái sử dụng.

Hằng năm, ngân sách nhà nước bố trí kinh phí bổ sung để thay thế sách hư hỏng do hao mòn tự nhiên. Kế hoạch cũng nghiêm cấm thu các khoản phí trái quy định, cung ứng sách không đúng danh mục, sách in lậu, sách giả hoặc lập hồ sơ khống để trục lợi ngân sách. Các cơ sở giáo dục không được giao dự toán để tự tổ chức mua sắm sách giáo khoa.

Sẵn sàng đón học sinh trong năm học mới

Những ngày cuối tháng 8 đang trôi nhanh. Ở sáu ngôi trường nơi biên cương, công việc chuẩn bị bước vào chặng cuối. Mỗi hạng mục hoàn thành là thêm một điều kiện để những lớp học mới có thể mở cửa đúng ngày, để thầy cô và học sinh bắt đầu một năm học trong môi trường học tập khang trang hơn.

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Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Tam Thanh.

Ngày 5/9 đang đến gần. Tại Sơn Thủy, Na Mèo, Tam Thanh, Tam Lư, Yên Khương và Bát Mọt, những ngôi trường nội trú mới sẽ được khánh thành, bàn giao và đưa vào sử dụng. Phía sau sự kiện ấy là những ngày làm việc khẩn trương của công nhân trên công trường, những buổi dọn dẹp của thầy cô, học sinh và sự chung tay của các lực lượng trên địa bàn.

Với vùng biên, một ngôi trường mới không chỉ thêm những phòng học, sân trường hay cơ sở vật chất. Đó còn là nơi học sinh có thêm điều kiện học tập, sinh hoạt; là không gian để các em yên tâm đến trường, gắn bó với lớp học và thầy cô.

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Bàn ghế mới được kê ngay ngắn trong lớp học Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Tam Thanh, sẵn sàng đón học sinh năm học mới.

Bởi vậy, từng phần việc được hoàn thành trong những ngày cuối tháng 8 đều mang theo một mong chờ rất cụ thể, ngày cánh cổng trường mở ra, học sinh bước vào lớp, thầy cô đón các em và tiếng trống khai trường vang lên giữa miền biên cương.

Sau những ngày tất bật trên công trường và sân trường, sáu ngôi trường nội trú vùng biên Thanh Hóa đang hướng về thời khắc ấy. Một năm học mới bắt đầu từ những ngôi trường mới, nơi những ước mơ học tập tiếp tục được gieo mầm nơi biên cương.

Lê Hải - Minh Châu/VOV.VN
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