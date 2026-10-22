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Rủ nhau đi tắm, học sinh lớp 7 ở Nghệ An đuối nước tử vong

Thứ Năm, 23:38, 22/10/2026
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VOV.VN - Một nhóm học sinh rủ nhau đi tắm tại xã Thuần Trung, tỉnh Nghệ An, khiến một học sinh lớp 7 Trường THCS Đại Đồng 2 tử vong do đuối nước.

Tối 22/10, lãnh đạo xã Đại Đồng, tỉnh Nghệ An xác nhận thông tin một học sinh lớp 7 trên địa bàn tử vong khi đi tắm.

ru nhau di tam, hoc sinh lop 7 o nghe an duoi nuoc tu vong hinh anh 1
Rủ nhau đi tắm, học sinh lớp 7 ở Nghệ An đuối nước tử vong. 

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14h cùng ngày, em N.T.Đ., trú tại xóm Phong Diên, học sinh lớp 7, Trường THCS Đại Đồng 2, phân hiệu Thanh Phong, cùng một nhóm bạn rủ nhau đến xã Thuần Trung để tắm.

Trong quá trình tắm, em Đ. bị đuối nước, tử vong. Sau khi thi thể nạn nhân được đưa lên, chính quyền địa phương cùng lực lượng chức năng đã phối hợp thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định, bàn giao thi thể cho gia đình lo hậu sự.

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Bá Thăng/VOV.VN
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