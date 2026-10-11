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Truy tặng giấy khen người đàn ông dũng cảm cứu 2 cháu nhỏ đuối nước ở Ninh Bình

Chủ Nhật, 11:43, 11/10/2026
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VOV.VN - Phát hiện hai bé gái ngã xuống sông tiêu nước, ông Nguyễn Trọng Khải (67 tuổi), xã Giao Thủy, tỉnh Ninh Bình lập tức nhảy xuống cứu. Hai cháu được đưa lên bờ an toàn, nhưng ông Khải đã ra đi mãi mãi. Ghi nhận nghĩa cử dũng cảm này, Chủ tịch UBND xã đã truy tặng giấy khen cho ông.

Sáng 11/10, lãnh đạo xã Giao Thủy, tỉnh Ninh Bình, cùng đại diện các ban, ngành, đoàn thể địa phương đã đến thăm hỏi, chia buồn và động viên gia đình ông Nguyễn Trọng Khải (trú tại thôn Hoành Nhị, xã Giao Thủy) - người tử vong sau khi nhảy xuống sông cứu hai cháu nhỏ bị đuối nước, Đồng thời, Chủ tịch UBND xã đã trao giấy khen truy tặng ông Nguyễn Trọng Khải nhằm ghi nhận hành động dũng cảm nhảy xuống sông cứu hai cháu nhỏ gặp nạn..

truy tang giay khen nguoi dan ong dung cam cuu 2 chau nho duoi nuoc o ninh binh hinh anh 1
Lãnh đạo UBND xã Giao Thủy trao giấy khen truy tặng, ghi nhận hành động dũng cảm cứu hai cháu nhỏ của ông Nguyễn Trọng Khải

Theo thông tin từ chính quyền địa phương, khoảng 15h20 ngày 10/10, tại khu vực sông tiêu nước, kênh mương nội đồng gần cống họ Phan, thuộc thôn Hoành Đông, xã Giao Thủy, hai cháu N.T.T.L. và Đ.B.H., cùng sinh năm 2012, không may ngã xuống sông khi đang điều khiển xe.

Phát hiện sự việc, ông Nguyễn Trọng Khải lập tức nhảy xuống sông cứu hai cháu. Một số người dân sau đó đến hỗ trợ, đưa hai cháu nhỏ và ông Khải lên bờ. Hai cháu được cứu an toàn, nhưng ông Khải đã không qua khỏi.

truy tang giay khen nguoi dan ong dung cam cuu 2 chau nho duoi nuoc o ninh binh hinh anh 2
Lãnh đạo UBND xã Giao Thủy thăm hỏi gia đình, ghi nhận nghĩa cử cứu người của ông Khải.

Ông Nguyễn Trọng Khải là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, được trao tặng Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng. Ông nguyên là cán bộ, chuyên viên Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Giao Thủy cũ, hiện đã nghỉ hưu.

Bên cạnh việc thăm hỏi, hỗ trợ gia đình tổ chức tang lễ, UBND xã Giao Thủy đang hoàn thiện thủ tục, báo cáo UBND tỉnh và các cơ quan liên quan để đề xuất hình thức khen thưởng phù hợp cấp tỉnh đối với hành động cứu người của ông Khải.

 

Vân Hồng-Trần Hồng/VOV.VN
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