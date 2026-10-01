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Quảng Trị: 2 nam sinh lớp 11 đuối nước tử vong khi tắm thác

Thứ Năm, 20:26, 01/10/2026
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VOV.VN - Lúc 14 giờ 45 phút, tại xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị cũ) xảy ra vụ đuối nước làm 2 nam sinh lớp 11 tử vong.

2 nam sinh lớp 11, gồm Đ.Đ.H và T.G.H, cùng 16 tuổi; trú tại thôn Làng Vây, xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị đến khu vực thác Ồ Ồ thuộc thôn Làng Vây để tắm. Trong lúc tắm, 2 nam sinh bị đuối nước, mất tích.

quang tri 2 nam sinh lop 11 duoi nuoc tu vong khi tam thac hinh anh 1
Lực lượng chức năng tìm thấy và đưa thi thể 2 nam sinh về gia đình hậu sự

Nhận được tin báo, UBND xã Lao Bảo đã huy động các lực lượng tổ chức tìm kiếm. Đến 17 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của 2 nam sinh tại khu vực thác Ồ Ồ.

Hiện nay, lực lượng chức năng đã đưa thi thể của 2 nạn nhân về gia đình lo hậu sự.

Thanh Hiếu/VOV-Miền Trung
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