Salbutamol tạo nạc giả: Chuyên gia chỉ cách nhận biết thịt lợn nghi tồn dư

Salbutamol dễ đánh lừa người mua

Lực lượng chức năng TP. Hồ Chí Minh liên tiếp phát hiện nhiều lô heo dương tính với Salbutamol trên đường vận chuyển vào cơ sở giết mổ. Ngày 30/7, hơn 35 tấn heo đã bị tiêu hủy.

PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh, chuyên gia Công nghệ thực phẩm, nguyên giảng viên Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm, Đại học Bách khoa Hà Nội (ảnh NVCC)

Liên quan đến vấn đề này, PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh, chuyên gia Công nghệ thực phẩm, nguyên giảng viên Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm, Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết Salbutamol là chất kích thích được sử dụng để tạo nạc cho lợn. Tuy nhiên, chất này không thực sự tạo ra phần thịt nạc như nhiều người vẫn nghĩ

"Thực ra Salbutamol nó không tạo nạc đâu mà tạo cảm giác thịt săn chắc khiến người tiêu dùng dễ nhầm tưởng. Chính vì vậy, nó đánh lừa cảm giác của người tiêu dùng, khiến nhiều người tưởng đó là thịt nạc nhưng thực chất không phải", PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh nói.

Để nhận biết thịt lợn nghi có tồn dư Salbutamol, khi mua lợn phải là người tiêu dùng thông thái, có kinh nghiệm mới quan sát được bằng mắt thường bởi nó rất dễ bị đánh lừa.

Theo PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh, cấu tạo thông thường, bên dưới lớp bì của con lợn là một lớp mỡ. Lớp mỡ này dày hay mỏng tùy thuộc vào con lợn béo hay gầy. Tiếp đó mới đến lớp thịt nạc. Với thịt lợn nghi có tồn dư Salbutamol, phần thịt nạc này thường có các tia máu nhỏ chạy bên trong nên rất dễ tạo cảm giác giống thịt nạc.

"Với thịt lợn bình thường, lớp mỡ dưới da là màu trắng đục, không có vết máu. Lớp này rất mềm, chỉ cần ấn nhẹ là cảm nhận được. Tuy nhiên với lợn sử dụng Salbutamol thì lớp dưới da có những tia máu nhỏ đi vào trong tạo cảm giác như là thịt nạc, nhưng thực chất không phải. Nó đánh lừa cảm giác của người tiêu dùng, khiến nhiều người nghĩ đó là thịt nạc nên mua về cho gia đình ăn, và như vậy làm tăng nguy cơ hấp thụ Salbutamol tồn dư", PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh nói.

Tuy nhiên, theo ông, các dấu hiệu trên chỉ mang tính tham khảo. Để xác định thịt có tồn dư Salbutamol hay không cần xét nghiệm chuyên môn.

Người dân cần thận trọng khi mua thịt lợn

Đoàn kiểm tra liên ngành tổ chức kiểm tra đột xuất các phương tiện vận chuyển động vật tại các tuyến cửa ngõ TP. Hồ Chí Minh (Ảnh: Cơ quan chức năng cung cấp)

PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh cho rằng, những người thường xuyên đi chợ, có kinh nghiệm chọn thịt có thể nhận biết được những dấu hiệu bất thường. Tuy nhiên, những người chưa biết thông tin vẫn có thể mua phải. Vì vậy, theo ông, cần thông báo rộng rãi để người dân nâng cao cảnh giác.

Hiện nay, ở Việt Nam và nhiều nước trên thế giới, Salbutamol đã bị cấm sử dụng làm chất tạo nạc trong chăn nuôi. Tuy nhiên, thời gian gần đây Salbutamol được nhập lậu qua biên giới rồi đưa vào sử dụng.

"Salbutamol đã được cơ quan chức năng công bố đây là chất tạo nạc bị cấm trên thị trường. Vì vậy, khi có tình trạng nhập lậu thì phải thông báo để người dân biết và không sử dụng", PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh nhấn mạnh.