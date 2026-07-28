Sầm Sơn: "Hộp đêm" giữa khu dân cư - nỗi ám ảnh từ những đêm không ngủ

Tiếng nhạc dồn dập kéo dài từ đêm đến rạng sáng không chỉ làm đảo lộn nhịp sinh hoạt của hàng trăm hộ dân, mà còn trở thành nỗi bức xúc âm ỉ suốt nhiều tháng qua. Điều đáng nói, dù người dân nhiều lần phản ánh, chính quyền và lực lượng chức năng đã vào cuộc kiểm tra, xử lý, nhưng tình trạng này vẫn tái diễn.

Người dân địa phương quen gọi nơi đây là bar, club, hay đơn giản là một "hộp đêm" khép kín. Ngay cả nhiều người cũng khó xác định chính xác loại hình kinh doanh của cơ sở này. Chỉ biết rằng, cứ khoảng 21 giờ hằng đêm, khi nhiều gia đình chuẩn bị nghỉ ngơi sau một ngày lao động, hệ thống âm thanh bắt đầu nổi lên và kéo dài đến tận đêm khuya.

Điều khiến người dân không thể chấp nhận là việc âm thanh công suất lớn liên tục xé toạc sự yên tĩnh của khu dân cư, bất chấp việc phía sau những bức tường ấy là hàng trăm hộ dân đang cần một giấc ngủ trọn vẹn để chuẩn bị cho ngày lao động mới.

Theo ghi nhận của phóng viên, cơ sở được xây dựng theo dạng khép kín, xung quanh quây tường, phía trên lợp mái tôn. (Đánh dấu x là Club, v là nhà dân).

Người dân Tổ dân phố Hồng Cường và ngay cả chính quyền, ngành chức năng ở Sầm Sơn cũng khó định nghĩa cho nơi này 1 cái tên chính xác theo ngành nghề kinh doanh. Người dân quen gọi là Bar/Bắp, tựa như một “hộp đêm” đóng kín. Khách hàng đến đây phần lớn là giới trẻ, khung giờ từ khoảng 9-10h đêm và kéo dài tùy theo nhu cầu của khách. Tất nhiên không thể thiếu dịch vụ ăn uống và nhạc - đây cũng chính là thứ đã gây ra nỗi bức xúc đối với người dân địa phương khi phải chứng kiến tiếng nhạc chát chúa vào đêm khuya.

Những lời chia sẻ đầy bức xúc của người dân phản ánh thực tế đang diễn ra tại Tổ dân phố Hồng Cường. Với những gia đình làm nghề biển, một đêm mất ngủ không đơn thuần là sự bất tiện, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, năng suất lao động và sự an toàn trong mỗi chuyến vươn khơi.

Bức xúc vì tiếng ồn kéo dài, người dân đã nhiều lần phản ánh tới chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng với mong muốn sớm được giải quyết dứt điểm. Tuy nhiên, theo phản ánh của người dân, việc xử lý đến nay vẫn chưa mang lại hiệu quả như mong đợi.

Bà Ngô Thị Ngọc, Trưởng thôn Hồng Thắng trước khi sáp nhập, là người nhiều lần đứng ra tiếp nhận ý kiến, kiến nghị của bà con. Theo bà, tình trạng này diễn ra như một vòng luẩn quẩn: khi lực lượng chức năng xuất hiện thì âm thanh được hạ xuống, nhưng khi lực lượng chức năng rời đi, mọi việc lại trở về như cũ.

Bà Ngô Thị Ngọc cho biết: "Chúng tôi kêu lên cấp trên rồi, có điện lên tỉnh. Các anh trực nói cứ về công an phường Sầm Sơn giải quyết. Công an có đến rồi, đến đôi ba hôm chứ không phải 1, nhưng chủ quán nói chúng tôi có gây ra tiếng ồn, chúng tôi khắc phục hạn chế tiếng ồn. Lực lượng chức năng đến thì vặn nhỏ xuống, cán bộ về lại bật to hơn".

Không chỉ gây ảnh hưởng đến đời sống của người dân, sự việc còn đặt ra yêu cầu về hiệu lực quản lý đối với một cơ sở kinh doanh nằm ngay trong khu dân cư. Khi những phản ánh của người dân liên tục được gửi đi, nhưng tiếng nhạc vẫn tiếp tục vang lên mỗi đêm, câu hỏi mà người dân đặt ra là: Liệu những biện pháp hiện nay đã đủ mạnh để chấm dứt tình trạng này hay chưa?

Với kết cấu như vậy, khả năng cách âm khó có thể đáp ứng yêu cầu đối với một địa điểm thường xuyên sử dụng âm thanh công suất lớn. Điều đó cũng lý giải vì sao, dù cửa luôn đóng kín, tiếng nhạc vẫn vọng ra xa, ảnh hưởng đến nhiều hộ dân sinh sống xung quanh.

Theo ghi nhận của phóng viên, cơ sở được xây dựng theo dạng khép kín, xung quanh quây tường, phía trên lợp mái tôn. Với kết cấu như vậy, khả năng cách âm khó có thể đáp ứng yêu cầu đối với một địa điểm thường xuyên sử dụng âm thanh công suất lớn. Điều đó cũng lý giải vì sao, dù cửa luôn đóng kín, tiếng nhạc vẫn vọng ra xa, ảnh hưởng đến nhiều hộ dân sinh sống xung quanh.

Điều đáng chú ý là, tình trạng này không phải đến nay cơ quan chức năng mới nắm được. Đại diện Công an phường Sầm Sơn cho biết, ngay trước khi cơ sở đi vào hoạt động, lực lượng công an đã tiến hành kiểm tra, yêu cầu chủ cơ sở ký cam kết thực hiện bốn nội dung về bảo đảm an ninh, trật tự và chấp hành các điều kiện trong quá trình kinh doanh, trong đó có việc không để hoạt động của mình ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy, từ những phản ánh của người dân đến kết quả kiểm tra của lực lượng chức năng đều xác nhận tình trạng tiếng ồn vẫn diễn ra, buộc cơ quan chức năng nhiều lần phải lập biên bản và xử lý vi phạm.

Thượng tá Đào Đình Thơ, Phó Trưởng công an phường Sầm Sơn, cho biết: "Trong quá trình hoạt động cơ sở này đã gây ra tiếng ồn, công an phường có phát hiện và người dân có thông tin. Chúng tôi xuống kiểm tra có tiếng ồn nhắc nhỏ và sau đó tiếp diễn thì chúng tôi kiểm tra và lập biên bản xử lý cơ sở này về hành vi gây tiếng ồn trong khu dân cư, gây mất an ninh trật tự. Ít nhất đã 3 lần xử lý hành chính, lỗi gây mất an ninh trật tự là 5 trăm đến 1 triệu - không tương xứng. Hai là yêu cầu người ta gia cố, làm sao không gây tiếng ồn, ảnh hưởng đến người dân, cơ sở có làm, người ta đóng trần, xây tường lên nhưng tiếng ồn vẫn có, quan trọng gia cố rồi nhưng mở phải nhỏ, bên ngoài không có tiếng ồn, ảnh hưởng đến người dân".

Cũng theo Thượng tá Đào Đình Thơ, phường Sầm Sơn đã thành lập đoàn liên ngành kiểm tra cơ sở kinh doanh này và xác định công trình có vi phạm về trật tự xây dựng khi thi công không đúng nội dung giấy phép xây dựng đã được cấp. Điều này cho thấy, những tồn tại tại cơ sở kinh doanh không chỉ nằm ở hoạt động gây ảnh hưởng đến khu dân cư, mà còn liên quan đến việc chấp hành các quy định của pháp luật trong quá trình đầu tư và vận hành công trình.

Theo Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh do Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Sầm Sơn cấp ngày 23/4/2026, Lotus Club Sầm Sơn được đăng ký với ngành nghề kinh doanh chính là nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động. Tuy nhiên, những gì đang diễn ra tại cơ sở này lại cho thấy một hình thức hoạt động hoàn toàn khác: âm nhạc công suất lớn, khách tập trung về đêm và các hoạt động giải trí kéo dài đến rạng sáng.

Khoảng cách giữa nội dung đăng ký kinh doanh và thực tế hoạt động là vấn đề cần tiếp tục được các cơ quan chức năng kiểm tra, làm rõ để bảo đảm mọi hoạt động kinh doanh đều diễn ra đúng quy định của pháp luật, đồng thời không làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người dân sinh sống xung quanh.

Trao đổi với phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam, lãnh đạo UBND phường Sầm Sơn khẳng định quan điểm nhất quán của phường là vi phạm đến đâu sẽ xử lý nghiêm đến đó, tuyệt đối không có vùng cấm, không có sự bao che hay dung túng cho bất kỳ tổ chức, cá nhân nào nếu để xảy ra sai phạm.

Điều này thể hiện rõ quyết tâm của chính quyền địa phương trong việc lập lại kỷ cương đối với hoạt động kinh doanh trên địa bàn. Tuy nhiên, điều người dân mong chờ hơn cả không chỉ là những biên bản xử lý hay các cam kết khắc phục, mà là những chuyển biến thực sự để mỗi đêm về, khu dân cư có thể trở lại với sự yên bình vốn có.

Sầm Sơn đang hướng tới mục tiêu xây dựng một đô thị du lịch văn minh, thân thiện và an toàn; một điểm đến hấp dẫn không chỉ đối với du khách mà còn là nơi đáng sống đối với chính người dân địa phương. Để mục tiêu ấy trở thành hiện thực, bên cạnh việc tạo điều kiện cho các hoạt động kinh doanh phát triển, mọi tổ chức, cá nhân cũng phải tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật; mọi hành vi xâm phạm đến môi trường sống, trật tự xã hội và quyền được nghỉ ngơi chính đáng của người dân cần được phát hiện, xử lý kịp thời và dứt điểm.

Bởi chỉ khi hài hòa được lợi ích giữa phát triển kinh tế với bảo đảm trật tự, kỷ cương và chất lượng cuộc sống của người dân, hình ảnh một Sầm Sơn văn minh, an toàn và mến khách mới thực sự được khẳng định một cách bền vững.