Bắt đối tượng dùng ly thủy tinh đánh vào đầu nhân viên quán karaoke

Ngày 2/7, Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Hà Mạnh Dũng (47 tuổi, quê Hà Nội, trú tại phường Gò Vấp, TP.HCM) về tội “Cố ý gây thương tích”.

Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hà Mạnh Dũng.

Theo hồ sơ vụ án, vào khoảng 22h ngày 14/5, các đối tượng Phạm Thiếu Sơn, Lương Hải Đăng, Phạm Quyết Chính, Phạm Hồng Thắng, Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Duy Anh, Ngô Anh Tài cùng đến đến quán Karaoke Golden Bell (địa chỉ 260-263 Gò Dầu, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú cũ, TP.HCM) để hát karaoke và uống bia được lễ tân xếp vào phòng 401 và gọi nhân viên nữ phục vụ riêng mỗi người.

Đến khoảng 23h40 cùng ngày, Dũng đến sau rồi lên phòng 401 cùng với nhóm trên và gọi nhân viên nữ Lê Thúy M phục vụ riêng. Vị trị ngồi như sau: từ bên phải cửa ra vào: Dũng, Mộng, Tài, Giang, Băng, Nga, Minh Anh, Hùng, Linh, Thắm, Chính, Sơn, Thắng, Po, Đăng, Duy Anh (ngồi đối diện Dũng).

Đến khoảng 0h45 ngày 15/5 trong lúc Ksor G. đang phục vụ thì bị Hà Mạnh Dũng cầm tay trái của G. vặn về phía sau lưng. Do bị đau nên G. quay lại và dùng chân trái đá vào chân trái của Dũng thì lúc này Dũng dùng tay phải đánh vào mặt của G, tiếp theo Dũng cầm ly thủy tinh bằng tay phải đánh vào vùng mặt và đầu của G. gây ra thương tích.

Do đau nên G la hét và chỉ tay vào Dũng rồi chạy ra khỏi phòng. Nhóm bạn của Dũng cũng đi ra khỏi phòng ngay sau đó. Khi Dũng ra ngoài sân để về thì bị nhân viên quán Golden Bell can ngăn lại không cho về và gọi Công an đến giải quyết. Lúc này, G tiếp tục đi ra chỉ tay vào Dũng và được mọi người can ngăn, sơ cứu vết thương cho G rồi đưa đi cấp cứu.

Căn cứ Kết luận giám định tổn thương cơ thể trên người sống số: 2185/KLTTCT-C09B ngày 19/5 của Phân viện kỹ thuật hình sự tại TP.HCM kết luận: Tỉ lệ phần trăm tổn thương cơ thể của Ksor G tại thời điểm giám định là: 22%, bị hại đã làm đơn yêu cầu xử lý hình sự.

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP.HCM đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hà Mạnh Dũng về tội “Cố ý gây thương tích”.

Hiện vụ án vẫn đang được tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.