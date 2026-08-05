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Sân bay Nội Bài cho xe biển vàng đón khách trước sảnh Nhà ga T1

Thứ Tư, 14:45, 05/08/2026
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VOV.VN - Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài điều chỉnh phương án phân luồng giao thông, cho phép xe dịch vụ biển vàng dưới 9 chỗ đón trả khách tại làn 3 trước sảnh E Nhà ga T1 nhằm tạo thuận lợi cho hành khách, đồng thời vẫn đảm bảo an ninh, an toàn và hạn chế ùn tắc.

Liên quan đến phương án phân luồng giao thông mới tại Sân bay Nội Bài, nhiều ý kiến hành khách phản ánh sự bất tiện khi phải di chuyển ra bãi đỗ thay vì đứng chờ ngay trước sảnh nhà ga để đón xe dịch vụ.

san bay noi bai cho xe bien vang don khach truoc sanh nha ga t1 hinh anh 1
Sân bay Nội Bài đã điều chỉnh luồng đón xe dịch vụ nhằm đảm bảo thuận tiện cho hành khách. 

Sáng 5/8, phía Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài cho biết đã điều chỉnh làn đón cho xe dịch vụ tại Nhà ga T1.

Theo đó, từ ngày 3/8, Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài phối hợp cùng Công an cửa khẩu Cảng chính thức triển khai phương án phân luồng giao thông mới. Việc điều chỉnh luồng tuyến này nhằm hướng tới mục tiêu cao nhất là đảm bảo an ninh an toàn hàng không, giữ vững an ninh trật tự và an toàn giao thông tại khu vực cửa ngõ Thủ đô.

Trong những ngày đầu triển khai, các lực lượng chức năng đã tổ chức tăng cường tối đa nhân sự, túc trực liên tục tại hiện trường để phân luồng, hướng dẫn và hỗ trợ phương tiện.

Tuy nhiên, lãnh đạo Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài cho rằng sự thay đổi này đã gây ra những bỡ ngỡ nhất định và ảnh hưởng đến trải nghiệm của một số hành khách đón xe dịch vụ khi phải di chuyển xa hơn ra bãi đỗ xe trước sảnh E-Nhà ga T1.

Trước những ý kiến mà hành khách phản ánh, với tinh thần cầu thị và luôn đặt trải nghiệm của hành khách làm trọng tâm song song với việc giữ gìn trật tự giao thông, Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài đã khẩn trương làm việc và thống nhất cùng Công an cửa khẩu điều chỉnh làn đón khách dành cho xe dịch vụ.

san bay noi bai cho xe bien vang don khach truoc sanh nha ga t1 hinh anh 2
Hành khách sử dụng xe dịch vụ xe (biển vàng dưới 9 chỗ) sẽ được phép đón khách tại làn 3-phía trước sảnh E, Nhà ga T1 như các loại xe biển trắng khác.

Cụ thể, hành khách sử dụng xe dịch vụ xe (biển vàng dưới 9 chỗ) sẽ được phép đón khách tại làn 3-phía trước sảnh E, Nhà ga T1 như các loại xe biển trắng khác.

Khu vực chờ xe tại đây có hệ thống mái che, đảm bảo không gian an toàn, khô ráo và thuận lợi cho hành khách cùng hành lý trong mọi điều kiện thời tiết.

Để đảm bảo luồng giao thông luôn thông suốt, không gây ùn tắc, thời gian phương tiện dừng đón khách tại Làn 3 được quy định tối đa không quá 3 phút; đồng thời Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài bố trí ngay nhân viên Here to help (áo cam) tại tầng 1 Nhà ga T1 và Nhà ga T2 để hướng dẫn, hỗ trợ hành khách ra các khu vực đón xe, tạo thuận tiện cho hành khách.

Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài đề nghị hành khách tuân thủ sự hướng dẫn của lực lượng chức năng để cùng nhau kiến tạo một môi trường giao thông sân bay trật tự, an toàn và thân thiện.

Một số hình ảnh phân luồng giao thông mới tại Nội Bài:

san bay noi bai cho xe bien vang don khach truoc sanh nha ga t1 hinh anh 3
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san bay noi bai cho xe bien vang don khach truoc sanh nha ga t1 hinh anh 12
Phi Long/VOV.VN
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