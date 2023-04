Theo thống kê dự kiến của Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, giai đoạn cao điểm (từ ngày 28/4-3/5), sân bay sẽ đón tổng số 4.466 chuyến (1.380 chuyến bay quốc tế và 3.086 chuyến bay quốc nội). Trong đó, ngày cao nhất dịp lễ dự kiến khoảng 810 chuyến bay. Nếu so sánh với năm 2022, tổng số chuyến bay của đợt cao điểm nghỉ lễ năm nay tăng tới 18,03%.

Sân bay Tân Sơn Nhất dự kiến đón lượng khách kỷ lục dịp nghỉ lễ 30/4

Tổng số khách Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đón dịp nghỉ lễ này khoảng 755.910 hành khách (khách quốc tế là 255.715 và khách quốc nội là 500.195 người). Với con số này, tổng lượng khách tăng 32,79% so với cùng kỳ năm trước đó.

Nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của người dân, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã chủ động họp lên kế hoạch và đưa ra các phương án thống nhất với tất cả các đơn vị tham gia hoạt động khai thác tại sân bay.

Cảng hàng không này cũng phối hợp, bố trí, tăng cường nhân sự, xây dựng kế hoạch làm việc chi tiết tại từng vị trí, cũng như trong công tác khẩn nguy; điều tiết các phương tiện, trang thiết bị hợp lý, không để xảy ra tắc nghẽn; phối hợp kịp thời trong công tác triển khai thông tin chuyến bay tại các khung giờ cao điểm để điều hòa, phân bổ nguồn lực cũng như tăng cường trao đổi, rà soát slot (điều phối lượt cất hạ, cánh) để khai thác phù hợp năng lực nhà ga.

Căn cứ sản lượng hành khách, hàng hóa, trung tâm an ninh chủ động bố trí tăng cường lực lượng, điều chuyển quân số phù hợp giữa các đội nghiệp vụ trong thời gian trước và sau lễ; phối hợp với các hãng xe taxi, xe hợp đồng, xe công nghệ nhằm nâng số lượng phương tiện phục vụ tại cảng; phối hợp với các đơn vị phục vụ mặt đất bố trí nhân viên hỗ trợ hành khách tại các điểm kiểm tra an ninh soi chiếu.

Bên cạnh đó, cảng cũng phối hợp với đồn công an cảng, phòng cảnh sát bảo vệ, cảnh sát cơ động, lực lượng đóng quân canh phòng kiểm tra, giám sát chặt chẽ khu vực vành đai, khu vực công cộng; kịp thời xử lý các đối tượng xâm nhập trái phép, trộm cắp, phá hoại gây uy hiếp an ninh an toàn tại cảng; tổ chức, bố trí quân số tổ phản ứng nhanh kiểm tra, giám sát nhằm phát hiện, phối hợp đồn công an xử lý các đối tượng “cò mồi”, “xe dù”, xe ôm hoạt động trong khu vực nội cảng.

Trong 5 ngày nghỉ lễ, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất bố trí lực lượng gồm 20 đoàn viên đoàn thanh niên tham gia hỗ trợ hành khách tại khu vực đón phương tiện, khu vực an ninh soi chiếu trong khung giờ cao điểm.

Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất làm việc cụ thể với các hãng xe công nghệ về việc hướng dẫn hành khách từ cửa ga quốc tế đến ra tới bãi đón xe công nghệ. Cảng đang tiến hành triển khai làm mái che đoạn đường từ ga quốc tế đến qua bên bãi xe công nghệ, đồng thời làm đường riêng vào/ra cho xe công nghệ ở khu vực điều chỉnh.

Sân bay lớn nhất miền Nam này tiếp tục sử dụng bãi đệm taxi tạm trong dịp lễ Giỗ tổ Hùng Vương và 30/4-1/5; áp dụng thử nghiệm mô hình Hệ thống phối hợp ra quyết định (A-CDM) tại cảng bởi sau gần một tháng cho thấy chỉ số chuyến bay đúng giờ đạt 80%./.