Sản phụ 23 tuổi nguy kịch vì sốt xuất huyết, trải qua 4 lần can thiệp

Đầu tháng 8, khi mang thai 39 tuần, chị N.T.M.L. (23 tuổi, ngụ Đồng Nai) sốt cao và được chẩn đoán mắc sốt xuất huyết Dengue. Khi chuyển dạ, sản phụ được mổ lấy thai. Tuy nhiên, sau sinh, tình trạng nhanh chóng diễn biến xấu, bị băng huyết và rối loạn đông máu nặng do suy gan tối cấp.

Dù đã được truyền nhiều chế phẩm máu và phẫu thuật cầm máu, tình trạng xuất huyết vẫn không kiểm soát hoàn toàn. Người bệnh tiếp tục rơi vào sốc mất máu, nhiễm trùng, tổn thương tử cung và suy nhiều cơ quan, sau đó được chuyển đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định.

Sản phụ trải qua tổng cộng 4 lần phẫu thuật, can thiệp mới giữ được mạng sống (Ảnh: BVCC)

Khi Bệnh viện Nhân dân Gia Định tiếp nhận, chị L. hôn mê sâu, huyết áp tụt, phải đặt nội khí quản và thở máy. Số lượng tiểu cầu giảm nặng kèm rối loạn đông máu và suy gan nặng.

Bệnh viện huy động nhiều chuyên khoa phối hợp điều trị. Người bệnh được hồi sức tích cực, truyền máu và chế phẩm máu, hỗ trợ hô hấp, thay huyết tương, điều trị suy gan và kiểm soát nhiễm trùng.

Do tử cung tổn thương nặng, nhiễm trùng và chảy máu kéo dài, các bác sĩ buộc phải cắt tử cung để kiểm soát nguồn chảy máu, bảo toàn tính mạng.

Sau hơn 2 tuần điều trị, sức khỏe người bệnh đã ổn định hơn (Ảnh: BVCC)

Sau phẫu thuật, người bệnh tiếp tục chảy máu và rơi vào sốc mất máu. Ê-kíp can thiệp mạch nhanh chóng chụp mạch xác định vị trí xuất huyết và nút mạch cầm máu, giúp kiểm soát ổ chảy máu mà không phải tiếp tục phẫu thuật mở.

Tính cả quá trình điều trị trước đó và tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định, sản phụ đã trải qua 4 lần phẫu thuật và can thiệp lớn trong thời gian ngắn.

Sau hơn 15 ngày điều trị, đến nay, chị L. đã tỉnh hoàn toàn, tự thở, có thể vận động và ăn uống. Tình trạng chảy máu được kiểm soát, các chỉ số sức khỏe dần ổn định và đang được chuẩn bị xuất viện.

Phụ nữ mang thai cần hết sức cảnh giác với sốt xuất huyết (Ảnh: BVCC)

BS.CKI Trần Quang Huy, Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, cho biết sốt xuất huyết ở phụ nữ mang thai cần được theo dõi chặt chẽ, đặc biệt trong giai đoạn nguy hiểm từ ngày thứ 3 đến ngày thứ 7, khi người bệnh có thể giảm tiểu cầu, rối loạn đông máu, tụt huyết áp, xuất huyết hoặc tổn thương cơ quan.

Thai phụ khi bị sốt không nên tự điều trị tại nhà mà cần đến cơ sở y tế để được thăm khám và theo dõi. Việc phòng muỗi đốt, ngủ màn kể cả ban ngày và loại bỏ các vật dụng chứa nước đọng quanh nhà cũng cần được duy trì thường xuyên.