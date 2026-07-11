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Số ca sốt xuất huyết ở Đắk Lắk tăng hơn 150% trong nửa đầu năm

Thứ Bảy, 08:26, 11/07/2026
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VOV.VN - Trước nguy cơ số ca mắc sốt xuất huyết tăng mạnh, tiềm ẩn nguy cơ bùng phát thành dịch lớn, ngành y tế tỉnh Đắk Lắk đang triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm hạn chế số ca mắc mới, qua đó ngăn chặn dịch bệnh bùng phát, đặc biệt trong bối cảnh địa phương đang bước vào cao điểm mùa mưa.

Từ đầu năm đến nay, tỉnh Đắk Lắk ghi nhận 1.518 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 14 ổ dịch, tăng 154% so với cùng kỳ năm 2025. Đáng chú ý, chỉ trong tuần qua đã có hơn 210 trường hợp mắc sốt xuất huyết phải đến điều trị tại các cơ sở y tế trên địa bàn.

Các địa phương ghi nhận nhiều ca bệnh nhất gồm phường Tuy Hòa, Buôn Ma Thuột và các xã Phú Hòa, Đồng Xuân, Sông Hinh, Krông Ana, Ea Súp, Ea H’leo...

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Lực lượng y tế dự phòng tỉnh Đắk Lắk tiến hành phun hoá chất diệt muỗi tại các ổ dịch.

Bác sĩ Lê Phúc, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk (CDC Đắk Lắk), cho biết trước diễn biến gia tăng của số ca mắc trong những ngày gần đây, đơn vị đang phối hợp với lực lượng y tế cơ sở tại các xã, phường triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống sốt xuất huyết.

Trong đó, tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về vệ sinh môi trường, loại bỏ nơi sinh sản của muỗi; đồng thời phối hợp với các trung tâm y tế khu vực, trạm y tế xã, phường tổ chức phun hóa chất, diệt lăng quăng, bọ gậy tại các ổ dịch nhằm hạn chế dịch bệnh lây lan, tập huấn chuyên sâu cho lực lượng y tế cơ sở về phòng, chống sốt xuất huyết.

so ca sot xuat huyet o Dak lak tang hon 150 trong nua dau nam hinh anh 2
Số ca sốt xuất huyết phải nhập viện ở Đắk Lắk tăng mạnh mấy ngày qua.

“Chúng tôi nâng cao và làm nhanh công tác phòng, chống véc-tơ, có nghĩa là giám sát, xử lý muỗi, lăng quăng, bọ gậy cho lực lượng y tế cơ sở ở các Trạm y tế xã, phường. Từ đó, nâng cao năng lực của họ để đáp ứng được dự báo nguy cơ ở từng địa phương, để thực hiện thuận lợi công tác dự báo cũng như hiệu quả hơn trong công tác phòng, chống sốt xuất huyết", Bác sĩ Phúc nhấn mạnh.

 

Tuấn Long/VOV-Tây Nguyên
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