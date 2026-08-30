Sẵn sàng ngày tựu trường năm học mới ở Lào Cai

Năm học 2026 - 2027, các thầy cô giáo và học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Xà Hồ phấn khởi đưa vào sử dụng 3 dãy nhà xây mới khang trang tại hai điểm trường, với tổng vốn đầu tư hơn 28 tỷ đồng. Công trình này sẽ tạo thuận lợi cho công tác dạy và học, giúp học sinh có thêm động lực, yên tâm học tập, rèn luyện tốt hơn. Toàn trường có 876 học sinh, được phân bố tại điểm trường chính và 1 điểm trường lẻ.

Những ngôi trường mới tiếp thêm động lực cho việc dạy và học ở vùng cao Hạnh Phúc

Thầy giáo Lò Văn Liên, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết: từ đầu tháng 8, nhà trường đã phân công các giáo viên, nhân viên tu sửa cơ sở vật chất để đảm bảo ngày 28/8 tới đây đón học sinh vào học: “Đến nay, đối với nhà trường thì cơ sở vật chất, phòng học cũng như phòng ngủ đã được sắp xếp ổn định, cơ bản đáp ứng đủ, sẵn sàng đón các em học sinh vào đầu năm học mới”.

Thầy giáo Lò Văn Liên, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Xà Hồ cho biết, từ đầu tháng 8, nhà trường đã phân công cho tất cả giáo viên, nhân viên tu sửa cơ sở vật chất

Tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Bản Công, xã Hạnh Phúc, cùng với công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, đối với học sinh lớp 1, các thầy, cô giáo cũng tăng cường dạy Tiếng Việt và kỹ năng sống để các em yên tâm ở lại trường.

Cô giáo Trần Thị Liên, chia sẻ: “Gần 20 năm gắn bó với học sinh vùng cao, nhất là đối với học sinh lớp 1 chúng tôi cũng gặp nhiều khó khăn như vốn tiếng Việt của các em còn hạn chế, trong khi các cháu còn nhỏ. Vừa là người mẹ vừa là cô giáo, chúng tôi đã cố gắng dạy cho cháu từ tiếng nói đến chữ viết để các cháu có nhiều hứng thú với tiếng Việt, qua đó giao tiếp và học tập tốt hơn”.

Các thầy cô giáo vùng cao sửa soạn, chuẩn bị cơ sở vật chất cho năm học mới

Cô giáo Hà Thị Thanh Sơn, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Bản Công cho hay, năm học 2026 - 2027, trường có 21 lớp học với 654 học sinh, phần lớn là con em đồng bào dân tộc Mông. Do điều kiện kinh tế còn khó khăn, một bộ phận phụ huynh chưa dành nhiều sự quan tâm cho việc học tập của con em, nên việc huy động học sinh ra lớp gặp không ít trở ngại.

“Đối với học sinh lớp 1, các em đã tựu trường từ ngày 17/8 đến nay, các em đã về rất đông đủ tại nhà trường. Các thầy cô giáo đã trang bị vốn kiến thức về tiếng Việt ngay từ những ngày đầu đến trường, các em học sinh cũng rất tự tin bước vào một ngôi trường mới, một năm học mới”, cô Sơn nói.

Học sinh vào lớp 1 đã tới trường đầy đủ từ giữa tháng 8

Năm học này, toàn xã Hạnh Phúc có 9 đơn vị trường học với gần 3.670 học sinh các cấp. Ngoài nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất của nhà nước, các nhà trường rà soát, sửa chữa cơ sở vật chất, chuẩn bị đầy đủ phòng học, trang thiết bị, sách giáo khoa và bố trí đầy đủ đội ngũ giáo viên.

Ông Trương Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND xã Hạnh Phúc cho hay: “Xã đã chỉ đạo các nhà trường phải bảo đảm công tác an toàn trường học, vệ sinh môi trường, bếp ăn và khu bán trú. Đồng thời các trường học cũng chủ động phối hợp với các thôn, bản gia đình vận động học sinh ra lớp, đặc biệt quan tâm học sinh có hoàn cảnh khó khăn và học sinh ở vùng cao”.

Các cô giáo dạy học sinh lớp 1 viết chữ

Cùng với xã Hạnh Phúc, các trường học trên địa bàn tỉnh Lào Cai đến nay cơ bản đều đã hoàn tất công tác chuẩn bị cho năm học mới 2026-2027. Ngày 28/8, học sinh trong tỉnh sẽ đồng loạt tựu trường; ngày 5/9 tổ chức khai giảng cùng học sinh cả nước. Đáng chú ý, điểm mới năm học này là sau sắp xếp, hệ thống giáo dục công lập của tỉnh Lào Cai còn 132 trường mầm non, 77 trường tiểu học, 59 trường trung học cơ sở, 114 trường tiểu học và trung học cơ sở; 32 trường trung học cơ sở và trung học phổ thông; 43 trường THPT và 16 trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên. Hiện tỷ lệ phòng học kiên cố của Lào Cai đạt 86,6%; phòng học bộ môn kiên cố đạt 93,4%.