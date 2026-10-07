English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Vẫn còn 123 học sinh tiểu học ở Nghệ An chưa trở lại trường

Thứ Tư, 10:05, 07/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Đến sáng 7/10, đã có 43 trong tổng số 166 học sinh tại điểm lẻ Tiến Sơn, Trường Tiểu học Quỳnh Tam, xã Quỳnh Tam, Nghệ An trở lại học tại các điểm trường mới. Như vậy, vẫn còn 123 học sinh chưa đến lớp.

Sáng 7/10, ông Đậu Viết Triều, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quỳnh Tam, cho biết nhà trường vừa đón thêm 1 học sinh tại điểm lẻ Tiến Sơn trở lại trường học, nâng tổng số học sinh đi học lên 43 em.

van con 123 hoc sinh tieu hoc o nghe an chua tro lai truong hinh anh 1
Đến sáng 7/10, vẫn còn 123 học sinh Trường tiểu học Quỳnh Tam ở Nghệ An chưa trở lại trường.

Theo ông Triều, trước đó đã có 39 học sinh trở lại trường; trong ngày 6/10, có thêm 3 học sinh đến lớp. Sáng 7/10, thêm 1 học sinh được phụ huynh đưa đến trường.

Sau khai giảng năm học 2026-2027, 166 học sinh tại điểm lẻ Tiến Sơn chưa đến trường do phụ huynh phản đối việc giải thể điểm trường này và chuyển học sinh về học tại điểm trường chính, phân hiệu của Trường Tiểu học Quỳnh Tam. Đến ngày 9/9, khoảng 20 học sinh được phụ huynh đưa đến các điểm học mới.

Ngày 11/9, Sở GD&ĐT Nghệ An, cấp ủy, chính quyền địa phương xã Quỳnh Tam đối thoại với phụ huynh thôn Tiến Sơn.

Để tạo điều kiện cho học sinh đến trường, chính quyền địa phương và nhà trường đã bố trí xe ô tô đưa đón miễn phí, có giáo viên đi kèm; tổ chức ăn bán trú, dạy học 2 buổi/ngày. Học sinh thôn Tiến Sơn cũng được hỗ trợ tiền ăn bán trú buổi trưa trong năm học 2026-2027; nhà trường bố trí giáo viên có kinh nghiệm và tổ chức dạy bù kiến thức từ ngày 5/10.

van con 123 hoc sinh tieu hoc o nghe an chua tro lai truong hinh anh 2
Phân hiệu Trường tiểu học Quỳnh Tam.

Chiều 1/10, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức đối thoại với phụ huynh học sinh thôn Tiến Sơn để lắng nghe, trao đổi các ý kiến liên quan đến việc giải thể điểm lẻ, điều kiện đi lại, an toàn giao thông, bán trú, chất lượng dạy học và chính sách hỗ trợ học sinh.

Điểm trường Tiến Sơn được xây dựng từ năm 1998. Sau 28 năm sử dụng, nhiều hạng mục tại điểm trường đã xuống cấp. Trong đó, 3 phòng học có nguy cơ sập mái ngói, không bảo đảm an toàn cho việc dạy và học. Điểm trường cũng không có các phòng học chức năng và điều kiện hỗ trợ dạy học đáp ứng yêu cầu hiện nay.

Trong khi đó, điểm trường chính và phân hiệu của Trường Tiểu học Quỳnh Tam được đầu tư cơ sở vật chất đồng bộ, có điều kiện phục vụ dạy học và tổ chức ăn bán trú cho học sinh.

Theo UBND xã Quỳnh Tam, điểm lẻ Tiến Sơn cách điểm trường chính của Trường Tiểu học Quỳnh Tam khoảng 6,2 km và cách điểm phân hiệu khoảng 7,4 km. Từ thôn Tiến Sơn đến các điểm trường có 5 tuyến đường kết nối; các tuyến tỉnh lộ, đường liên thôn cơ bản đã được nhựa hóa, bê tông hóa.

Trong đó, tuyến Tiến Sơn - chợ Đồng Hồ đang được thi công, dự kiến hoàn thành phần bê tông vào ngày 6/10, giúp rút ngắn khoảng 0,8 km quãng đường di chuyển. 

Việc giải thể điểm lẻ Tiến Sơn thuộc Trường Tiểu học Quỳnh Tam (Nghệ An) nằm trong chủ trương sắp xếp lại mạng lưới trường lớp của Đảng, Nhà nước và UBND tỉnh Nghệ An nhằm bảo đảm an toàn và nâng cao chất lượng giáo dục. Tuy nhiên đến nay, vẫn còn 123 học sinh tiểu học thôn Tiến Sơn chưa trở lại trường  học.

Ngày 6/10, lãnh đạo xã Quỳnh Tam cho biết, Công an xã và các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An đã mời một số phụ huynh có liên quan đến việc cho con nghỉ học kéo dài lên làm việc.

Bá Thăng/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

127 học sinh chưa đến trường, Nghệ An đối thoại với phụ huynh
127 học sinh chưa đến trường, Nghệ An đối thoại với phụ huynh

VOV.VN - Chiều 1/10, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức đối thoại với phụ huynh học sinh thôn Tiến Sơn, xã Quỳnh Tam, liên quan việc 127 học sinh chưa đến trường sau khi điểm lẻ Tiến Sơn được giải thể.

127 học sinh chưa đến trường, Nghệ An đối thoại với phụ huynh

127 học sinh chưa đến trường, Nghệ An đối thoại với phụ huynh

VOV.VN - Chiều 1/10, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức đối thoại với phụ huynh học sinh thôn Tiến Sơn, xã Quỳnh Tam, liên quan việc 127 học sinh chưa đến trường sau khi điểm lẻ Tiến Sơn được giải thể.

Đón hơn 140 học sinh ở Nghệ An trở lại trường sau hơn một tuần chưa đến lớp
Đón hơn 140 học sinh ở Nghệ An trở lại trường sau hơn một tuần chưa đến lớp

VOV.VN - Chiều 13/9, ông Mai Văn Lam, Chủ tịch UBND xã Quỳnh Tam, Nghệ An cho biết, địa phương đã sẵn sàng phương tiện đưa đón và công tác bán trú để đón khoảng 140 học sinh thôn Tiến Sơn trở lại trường sau hơn một tuần chưa đến lớp.

Đón hơn 140 học sinh ở Nghệ An trở lại trường sau hơn một tuần chưa đến lớp

Đón hơn 140 học sinh ở Nghệ An trở lại trường sau hơn một tuần chưa đến lớp

VOV.VN - Chiều 13/9, ông Mai Văn Lam, Chủ tịch UBND xã Quỳnh Tam, Nghệ An cho biết, địa phương đã sẵn sàng phương tiện đưa đón và công tác bán trú để đón khoảng 140 học sinh thôn Tiến Sơn trở lại trường sau hơn một tuần chưa đến lớp.

Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An: Sắp xếp hệ thống trường học không sáp nhập cơ học
Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An: Sắp xếp hệ thống trường học không sáp nhập cơ học

VOV.VN - Nghệ An là địa phương được Bộ GD&ĐT lựa chọn thí điểm sắp xếp lại hệ thống trường học. Theo TS.NGƯT Nguyễn Văn Khoa, Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An, việc sắp xếp được thực hiện trên nguyên tắc lấy người học làm trung tâm, bảo đảm quyền học tập của học sinh, không sáp nhập cơ học hay chạy theo chỉ tiêu giảm đầu mối.

Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An: Sắp xếp hệ thống trường học không sáp nhập cơ học

Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An: Sắp xếp hệ thống trường học không sáp nhập cơ học

VOV.VN - Nghệ An là địa phương được Bộ GD&ĐT lựa chọn thí điểm sắp xếp lại hệ thống trường học. Theo TS.NGƯT Nguyễn Văn Khoa, Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An, việc sắp xếp được thực hiện trên nguyên tắc lấy người học làm trung tâm, bảo đảm quyền học tập của học sinh, không sáp nhập cơ học hay chạy theo chỉ tiêu giảm đầu mối.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục