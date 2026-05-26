English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Thông tin nhiệt độ ngoài trời có nơi lên tới 71 độ C có chính xác?

Thứ Ba, 10:52, 26/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trên mạng xã hội có thông tin nhiệt độ ngoài trời tại Hà Nội có nơi lên tới 71 độ C trong đợt nắng nóng đỉnh điểm. Theo các chuyên gia khí tượng, cần hiểu đúng bản chất của con số này để tránh hoang mang.

Trong đợt nắng nóng gay gắt ngày 25/5, nhiều khu vực tại Hà Nội ghi nhận nền nhiệt không khí phổ biến trên 40 độ C. Trên mạng xã hội đang có nhiều thông tin về nhiệt độ ngoài trời có nơi ghi nhận nhiệt độ bề mặt bê tông lên tới 71 độ C, mức nhiệt khiến nhiều người ví nơi đây như “chiếc chảo rang khổng lồ”.

thong tin nhiet do ngoai troi co noi len toi 71 do c co chinh xac hinh anh 1
Ghi nhận nhiệt độ bề mặt ghế đá ở Hà Nội xấp xỉ 60 độ C

Trước thông tin gây xôn xao dư luận, ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, cần phân biệt rõ giữa nhiệt độ không khí và nhiệt độ bề mặt.

Theo ông Hưởng, nhiệt độ thời tiết được ngành khí tượng công bố là nhiệt độ không khí đo trong lều khí tượng tiêu chuẩn, đặt cách mặt đất khoảng 2 mét, có mái che và đảm bảo điều kiện thông thoáng để phản ánh chính xác trạng thái khí quyển.

thong tin nhiet do ngoai troi co noi len toi 71 do c co chinh xac hinh anh 2
Thông tin trên mạng xã hội về nhiệt độ bề mặt bê tông lên tới 71 độ C (Ảnh: Như Hà)

Trong khi đó, mức nhiệt 60-71 độ C được ghi nhận là nhiệt độ bề mặt của các vật liệu hấp thụ nhiệt mạnh như bê tông, nhựa đường, kim loại hoặc yên xe dưới tác động trực tiếp của ánh nắng mặt trời.

“Các bề mặt như sân bê tông, đường nhựa hay kim loại có khả năng hấp thụ và giữ nhiệt rất lớn nên nhiệt độ có thể cao hơn nhiệt độ không khí”, ông Hưởng lý giải.

Các chuyên gia cho biết hiện tượng này không bất thường trong những ngày nắng nóng cực đoan, đặc biệt tại các đô thị lớn có mật độ bê tông hóa cao. Hiệu ứng đảo nhiệt đô thị khiến nhiệt lượng tích tụ mạnh, làm cảm giác thực tế ngoài trời nóng hơn đáng kể.

Đáng chú ý, dù nhiệt độ không khí không chạm ngưỡng 71 độ C, việc tiếp xúc trực tiếp với các bề mặt siêu nóng vẫn tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Người dân có thể bị bỏng nhiệt khi chạm vào yên xe, tay nắm kim loại hoặc mặt đường dưới trời nắng gắt. Ngoài ra, nền nhiệt cao kéo dài còn làm gia tăng nguy cơ sốc nhiệt, mất nước, kiệt sức và các bệnh tim mạch, hô hấp, đặc biệt với người già, trẻ nhỏ và lao động ngoài trời.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân hạn chế ra ngoài trong khung giờ từ 11h đến 16h, mặc quần áo chống nắng, bổ sung đủ nước và tránh để trẻ nhỏ tiếp xúc trực tiếp với các bề mặt hấp thụ nhiệt cao.

Theo dự báo của cơ quan khí tượng, đợt nắng nóng diện rộng ở Bắc Bộ sẽ kéo dài đến khoảng ngày 27-28/5 trước khi dịu dần do mưa dông xuất hiện trở lại. Tuy nhiên, trong những ngày tới, cảm giác oi bức và nền nhiệt ngoài trời vẫn tiếp tục ở mức nguy hiểm tại nhiều đô thị lớn.

nang_nong_111.jpg

Nắng nóng như "chảo lửa" ở Bắc Bộ và Trung Bộ bao giờ mới chấm dứt?

VOV.VN - Đợt nắng nóng diện rộng đang bao trùm Bắc Bộ và Trung Bộ với cường độ đặc biệt gay gắt, khiến nhiều địa phương ghi nhận nền nhiệt vượt ngưỡng 40 độ C. Không khí oi bức kéo dài từ sáng tới tối khiến người dân vật vã chống chọi, trong khi nguy cơ cháy nổ, cháy rừng và sốc nhiệt tăng cao trên diện rộng.

Văn Ngân/VOV.VN
Tag: nhiệt độ 71 độ C nắng nóng Hà Nội sân bay Nội Bài nhiệt độ ngoài trời nắng nóng cực đoan nhiệt độ bề mặt bê tông sốc nhiệt dự báo thời tiết đảo nhiệt đô thị chuyên gia khí tượng dự báo thời tiết thời tiết thời tiết 24h nhiệt độ hôm nay thời tiết ngày mai
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Báo động cháy rừng khi nhiệt độ nhiều nơi chạm mức 40 độ C
Báo động cháy rừng khi nhiệt độ nhiều nơi chạm mức 40 độ C

VOV.VN - Nắng nóng gay gắt đang bao trùm hàng loạt tỉnh miền Trung với nhiệt độ nhiều nơi tiến sát ngưỡng 40 độ C, khiến nguy cơ cháy rừng tăng cao. Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa phát đi văn bản khẩn yêu cầu các địa phương tăng cường tối đa công tác phòng cháy, chữa cháy rừng

Báo động cháy rừng khi nhiệt độ nhiều nơi chạm mức 40 độ C

Báo động cháy rừng khi nhiệt độ nhiều nơi chạm mức 40 độ C

VOV.VN - Nắng nóng gay gắt đang bao trùm hàng loạt tỉnh miền Trung với nhiệt độ nhiều nơi tiến sát ngưỡng 40 độ C, khiến nguy cơ cháy rừng tăng cao. Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa phát đi văn bản khẩn yêu cầu các địa phương tăng cường tối đa công tác phòng cháy, chữa cháy rừng

Bắc Bộ chuẩn bị đón "cơn mưa vàng" hạ nhiệt trong những ngày tới
Bắc Bộ chuẩn bị đón "cơn mưa vàng" hạ nhiệt trong những ngày tới

VOV.VN - Sau nhiều ngày chìm trong nắng nóng gay gắt như “chảo lửa”, Bắc Bộ sắp bước vào giai đoạn hạ nhiệt khi mưa dông gia tăng từ ngày 28/5. Cơ quan khí tượng nhận định đây sẽ là đợt “mưa vàng” giúp chấm dứt nắng nóng diện rộng, mang lại cảm giác dễ chịu cho người dân.

Bắc Bộ chuẩn bị đón "cơn mưa vàng" hạ nhiệt trong những ngày tới

Bắc Bộ chuẩn bị đón "cơn mưa vàng" hạ nhiệt trong những ngày tới

VOV.VN - Sau nhiều ngày chìm trong nắng nóng gay gắt như “chảo lửa”, Bắc Bộ sắp bước vào giai đoạn hạ nhiệt khi mưa dông gia tăng từ ngày 28/5. Cơ quan khí tượng nhận định đây sẽ là đợt “mưa vàng” giúp chấm dứt nắng nóng diện rộng, mang lại cảm giác dễ chịu cho người dân.

Bắc Bộ và Trung Bộ chuẩn bị hứng chịu nắng nóng gay gắt, có nơi lên trên 40 độ C
Bắc Bộ và Trung Bộ chuẩn bị hứng chịu nắng nóng gay gắt, có nơi lên trên 40 độ C

VOV.VN - Từ ngày 22/5 đến 27/5, ở khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ có thể phải hứng chịu đợt nắng nóng gay gắt, nền nhiệt thực tế ngoài trời có nơi lên trên 40 độ C, ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe khi tiếp xúc trực tiếp ngoài trời.

Bắc Bộ và Trung Bộ chuẩn bị hứng chịu nắng nóng gay gắt, có nơi lên trên 40 độ C

Bắc Bộ và Trung Bộ chuẩn bị hứng chịu nắng nóng gay gắt, có nơi lên trên 40 độ C

VOV.VN - Từ ngày 22/5 đến 27/5, ở khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ có thể phải hứng chịu đợt nắng nóng gay gắt, nền nhiệt thực tế ngoài trời có nơi lên trên 40 độ C, ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe khi tiếp xúc trực tiếp ngoài trời.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục