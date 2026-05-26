Thông tin nhiệt độ ngoài trời có nơi lên tới 71 độ C có chính xác?

Trong đợt nắng nóng gay gắt ngày 25/5, nhiều khu vực tại Hà Nội ghi nhận nền nhiệt không khí phổ biến trên 40 độ C. Trên mạng xã hội đang có nhiều thông tin về nhiệt độ ngoài trời có nơi ghi nhận nhiệt độ bề mặt bê tông lên tới 71 độ C, mức nhiệt khiến nhiều người ví nơi đây như “chiếc chảo rang khổng lồ”.

Ghi nhận nhiệt độ bề mặt ghế đá ở Hà Nội xấp xỉ 60 độ C

Trước thông tin gây xôn xao dư luận, ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, cần phân biệt rõ giữa nhiệt độ không khí và nhiệt độ bề mặt.

Theo ông Hưởng, nhiệt độ thời tiết được ngành khí tượng công bố là nhiệt độ không khí đo trong lều khí tượng tiêu chuẩn, đặt cách mặt đất khoảng 2 mét, có mái che và đảm bảo điều kiện thông thoáng để phản ánh chính xác trạng thái khí quyển.

Thông tin trên mạng xã hội về nhiệt độ bề mặt bê tông lên tới 71 độ C (Ảnh: Như Hà)

Trong khi đó, mức nhiệt 60-71 độ C được ghi nhận là nhiệt độ bề mặt của các vật liệu hấp thụ nhiệt mạnh như bê tông, nhựa đường, kim loại hoặc yên xe dưới tác động trực tiếp của ánh nắng mặt trời.

“Các bề mặt như sân bê tông, đường nhựa hay kim loại có khả năng hấp thụ và giữ nhiệt rất lớn nên nhiệt độ có thể cao hơn nhiệt độ không khí”, ông Hưởng lý giải.

Các chuyên gia cho biết hiện tượng này không bất thường trong những ngày nắng nóng cực đoan, đặc biệt tại các đô thị lớn có mật độ bê tông hóa cao. Hiệu ứng đảo nhiệt đô thị khiến nhiệt lượng tích tụ mạnh, làm cảm giác thực tế ngoài trời nóng hơn đáng kể.

Đáng chú ý, dù nhiệt độ không khí không chạm ngưỡng 71 độ C, việc tiếp xúc trực tiếp với các bề mặt siêu nóng vẫn tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Người dân có thể bị bỏng nhiệt khi chạm vào yên xe, tay nắm kim loại hoặc mặt đường dưới trời nắng gắt. Ngoài ra, nền nhiệt cao kéo dài còn làm gia tăng nguy cơ sốc nhiệt, mất nước, kiệt sức và các bệnh tim mạch, hô hấp, đặc biệt với người già, trẻ nhỏ và lao động ngoài trời.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân hạn chế ra ngoài trong khung giờ từ 11h đến 16h, mặc quần áo chống nắng, bổ sung đủ nước và tránh để trẻ nhỏ tiếp xúc trực tiếp với các bề mặt hấp thụ nhiệt cao.

Theo dự báo của cơ quan khí tượng, đợt nắng nóng diện rộng ở Bắc Bộ sẽ kéo dài đến khoảng ngày 27-28/5 trước khi dịu dần do mưa dông xuất hiện trở lại. Tuy nhiên, trong những ngày tới, cảm giác oi bức và nền nhiệt ngoài trời vẫn tiếp tục ở mức nguy hiểm tại nhiều đô thị lớn.