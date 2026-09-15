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Sập giàn giáo công trình không phép tại khu trung tâm Tây Ninh

Thứ Ba, 14:20, 15/09/2026
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VOV.VN - Sập giàn giáo của một công trình rộng khoảng 200m2 trên đường Hùng Vương, phường Long An, tỉnh Tây Ninh. Vụ việc không gây thương vong người.

Ngày 15/9, Công an phường Long An đang điều tra vụ sập giàn giáo tại một công trình xây dựng trên đường Hùng Vương, phường Long An, tỉnh Tây Ninh.

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Giàn giáo của công trình rộng khoảng 200m² bất ngờ đổ sập trên đường Hùng Vương, phường Long An, tỉnh Tây Ninh.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8h ngày 14/9, nhiều người lưu thông trên đường Hùng Vương bất ngờ nghe tiếng động lớn.

Khi kiểm tra, mọi người phát hiện giàn giáo của một công trình xây dựng rộng khoảng 200m2 đổ sập. Trong đó, một đoạn giàn giáo cao hàng chục mét đổ ra phía ngoài công trình. Tại hiện trường, bên ngoài công trình được căng bạt xung quanh.

Sau khi xảy ra vụ việc, Công an phường Long An đến phong tỏa hiện trường, lấy lời khai nhân chứng và những người liên quan để điều tra nguyên nhân.

Theo lãnh đạo địa phương, vụ việc không gây thương vong. Công trình bị sập là công trình tiền chế, được xây dựng khi chưa được cấp phép.

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Lực lượng chức năng phỏng tỏa khu vực hiện trường

"Trước đó, chủ công trình có xây dựng một số công trình kiên cố không phép ở bên cạnh. Địa phương đã kiểm tra và lập biên bản xử phạt. Vụ sập lần này xảy ra tại công trình tiền chế, xây dựng khi chưa xin phép. Địa phương đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị làm rõ", đại diện UBND phường Long An, tỉnh Tây Ninh cho biết.

Nguyễn Quang/VOV-TPHCM
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