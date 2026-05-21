Sập mỏ đá ở Thanh Hóa, 1 người tử vong, 2 người bị vùi lấp

Thứ Năm, 08:24, 21/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trong lúc làm việc tại chân núi ở mỏ khai thác đá, các công nhân bất ngờ gặp sự cố sạt lở khiến 1 người chết, 2 người bị vùi lấp.

Chiều tối 20/5, một vụ tai nạn lao động nghiêm trọng xảy ra tại khu vực mỏ đá trên địa bàn xã Cẩm Tú, tỉnh Thanh Hóa, khiến 1 công nhân tử vong, 2 người mất tích dưới lớp đất đá sạt lở.

Theo thông tin ban đầu từ UBND xã Cẩm Tú, vụ việc xảy ra vào khoảng 17h tại mỏ đá của Công ty TNHH Anh Tuấn. Thời điểm trên, các công nhân gồm ông Lò Văn Thời (40 tuổi), Lò Văn Quý (37 tuổi) và Hoàng Văn Ngay (38 tuổi, cùng trú tại tỉnh Lào Cai) đang khai thác đá thì bị đất đá từ trên núi đổ sập xuống, vùi lấp.

Lực lượng chức năng xuyên đêm tìm kiếm nạn nhân mất tích.

Vụ sạt lở khiến một công nhân tử vong trên đường đưa đi cấp cứu, hai người còn lại hiện vẫn mất tích. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng công an, quân sự, y tế cùng chính quyền địa phương đã khẩn trương có mặt tại hiện trường để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn.

Tuy nhiên, công tác tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn do khu vực xảy ra tai nạn có địa hình dốc, lượng đá sạt lở lớn và vẫn tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục đổ xuống bất cứ lúc nào. Các lực lượng chức năng phải sử dụng máy xúc, thiết bị chuyên dụng kết hợp tìm kiếm thủ công để bảo đảm an toàn cho lực lượng tham gia cứu hộ.

Trong tối 20/5, ông Cao Văn Cường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác cứu nạn, cứu hộ. Lãnh đạo tỉnh yêu cầu các đơn vị liên quan huy động tối đa nhân lực, phương tiện, khẩn trương tìm kiếm các nạn nhân mất tích, đồng thời triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn tuyệt đối tại khu vực mỏ đá.

Ngay trong đêm, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành công văn khẩn yêu cầu các sở, ngành, địa phương và doanh nghiệp liên quan tập trung khắc phục hậu quả vụ tai nạn lao động nghiêm trọng này. Trong đó, Công an tỉnh được giao chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp tục tổ chức cứu nạn, cứu hộ, đồng thời điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn để xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm nếu có.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu Công an tỉnh Thanh Hóa báo cáo kết quả điều tra ban đầu ngay sau khi hoàn tất để có biện pháp chấn chỉnh, phòng ngừa những sự cố tương tự. Bên cạnh đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra toàn diện hoạt động khai thác khoáng sản, việc chấp hành các quy định về an toàn lao động và bảo vệ môi trường tại mỏ đá của Công ty TNHH Anh Tuấn.

Lãnh đạo tỉnh có mặt tại hiện trường vụ sập mỏ đá.

Chính quyền xã Cẩm Tú cũng được yêu cầu phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng trong công tác tìm kiếm nạn nhân, bảo vệ hiện trường và hỗ trợ gia đình người bị nạn.

Trong khi đó, Công ty TNHH Anh Tuấn phải chịu trách nhiệm phối hợp cứu hộ, đồng thời thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với các nạn nhân và gia đình. Doanh nghiệp cũng phải rà soát toàn bộ quy trình khai thác, các điều kiện bảo đảm an toàn lao động tại mỏ đá, khẩn trương khắc phục những tồn tại, hạn chế nhằm ngăn chặn nguy cơ xảy ra các vụ tai nạn tương tự.

Đình Anh/VTC News
Tag: Sập mỏ đá tử vong thanh hóa công nhân
Tin liên quan

Sạt lở mỏ đá ở Cẩm Giàng, Thái Nguyên

VOV.VN - Một vụ sạt lở mỏ đá xảy ra đêm 19/4 tại xã Cẩm Giàng, tỉnh Thái Nguyên gây thiệt hại khoảng 8 tỉ đồng, rất may sự cố không gây thiệt hại về người.

Đã xác định nguyên nhân vụ tai nạn chết người tại mỏ đá ở Lâm Đồng

VOV.VN - Liên quan vụ tai nạn lao động làm chết một công nhân tại mỏ đá trên địa bàn thôn 1, xã Tuy Phong, tỉnh Lâm Đồng (khu vực huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận cũ), Sở Nội vụ vừa thông tin về nguyên nhân vụ tai nạn.

Người dân khổ sở phải hít bụi mù mịt do xe tải rầm rập ra vào các mỏ đá

VOV.VN - Xe tải lớn ra vào các mỏ đá lưu thông qua xã Tống Sơn và Hoạt Giang, tỉnh Thanh Hóa gây bụi, làm hỏng đường khiến người dân sống ở khu vực này bức xúc.

Một tài xế xe tải tử vong tại mỏ đá Thượng Hòa ở Quãng Ngãi

VOV.VN - Một tài xế xe tải ở Đà Nẵng đã tử vong sau khi bị đá vùi trong thùng xe tại mỏ đá Thượng Hòa, xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi.

