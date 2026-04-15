Sạt lở đê bao đang thi công ở Tây Ninh do nền đất yếu mùa khô

Theo báo cáo, sự cố xảy ra tại công trình Nâng cấp tuyến đê bao sông Lò Gạch kết hợp giao thông nông thôn do UBND tỉnh Tây Ninh phê duyệt tại Quyết định số 2507/QĐ-UBND ngày 20/3/2024. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 14,37 tỷ đồng, trong đó giá trị xây lắp gần 12 tỷ đồng, giá trúng thầu hơn 10 tỷ đồng.

Công trình đường nông thôn bị sạt lở khi chuẩn bị nghiệm thu (Ảnh: M.A)

Công trình do Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Thủy lợi Long An thiết kế; Công ty TNHH Triệu Đại Vũ thi công; Công ty TNHH Tư vấn thiết kế xây dựng Cường Thịnh L.A giám sát.

Tuyến đê có chiều dài hơn 8km (từ Km0+000 đến Km8+088), xuất phát từ đường tỉnh 831, chạy dọc theo sông Lò Gạch. Trong đó, đoạn từ ĐT.831 đến cầu Mười Tâm dài hơn 4,2km là hạng mục chính đang được triển khai.

Qua kiểm tra thực địa, Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết, khu vực xảy ra sạt lở nằm trong vùng đất yếu đặc trưng của Đồng Tháp Mười. Thời điểm xảy ra sự cố là cao điểm mùa khô, mực nước sông xuống thấp làm thay đổi áp lực đất, gây trượt mái đê khi đang thi công gia tải.

Ngay sau sự cố, đơn vị chức năng đã tổ chức kiểm tra hiện trường, yêu cầu nhà thầu tạm dừng thi công khu vực bị ảnh hưởng, đồng thời triển khai các biện pháp gia cố khẩn cấp nhằm đảm bảo an toàn.

Ngành chức năng đang tiếp tục rà soát toàn tuyến, đánh giá điều kiện địa chất và yêu cầu điều chỉnh giải pháp thi công phù hợp. (Ảnh: M.A)

Sự cố không gây thiệt hại về người nhưng ảnh hưởng đến tiến độ dự án và làm gia tăng lo ngại về nguy cơ sạt lở ven sông trong khu vực. Ngành chức năng đang tiếp tục rà soát toàn tuyến, đánh giá điều kiện địa chất và yêu cầu điều chỉnh giải pháp thi công phù hợp.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, tình trạng sạt lở trên địa bàn tỉnh Tây Ninh thời gian qua có xu hướng gia tăng, diễn biến phức tạp, đặc biệt tại các khu vực đất yếu ven sông, kênh, rạch. Việc thi công công trình trong điều kiện mùa khô đòi hỏi phải có giải pháp kỹ thuật chặt chẽ để hạn chế rủi ro tương tự.