Sạt lở đê bao đang thi công ở Tây Ninh do nền đất yếu mùa khô

Thứ Tư, 08:24, 15/04/2026
VOV.VN - Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tây Ninh cho biết, nguyên nhân vụ sạt lở đoạn đê bao sông Lò Gạch dài khoảng 60m xảy ra ngày 12/4/2026 tại xã Vĩnh Hưng (huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An trước đây) là nền đất yếu, kết hợp mực nước xuống thấp trong mùa khô làm mất ổn định mái đê trong quá trình thi công.

Theo báo cáo, sự cố xảy ra tại công trình Nâng cấp tuyến đê bao sông Lò Gạch kết hợp giao thông nông thôn do UBND tỉnh Tây Ninh phê duyệt tại Quyết định số 2507/QĐ-UBND ngày 20/3/2024. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 14,37 tỷ đồng, trong đó giá trị xây lắp gần 12 tỷ đồng, giá trúng thầu hơn 10 tỷ đồng.

sat lo de bao dang thi cong o tay ninh do nen dat yeu mua kho hinh anh 1
Công trình đường nông thôn bị sạt lở khi chuẩn bị nghiệm thu (Ảnh: M.A)

Công trình do Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Thủy lợi Long An thiết kế; Công ty TNHH Triệu Đại Vũ thi công; Công ty TNHH Tư vấn thiết kế xây dựng Cường Thịnh L.A giám sát.

Tuyến đê có chiều dài hơn 8km (từ Km0+000 đến Km8+088), xuất phát từ đường tỉnh 831, chạy dọc theo sông Lò Gạch. Trong đó, đoạn từ ĐT.831 đến cầu Mười Tâm dài hơn 4,2km là hạng mục chính đang được triển khai.

Qua kiểm tra thực địa, Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết, khu vực xảy ra sạt lở nằm trong vùng đất yếu đặc trưng của Đồng Tháp Mười. Thời điểm xảy ra sự cố là cao điểm mùa khô, mực nước sông xuống thấp làm thay đổi áp lực đất, gây trượt mái đê khi đang thi công gia tải.

Ngay sau sự cố, đơn vị chức năng đã tổ chức kiểm tra hiện trường, yêu cầu nhà thầu tạm dừng thi công khu vực bị ảnh hưởng, đồng thời triển khai các biện pháp gia cố khẩn cấp nhằm đảm bảo an toàn.

sat lo de bao dang thi cong o tay ninh do nen dat yeu mua kho hinh anh 2
Ngành chức năng đang tiếp tục rà soát toàn tuyến, đánh giá điều kiện địa chất và yêu cầu điều chỉnh giải pháp thi công phù hợp. (Ảnh: M.A)

Sự cố không gây thiệt hại về người nhưng ảnh hưởng đến tiến độ dự án và làm gia tăng lo ngại về nguy cơ sạt lở ven sông trong khu vực. Ngành chức năng đang tiếp tục rà soát toàn tuyến, đánh giá điều kiện địa chất và yêu cầu điều chỉnh giải pháp thi công phù hợp.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, tình trạng sạt lở trên địa bàn tỉnh Tây Ninh thời gian qua có xu hướng gia tăng, diễn biến phức tạp, đặc biệt tại các khu vực đất yếu ven sông, kênh, rạch. Việc thi công công trình trong điều kiện mùa khô đòi hỏi phải có giải pháp kỹ thuật chặt chẽ để hạn chế rủi ro tương tự.

1000072339.jpg

Nắng nóng gay gắt bao trùm Tây Ninh, cảnh báo nhiều rủi ro

VOV.VN - Nắng nóng diện rộng đang gia tăng tại Tây Ninh, nhiệt độ nhiều khu vực có thể lên tới 37 độ C. Thời tiết khô nóng kéo dài không chỉ ảnh hưởng đời sống mà còn tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, cháy rừng và các vấn đề sức khỏe.

Nguyễn Quang/VOV-TPHCM
Tag: Tây Ninh sạt lỡ bờ sông Vĩnh Hưng đê bao
Tây Ninh thăm hỏi gia đình 3 nạn nhân tử vong trong vụ chìm tàu ở Vũng Tàu

VOV.VN - Ngày 31/3, chính quyền xã Thuận Mỹ (Tây Ninh) đã tổ chức đoàn đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình 3 nạn nhân tử vong trong vụ chìm tàu tại vùng biển Vũng Tàu. Sau nhiều ngày tìm kiếm, thi thể nạn nhân cuối cùng đã được tìm thấy, hoàn tất công tác cứu hộ, giúp gia đình lo hậu sự.

Tây Ninh siết chặt quản lý rác thải sinh hoạt

VOV.VN - Trước áp lực rác thải sinh hoạt ngày càng gia tăng, tỉnh Tây Ninh yêu cầu các địa phương chấn chỉnh việc thu gom, vận chuyển và xử lý rác. Nhiều biện pháp mới được triển khai nhằm khắc phục những “điểm nghẽn”, tăng cường giám sát, đồng thời chuẩn bị nguồn lực để giải quyết bài toán môi trường trong năm 2026.

Chủ tịch tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn trao đổi kiến nghị của cử tri

VOV.VN - Ngày 5/3, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri với những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026–2031 tại xã Thuận Mỹ (trước đây là khu vực huyện Châu Thành, tỉnh Long An).

