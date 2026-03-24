Nắng nóng gay gắt bao trùm Tây Ninh, cảnh báo nhiều rủi ro

Ngày 24/3, Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Tây Ninh thông tin, trong 24–48 giờ tới, nắng nóng tiếp tục mở rộng và gia tăng cường độ trên toàn tỉnh; Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35–37 độ C, độ ẩm thấp nhất chỉ từ 35–45%; Thời gian nắng gắt tập trung trong khoảng 11 giờ đến 15 giờ mỗi ngày.

Nắng nóng diện rộng đang gia tăng tại Tây Ninh và một số vùng lân cận

Trong hai ngày 24 và 25/3, nhiều địa phương như Tân Biên, Tân Châu, Dương Minh Châu, Gò Dầu, Trảng Bàng (khu vực tỉnh Tây Ninh trước đây)… duy trì nền nhiệt cao từ 35–37 độ C.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, tình trạng nắng nóng có khả năng kéo dài với cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng ở cấp 1. Thời tiết khô nóng làm gia tăng nguy cơ cháy nổ tại khu dân cư và cháy rừng.

Ngoài ra, người dân có thể gặp các vấn đề sức khỏe như mất nước, kiệt sức, thậm chí đột quỵ do sốc nhiệt nếu tiếp xúc lâu với nhiệt độ cao.

Nhiều khu vực tại Tây Ninh nhiệt độ có thể lên tới 37 độ C

Ngành chức năng khuyến cáo người dân hạn chế ra ngoài vào giờ nắng gắt, bổ sung đủ nước, đồng thời chủ động các biện pháp phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ sức khỏe trong những ngày nắng nóng kéo dài.