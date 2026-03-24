中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Nắng nóng gay gắt bao trùm Tây Ninh, cảnh báo nhiều rủi ro

Thứ Ba, 16:27, 24/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Nắng nóng diện rộng đang gia tăng tại Tây Ninh, nhiệt độ nhiều khu vực có thể lên tới 37 độ C. Thời tiết khô nóng kéo dài không chỉ ảnh hưởng đời sống mà còn tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, cháy rừng và các vấn đề sức khỏe.

Ngày 24/3, Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Tây Ninh thông tin, trong 24–48 giờ tới, nắng nóng tiếp tục mở rộng và gia tăng cường độ trên toàn tỉnh; Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35–37 độ C, độ ẩm thấp nhất chỉ từ 35–45%; Thời gian nắng gắt tập trung trong khoảng 11 giờ đến 15 giờ mỗi ngày.

Nắng nóng diện rộng đang gia tăng tại Tây Ninh và một số vùng lân cận

Trong hai ngày 24 và 25/3, nhiều địa phương như Tân Biên, Tân Châu, Dương Minh Châu, Gò Dầu, Trảng Bàng (khu vực tỉnh Tây Ninh trước đây)… duy trì nền nhiệt cao từ 35–37 độ C.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, tình trạng nắng nóng có khả năng kéo dài với cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng ở cấp 1. Thời tiết khô nóng làm gia tăng nguy cơ cháy nổ tại khu dân cư và cháy rừng.

Ngoài ra, người dân có thể gặp các vấn đề sức khỏe như mất nước, kiệt sức, thậm chí đột quỵ do sốc nhiệt nếu tiếp xúc lâu với nhiệt độ cao.

Nhiều khu vực tại Tây Ninh nhiệt độ có thể lên tới 37 độ C   

Ngành chức năng khuyến cáo người dân hạn chế ra ngoài vào giờ nắng gắt, bổ sung đủ nước, đồng thời chủ động các biện pháp phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ sức khỏe trong những ngày nắng nóng kéo dài.

Lo ngại năm 2026 nắng nóng gay gắt hơn trung bình nhiều năm

VOV.VN - Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, năm 2026 nhiều khả năng sẽ chứng kiến các đợt nắng nóng xuất hiện sớm, kéo dài và gay gắt hơn so với trung bình nhiều năm, trong khi mùa Đông có xu hướng ấm hơn do không khí lạnh hoạt động yếu.

 

Nguyễn Quang/VOV-TPHCM
Tag: nắng nóng tây ninh cảnh báo rủi ro dự báo thời tiết nhiệt độ khô nóng
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Cao điểm nắng nóng, mưa bão và lũ quét ở thời gian nào năm 2026?
VOV.VN - Từ tháng 4 đến tháng 6 là thời kỳ nắng nóng và dông lốc chuyển mùa; Tháng 7 đến tháng 9 là cao điểm mưa lớn ở Bắc Bộ, tiềm ẩn nguy cơ lũ quét, sạt lở; Tháng 9 đến tháng 11 là cao điểm của bão và áp thấp nhiệt đới; Và từ tháng 10 đến cuối năm, khu vực Trung Bộ cần đề phòng các đợt mưa lớn gây lũ trên các sông.

Nắng nóng tiếp tục gia tăng: EVNSPC cảnh báo hoá đơn tiền điện tăng cao
VOV.VN - Nam Bộ đang trải qua những ngày nắng nóng kéo dài, nhiệt độ nhiều nơi vượt 35 độ C. Dự báo, nắng nóng tiếp tục gia tăng cường độ; nền nhiệt cao cùng sự oi bức kéo dài khiến nhu cầu sử dụng điện, đặc biệt là các thiết bị làm mát như điều hòa nhiệt độ, quạt điện, máy nước nóng, tủ lạnh… tăng mạnh. Hóa đơn tiền điện của các hộ gia đình theo đó tăng cao nếu không có giải pháp sử dụng điện tiết kiệm.

EVNNPC đảm bảo cung cấp điện ổn định, sẵn sàng cho cao điểm nắng nóng 2026
VOV.VN - Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định trong dịp Tết Nguyên đán và các hoạt động đầu năm 2026; sản lượng điện thương phẩm 2 tháng đầu năm tăng hơn 11%, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số, đầu tư hạ tầng và triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 3.

XÃ HỘI
Tin nóng
PHÁP LUẬT
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục