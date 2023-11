Sạt lở làm sập nhà dân tại huyện Đại Lộc (Quảng Nam)

Cảnh báo mưa lớn từ khu vực nam Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi

VOV.VN - Từ ngày 16-18/10, khu vực từ Nam Hà Tĩnh đến Quảng Trị có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 50-100mm, có nơi trên 200mm; riêng khu vực Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 150-300mm, có nơi trên 450mm.