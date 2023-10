Mưa lớn làm nhiều khu dân cư tại Quảng Nam ngập sâu, giao thông chia cắt

Đến 15h chiều nay (15/10), Quốc lộ 14H qua huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam vẫn ngập từ 0,5m đến 0,7m tại Km25+200 và Km25+500, các phương tiện đi lại khó khăn. Trên Quốc lộ 14E qua huyện Thăng Bình, vẫn ngập sâu. Mưa lớn nhiều giờ qua ở vùng đồng bằng đã gây ngập cục bộ tại các khu dân cư.

Khu vực ven sông Tam Kỳ, Bàn Thạch, tại thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, nước đã ngập vào nhà dân. Nơi ngập sâu nhất là hồ Duy Tân, tại phường An Sơn, thành phố Tam Kỳ vì lưu lượng nước từ các nơi đổ về đây rất lớn. Chính quyền địa phương đã hỗ trợ di dời tài sản của người dân lên cao, đồng thời đưa người già, trẻ em ra khỏi vùng nguy hiểm đến nơi an toàn.

Khu vực ven sông Tam Kỳ ngập sâu.

Cuối giờ sáng 15/10, thành phố Tam Kỳ đã vận động di dời 15 hộ dân gồm người già yếu, neo đơn đến nơi cao ráo an toàn. Tại các vị trí trũng thấp, ngập sâu, đã được địa phương lập rào chắn và bố trí lực lượng ứng trực không cho người dân qua lại khu vực nguy hiểm. Các thông tin cảnh báo mưa lũ được phát liên tục trên hệ thống truyền thanh của thành phố và các xã, phường. Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Tam Kỳ đã yêu cầu các ngành, địa phương trực 24/24 giờ, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống, đồng thời vận động đưa người già neo đơn trong vùng ngập sâu đến nơi an toàn.

Nước lũ đổ về với lưu lượng lớn

Ông Bùi Ngọc Ảnh, Chủ tịch UBND thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam cho biết. “Mưa rất lớn, thành phố Tam Kỳ đang tuyên truyền, vận động người dân vùng ngập lụt chủ động di dời người và tài sản đến nơi an toàn. Đối với những hộ khó khăn, chưa thể di dời được thì chúng tôi yêu cầu các xã, phường hỗ trợ người dân di dời đến các trụ sở cơ quan nhà nước theo kế hoạch ứng phó thiên tai đã phê duyệt”.

Nhiều tuyến đường bị ngập sâu

Các phương tiện di chuyển rất khó khăn.

Theo dự báo, từ hôm nay đến ngày 17/10, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam có mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa các địa phương vùng núi phía Bắc phổ biến từ 150mm đến 300mm, có nơi trên 350mm. Các địa phương vùng đồng bằng ven biển và vùng núi phía Nam phổ biến từ 200mm đến 400mm, có nơi trên 500mm. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn tại tỉnh Quảng Nam là cấp 3.