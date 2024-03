Sạt lở nghiêm trọng, người dân Yên Thành (Yên Bái) “mất ăn, mất ngủ”

Quảng Nam sơ tán khẩn cấp các hộ dân ở khu vực sạt lở

VOV.VN - UBND huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam vừa tiến hành sơ tán các hộ dân tại khu vực đồi Khí tượng Trà My, thuộc tổ Đồng Bàu, thị trấn Trà My. Gần đây, khu vực này xuất hiện vết nứt, nguy cơ sạt lở cao. Các cơ quan chức năng đang theo dõi, khảo sát tìm hiểu nguyên nhân và giải pháp khắc phục.