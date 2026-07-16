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Sạt lở Quốc lộ 12 ở Lai Châu, dự kiến thông tuyến mất nhiều thời gian

Thứ Năm, 10:24, 16/07/2026
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VOV.VN - Mưa lớn kéo dài đã gây sạt lở nghiêm trọng trên Quốc lộ 12, làm đứt hoàn toàn nền đường tại Km76+250, thuộc địa phận bản Chiềng Chăn, xã Lê Lợi (xã Chăn Nưa cũ), tỉnh Lai Châu, khiến giao thông giữa hai tỉnh Lai Châu và Điện Biên tạm thời bị chia cắt.

Sự cố xảy ra vào khoảng 7h sáng nay (16/7). Theo ghi nhận ban đầu, vị trí sạt lở có chiều dài khoảng 30m, độ sâu khoảng 15m. Do nước từ thượng nguồn vẫn tiếp tục đổ về mạnh, khu vực sạt lở đang có nguy cơ mở rộng cả về chiều dài và chiều sâu, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn rất cao.

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Điểm sạt sụt dài khoảng 30m, sâu 15m có địa hình phức tạp

Ngay sau khi xảy ra sự cố, lực lượng chức năng và đơn vị quản lý tuyến đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, căng dây cảnh báo, bố trí lực lượng túc trực 24/24 giờ và cấm toàn bộ phương tiện lưu thông qua khu vực sạt lở nhằm đảm bảo an toàn.

Để bảo đảm giao thông, các phương tiện di chuyển giữa tỉnh Lai Châu và tỉnh Điện Biên được hướng dẫn đi theo tuyến tránh: từ Quốc lộ 12 đến Km40 thuộc địa phận xã Pa Tần, rẽ vào Quốc lộ 4H (Pa Tần - Bum Tở), tiếp tục lưu thông trên Quốc lộ 4H đến Km184+700 để sang địa phận tỉnh Điện Biên và theo chiều ngược lại.

Đối với các phương tiện đi xã Nậm Hàng (huyện Nậm Nhùn cũ), các phương tiện cũng được hướng dẫn lưu thông theo Quốc lộ 4H đến xã Bum Tở, sau đó rẽ vào đường tỉnh 127 và theo chiều ngược lại.

Tuy nhiên, do trên địa bàn vẫn đang có mưa, địa hình tuyến Quốc lộ 4H và tỉnh lộ 127 đồi núi hiểm trở, nhiều vị trí có nguy cơ sạt lở nên các phương tiện cần giảm tốc độ, chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng, đặc biệt chú ý quan sát khi lưu thông để đảm bảo an toàn.

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Sạt sụt xảy ra khoảng 7h sáng nay 16/7

Ông Hoàng Tiến Quý, Giám đốc Công ty Cổ phần Bảo trì đường bộ 1 Lai Châu, đơn vị quản lý tuyến cho biết: "Hiện tại chúng tôi đang phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai các biện pháp bảo đảm giao thông. Trước mắt sẽ sử dụng rọ thép, đá hộc và ống cống để đắp đường tạm, sau đó hoàn thiện phương án xử lý theo thiết kế. Dự kiến thời gian thông tuyến sẽ mất khá nhiều thời gian do thời tiết vẫn diễn biến phức tạp. Chúng tôi đề nghị người dân và các phương tiện tuyệt đối không cố tình đi qua khu vực sạt lở, nghiêm túc chấp hành hướng dẫn phân luồng của lực lượng chức năng".

Hiện các đơn vị chức năng đang tiếp tục theo dõi diễn biến mưa lũ, đồng thời huy động nhân lực, máy móc để triển khai phương án khắc phục ngay khi điều kiện thời tiết cho phép, sớm khôi phục giao thông trên tuyến Quốc lộ 12.

 

 

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Khắc Kiên/VOV-Tây Bắc
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