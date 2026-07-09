Mưa lớn gây nhiều điểm sạt lở, ách tắc trên Quốc lộ 6 và Quốc lộ 12 ở Điện Biên

Theo báo cáo nhanh của Công ty Cổ phần Đường bộ 226, từ đêm 8 đến rạng sáng 9/7 xuất hiện mưa rất to, gây sạt lở taluy dương, đất đá tràn mặt đường, cây đổ tại nhiều vị trí trên Quốc lộ 6 và Quốc lộ 12.

Đến 5h sáng nay (9/7), qua thống kê sơ bộ, trên Quốc lộ 6 đã ghi nhận ít nhất 5 điểm tắc đường lớn, tập trung tại các vị trí: Km409+050 - Km409+170, Km413+600; Km436+020; Km463+020 - Km463+740 và Km465+650. Tại các vị trí này xảy ra sạt lở taluy dương, đất đá tràn xuống mặt đường, nhiều cây lớn bật gốc chắn ngang đường, làm hư hỏng khoảng 36m rãnh dọc và mái taluy tại Km413+600. Do nhiều đoạn bị đất đá vùi lấp với khối lượng lớn nên hiện chưa thể thống kê đầy đủ thiệt hại cũng như số điểm sạt lở trên toàn tuyến.

Ách tắc cục bộ tại Km413+600 trên tuyến Quốc lộ 6

Trong khi đó, trên Quốc lộ 12, đoạn Mường Lay - Na Sang, bước đầu ghi nhận ít nhất 4 điểm sạt lở lớn gây ách tắc cục bộ, trong đó có các vị trí Km119+500, Km121+350 và Km135+304. Đất đá từ taluy dương tràn kín mặt đường, nhiều điểm bùn đất dày khiến các phương tiện không thể lưu thông.

Ông Trần Quang Huy, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Đường bộ 226 cho biết, do nhiều vị trí sạt lở xảy ra đồng thời, khối lượng đất đá lớn và một số đoạn vẫn đang bị chia cắt nên lực lượng chức năng chưa thể tiếp cận để kiểm tra hết toàn bộ hiện trường. Đơn vị đang huy động nhân lực, máy móc tổ chức khắc phục các sự cố đảm bảo thông tuyến trong thời gian sớm nhất.

“Quốc lộ 6 hiện chưa thống kê được nhưng hiện tắc cứng khá dài. Đoạn Quốc lộ 12 từ Na Sang - Mường Lay tắc 4 điểm, đèo Huổi Lèng tắc 2 điểm. Hiện trên đường Quốc lộ 6 đơn vị đang bố trí được 4 máy, còn Quốc lộ 12 bố trí được 2 máy”, ông Trần Quang Huy nói.

Hiện, trên đường Quốc lộ 6, Công ty Cổ phần Đường bộ 226 đang bố trí được 4 máy, còn Quốc lộ 12 bố trí được 2 máy để khắc phục các sự cố sạt lở

Công ty Cổ phần Đường bộ 226 cảnh báo, mưa lớn vẫn tiếp diễn nên nguy cơ phát sinh thêm các điểm sạt lở trên 2 tuyến Quốc lộ 6 và 12 là rất cao. Do đó người dân và các phương tiện cần hạn chế lưu thông, đặc biệt tại các khu vực đèo dốc, đồng thời chấp hành hướng dẫn, phân luồng của lực lượng chức năng để bảo đảm an toàn.

Theo cảnh báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Điện Biên, trong ngày và đêm 9/7, trên địa bàn tỉnh Điện Biên sẽ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa đến mưa to với lượng mưa phổ biến từ 10-30mm, có nơi trên 50mm. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đặc biệt, trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở mức cao tại nhiều địa phương như: Chiềng Sinh, Mường Mùn, Mường Tùng, Na Sang, Nậm Nèn, Pa Ham, Pú Nhung, Sáng Nhè, Sín Chải, Sính Phình, Tủa Thàng, Búng Lao, Chà Tở, Mường Lạn, Nà Tấu, phường Mường Lay, Quài Tở, Tủa Chùa và Tuần Giáo. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất được cảnh báo ở cấp 1.