Mưa dông diện rộng bao trùm phía Nam, nguy cơ lũ quét và sạt lở

Trong chiều tối và đêm nay, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ tiếp tục xuất hiện mưa rào và dông rải rác với lượng mưa phổ biến từ 10 đến 30mm, tuy nhiên nhiều nơi có thể xuất hiện mưa lớn cục bộ với lượng mưa trên 80 mm, thậm chí có nơi vượt ngưỡng 100mm.

Mưa tập trung chủ yếu vào chiều tối và tối, làm gia tăng nguy cơ ngập úng tại các khu vực trũng thấp, đô thị và khu công nghiệp. Tại các địa bàn miền núi và khu vực có địa hình dốc, mưa lớn kéo dài có thể gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất, đe dọa an toàn của người dân và cơ sở hạ tầng.

Bà Trần Như Quỳnh, Dự báo viên Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia

Đáng lưu ý, trong các cơn dông có khả năng xuất hiện lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét và mưa đá hiện ở cấp 1. Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia khuyến cáo người dân tại khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ cần thường xuyên theo dõi các bản tin dự báo, hạn chế di chuyển khi xảy ra mưa dông mạnh, đồng thời chủ động các phương án phòng tránh ngập lụt và sạt lở đất để đảm bảo an toàn về người và tài sản.

Bà Trần Như Quỳnh, Dự báo viên Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia lưu ý: "Khi xảy ra mưa dông sẽ rất dễ kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ còn có thể gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp. Ngoài ra, cần chú ý với hoạt động của gió mùa Tây Nam mạnh. Các vùng biển phía Nam từ Lâm Đồng đến Cà Mau, An Giang, vịnh Thái Lan, vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa, sẽ còn xảy ra mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6, cấp 7, sóng biển cao trên 2m".