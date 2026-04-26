Sạt lở tại Hùng Sơn (Đà Nẵng) đe dọa đứt gãy tuyến huyết mạch

Mưa lớn những ngày qua ở khu vực miền núi gây sạt lở nghiêm trọng tại tuyến huyết mạch nối khu vực Ch’ơm và Ga Ry (cũ), nay thuộc địa bàn xã Hùng Sơn, thành phố Đà Nẵng đoạn qua thôn Pứt.

Clip: Hiện trường đất đá tràn xuống đường gây mất an toàn giao thông ( Clip UBND xã Hùng Sơn)

Khối lượng lớn đất, đá từ taluy dương tràn xuống mặt đường, gây mất an toàn cho người và phương tiện. Đây là khu vực từng xảy ra sạt lở nghiêm trọng trong đợt mưa lũ tháng 11/2025 và tiếp tục tiềm ẩn nguy cơ khi mưa kéo dài.

Đất từ taluy dương trượt xuống, phủ kín mặt đường, tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục sạt lở (Ảnh: UBDN xã Hùng Sơn)

Gần nửa tháng qua, địa bàn xã Hùng Sơn thường xuất hiện mưa vào buổi chiều. Trận mưa lớn ngày hôm qua khiến đất đá tiếp tục sạt xuống, nước chảy mạnh cuốn theo bùn đất qua tuyến đường thôn Pứt, gây nguy hiểm cho giao thông.

Chính quyền địa phương đã cắm biển cảnh báo, bố trí lực lượng túc trực, đồng thời khuyến cáo người dân thôn Pứt và H’juh không di chuyển qua khu vực sạt lở, tránh tụ tập gần điểm nguy hiểm để đảm bảo an toàn.

Lực lượng chức năng cắm biển cảnh báo, hướng dẫn người và phương tiện tránh xa khu vực nguy hiểm (Ảnh: UBDN xã Hùng Sơn)

Lãnh đạo UBND xã Hùng Sơn cho biết, vị trí sạt lở nằm trên tuyến đường vừa được khắc phục tạm sau đợt mưa lũ lịch sử tháng 11/2025. UBND thành phố Đà Nẵng đã bố trí kinh phí khắc phục hậu quả sạt lở. Hiện UBND xã đang tổ chức họp dân, thuê đơn vị tư vấn để triển khai công trình khẩn cấp chống sạt lở.