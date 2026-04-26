中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Sạt lở tại Hùng Sơn (Đà Nẵng) đe dọa đứt gãy tuyến huyết mạch

Chủ Nhật, 09:49, 26/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Mưa lớn kéo dài khiến tuyến ĐH4 qua thôn Pứt, xã Hùng Sơn, TP Đà Nẵng (huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam cũ) bị sạt lở nghiêm trọng. Đất đá tràn xuống mặt đường, nguy cơ chia cắt giao thông, đe dọa an toàn người dân.

Mưa lớn những ngày qua ở khu vực miền núi gây sạt lở nghiêm trọng tại tuyến huyết mạch nối khu vực Ch’ơm và Ga Ry (cũ), nay thuộc địa bàn xã Hùng Sơn, thành phố Đà Nẵng đoạn qua thôn Pứt. 

Clip: Hiện trường đất đá tràn xuống đường gây mất an toàn giao thông ( Clip UBND xã Hùng Sơn)

Khối lượng lớn đất, đá từ taluy dương tràn xuống mặt đường, gây mất an toàn cho người và phương tiện. Đây là khu vực từng xảy ra sạt lở nghiêm trọng trong đợt mưa lũ tháng 11/2025 và tiếp tục tiềm ẩn nguy cơ khi mưa kéo dài.

Đất từ taluy dương trượt xuống, phủ kín mặt đường, tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục sạt lở (Ảnh: UBDN xã Hùng Sơn)

Gần nửa tháng qua, địa bàn xã Hùng Sơn thường xuất hiện mưa vào buổi chiều. Trận mưa lớn ngày hôm qua khiến đất đá tiếp tục sạt xuống, nước chảy mạnh cuốn theo bùn đất qua tuyến đường thôn Pứt, gây nguy hiểm cho giao thông. 

Chính quyền địa phương đã cắm biển cảnh báo, bố trí lực lượng túc trực, đồng thời khuyến cáo người dân thôn Pứt và H’juh không di chuyển qua khu vực sạt lở, tránh tụ tập gần điểm nguy hiểm để đảm bảo an toàn.

Lực lượng chức năng cắm biển cảnh báo, hướng dẫn người và phương tiện tránh xa khu vực nguy hiểm (Ảnh: UBDN xã Hùng Sơn)

Lãnh đạo UBND xã Hùng Sơn cho biết, vị trí sạt lở nằm trên tuyến đường vừa được khắc phục tạm sau đợt mưa lũ lịch sử tháng 11/2025. UBND thành phố Đà Nẵng đã bố trí kinh phí khắc phục hậu quả sạt lở. Hiện UBND xã đang tổ chức họp dân, thuê đơn vị tư vấn để triển khai công trình khẩn cấp chống sạt lở.

Long Phi/VOV-Miền Trung
Tag: Sạt lở Hùng Sơn Đà Nẵng Quảng Nam
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Miền núi Đà Nẵng sau thiên tai: Đường tạm, nhà tạm… nỗi lo không thể tạm
ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục