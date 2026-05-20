Sạt lở taluy dương trong đêm, 2 cháu bé ở Phú Thọ bị thương nặng

Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, vào khoảng 23 giờ 00 phút ngày 19/5, tại gia đình anh Phan Văn Việt, Khu Gò Chùa, xã Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ xảy ra vụ sạt lở đất làm đổ, sập một phần mái nhà của gia đình khiến 2 cháu nhỏ 3 tuổi và 1 tuổi bị thương.

Hiện trường vụ sạt lở

Ngay sau khi nhận được tin báo, Ban Chỉ huy Quân sự xã Cẩm Khê đã phối hợp với lực lượng Công an xã nhanh chóng có mặt, tổ chức cứu hộ, cứu nạn đưa các cháu đi cấp cứu.

Vụ sạt lở đất làm đổ, sập một phần mái nhà

Theo tin mới nhận được từ bệnh viện tuyến trên, 1 cháu bé đã chết não do bị gạch và đất vùi lấp dẫn đến thiếu oxy.

Hiện nay, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng tiếp tục theo dõi tình hình thời tiết, rà soát các khu vực có nguy cơ sạt lở để kịp thời triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho người dân.

Được biết, gia đình anh Phan Văn Việt có hoàn cảnh khó khăn, bố là thương binh hạng 1/4 đang điều trị ung thư, mẹ thì ốm đau nhiều năm nay. Bản thân anh là lao động chính trong gia đình, con còn nhỏ nên mọi chi phí anh phải gồng gánh.