中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Sạt lở taluy dương trong đêm, 2 cháu bé ở Phú Thọ bị thương nặng

Thứ Tư, 11:11, 20/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Vụ sạt lở xảy ra vào khoảng 23h00 ngày 19/5, tại Khu Gò Chùa, xã Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ khiến 2 cháu bé bị thương nặng.

Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, vào khoảng 23 giờ 00 phút ngày 19/5, tại gia đình anh Phan Văn Việt, Khu Gò Chùa, xã Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ xảy ra vụ sạt lở đất làm đổ, sập một phần mái nhà của gia đình khiến 2 cháu nhỏ 3 tuổi và 1 tuổi bị thương.

sat lo taluy duong trong dem, 2 chau be o phu tho bi thuong nang hinh anh 1
Hiện trường vụ sạt lở
sat lo taluy duong trong dem, 2 chau be o phu tho bi thuong nang hinh anh 2

Ngay sau khi nhận được tin báo, Ban Chỉ huy Quân sự xã Cẩm Khê đã phối hợp với lực lượng Công an xã nhanh chóng có mặt, tổ chức cứu hộ, cứu nạn đưa các cháu đi cấp cứu.

sat lo taluy duong trong dem, 2 chau be o phu tho bi thuong nang hinh anh 3
Vụ sạt lở đất làm đổ, sập một phần mái nhà

Theo tin mới nhận được từ bệnh viện tuyến trên, 1 cháu bé đã chết não do bị gạch và đất vùi lấp dẫn đến thiếu oxy.

Hiện nay, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng tiếp tục theo dõi tình hình thời tiết, rà soát các khu vực có nguy cơ sạt lở để kịp thời triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho người dân.

sat lo taluy duong trong dem, 2 chau be o phu tho bi thuong nang hinh anh 4

Được biết, gia đình anh Phan Văn Việt có hoàn cảnh khó khăn, bố là thương binh hạng 1/4 đang điều trị ung thư, mẹ thì ốm đau nhiều năm nay. Bản thân anh là lao động chính trong gia đình, con còn nhỏ nên mọi chi phí anh phải gồng gánh.

CTV Mùi Sơn/VOV - Tây Bắc
Tag: sạt lở vụ sạt lở tại phú thọ
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Khẩn trương xử lý các điểm ngập úng, sạt lở do mưa lớn tại Quảng Ninh
Khẩn trương xử lý các điểm ngập úng, sạt lở do mưa lớn tại Quảng Ninh

VOV.VN - Các lực lượng chức năng tại Quảng Ninh phối hợp cùng người dân địa phương khẩn trương khắc phục hậu quả các vụ sạt lở, ngập úng do mưa lớn kéo dài.

Khẩn trương xử lý các điểm ngập úng, sạt lở do mưa lớn tại Quảng Ninh

Khẩn trương xử lý các điểm ngập úng, sạt lở do mưa lớn tại Quảng Ninh

VOV.VN - Các lực lượng chức năng tại Quảng Ninh phối hợp cùng người dân địa phương khẩn trương khắc phục hậu quả các vụ sạt lở, ngập úng do mưa lớn kéo dài.

Sạt lở đèo Gia Bắc (Lâm Đồng), giao thông Quốc lộ 28 chia cắt tạm thời
Sạt lở đèo Gia Bắc (Lâm Đồng), giao thông Quốc lộ 28 chia cắt tạm thời

VOV.VN - Chính quyền địa phương xã Sơn Điền, tỉnh Lâm Đồng đang phối hợp với các đơn vị chức năng khẩn trương khắc phục các điểm sạt lở trên đèo Gia Bắc, Quốc lộ 28 để sớm thông xe trở lại.

Sạt lở đèo Gia Bắc (Lâm Đồng), giao thông Quốc lộ 28 chia cắt tạm thời

Sạt lở đèo Gia Bắc (Lâm Đồng), giao thông Quốc lộ 28 chia cắt tạm thời

VOV.VN - Chính quyền địa phương xã Sơn Điền, tỉnh Lâm Đồng đang phối hợp với các đơn vị chức năng khẩn trương khắc phục các điểm sạt lở trên đèo Gia Bắc, Quốc lộ 28 để sớm thông xe trở lại.

Lũ dâng trên các sông gây ngập úng, sạt lở ở Quảng Ninh
Lũ dâng trên các sông gây ngập úng, sạt lở ở Quảng Ninh

VOV.VN - Nhiều sông suối khu vực phía đông tỉnh Quảng Ninh xuất hiện lũ, nước dâng cao khiến nhiều khu vực lân cận bị ngập úng, sạt lở cục bộ.

Lũ dâng trên các sông gây ngập úng, sạt lở ở Quảng Ninh

Lũ dâng trên các sông gây ngập úng, sạt lở ở Quảng Ninh

VOV.VN - Nhiều sông suối khu vực phía đông tỉnh Quảng Ninh xuất hiện lũ, nước dâng cao khiến nhiều khu vực lân cận bị ngập úng, sạt lở cục bộ.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục