Sạt lở ven kênh gây thiệt hại hơn 5 tỷ đồng

Chủ Nhật, 14:43, 05/04/2026
VOV.VN - Khoảng 5h30 ngày 4/4, tại ấp 3, xã Tân Hộ Cơ, tỉnh Đồng Tháp đã xảy ra vụ sạt lở tuyến đường bờ Bắc kênh Tân Thành với chiều dài 50m.

Vụ sạt lở này làm nước tràn ngập, thiệt hại đến ao cá có diện tích khoảng 3ha của ông Nguyễn Văn Bầy (sinh năm 1965, ngụ ấp Thi Sơn, xã Tân Thành, tỉnh Đồng Tháp).

Tổng tài sản thiệt hại hơn 5,2 tỷ đồng, gồm: khoảng 100 tấn cá tra trị giá khoảng 4 tỷ đồng; 120 con dê, 2 xe mô tô và tài sản trong nhà ước tính khoảng 250 triệu đồng; 1 kho chứa thức ăn và băng tải trị giá 1 tỷ đồng.

Sau khi tiếp nhận tin báo, các ngành chức năng xã Tân Hộ Cơ đã đến hiện trường thu thập thông tin, bảo vệ hiện trường và nắm tình hình có liên quan; đồng thời phối hợp cùng cơ quan chức năng của tỉnh Đồng Tháp giúp hộ dân khẩn trương khắc phục lại đoạn đường bị sạt lở.

Chu Trinh/VOV- ĐBSCL
Hạ thấp mặt đất trái phép, một cá nhân ở Đồng Nai bị phạt 30 triệu đồng
Hạ thấp mặt đất trái phép, một cá nhân ở Đồng Nai bị phạt 30 triệu đồng

VOV.VN - UBND xã Long Hà, tỉnh Đồng Nai (trước là huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước) vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông L.Q.H do có hành vi hủy hoại đất, làm biến dạng địa hình trái quy định pháp luật.

Đồng Tháp chủ động ứng phó với dịch bệnh tay chân miệng bùng phát
Đồng Tháp chủ động ứng phó với dịch bệnh tay chân miệng bùng phát

VOV.VN - Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Tháp, từ đầu năm 2026 đến nay, toàn tỉnh ghi nhận hơn 1.100 ca mắc bệnh tay chân miệng, tăng gần 121% so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng trong tuần 12 (ngày 16 đến ngày 22/3/2026), toàn tỉnh ghi nhận 121 ca mắc.

