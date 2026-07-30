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Cải chính

Sau giải tỏa rạch Xuyên Tâm, nhiều gia đình ở lại trong căn nhà vài m2

Thứ Năm, 17:57, 30/07/2026
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VOV.VN - Sau giải tỏa rạch Xuyên Tâm, nhiều gia đình ở phường Gia Định, TP.HCM chỉ còn vài m2 để sinh hoạt. Họ đồng thuận với dự án, mong dòng rạch sớm hồi sinh, nhưng phía sau niềm vui ấy là cuộc sống chật chội trong những căn nhà còn lại sau giải tỏa.

Sau giải tỏa rạch Xuyên Tâm, người dân chật vật xoay xở trong căn nhà siêu mỏng

Khoảng sân nhỏ trước hiên nhà chừng 2 - 3m2, nay trở thành bếp. Tủ lạnh, máy giặt, xe máy, bình gas... tất cả phải chen chúc trong khoảng không chưa đầy 20m². Cả nhà có 6 người, nhưng chỉ còn một phòng ngủ. Không đủ chỗ nằm thì trải chiếu xuống sàn. Đó là cuộc sống của gia đình bà Lương Thị Phú (74 tuổi) ở hẻm 146 đường Vũ Tùng, phường Gia Định, TP.HCM sau khi bàn giao hơn 6m² đất phục vụ dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm.

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Sau khi bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm, nhiều căn nhà "siêu mỏng" xuất hiện. (Ảnh: M.Q)

Phần diện tích bị thu hồi trước đây vốn là nơi đặt bếp, nhà tắm và khu giặt giũ. Khi khoảng không ấy không còn, mọi sinh hoạt đều phải dồn vào phần nhà còn lại.

Bà Phú chia sẻ, những ngày qua mọi sinh hoạt của gia đình rất bất tiện vì chật chội, nhưng với gia đình bà, ở lại vẫn là lựa chọn khả thi nhất giữa thành phố đắt đỏ. Ai cũng hỏi "Sao không chuyển chỗ ở?” và bà không thể trả lời câu hỏi đó.

Bà Lương Thị Phú bộc bạch chia sẻ: “Nhà vệ sinh, nhà tắm cũng không có, phải làm tạm một chỗ nhỏ ở trên. Cả nhà ngủ dưới đất vì không có phòng ngủ. Giờ sinh hoạt phải thu hẹp lại. Sửa nhà hết 600 triệu đồng, gia đình phải đi vay để cải tạo, có chỗ ở. Nếu ra ngoài thì tiền đâu mua nhà khác, tiền đền bù chỉ hơn 530 triệu đồng thôi”.

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Dọc hai bên khu giải toả, hàng chục căn nhà có diện tích chỉ vọn vẹn dưới 9m2. (Ảnh: M.Q)

Diện tích còn lại của căn nhà bà Phú khoảng 20m2, đã được xem là rộng và may mắn hơn nhiều hộ dân khác, khi có những căn nhà sau giải tỏa chỉ còn vỏn vẹn chừng  5 - 7m2. Cách đó không xa, sau khi hơn 20m2 bị giải tỏa, căn nhà của ông Nguyễn Hải Dương chỉ còn hơn 7m2. Đáng nói phần nhà còn lại của ông cũng chẳng thể vuông vức, đầu rộng nhất chỉ hơn 1m, đầu hẹp khoảng 50 cm, gần như không còn đủ không gian để sinh hoạt bình thường.

Ba tháng qua, việc sửa chữa nhà vẫn chưa hoàn tất. Chiếc bếp được dựng tạm ngoài hiên. Hai gác lửng cơi nới vắt sang khoảng không của con hẻm nhỏ là nơi ngủ nghỉ của cả gia đình 6 người.

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Có những gia đình 6 người phải sống trong căn nhà chỉ hơn 7m2 sau giải tỏa rạch Xuyên Tâm. (Ảnh: M.Q)

Chật chội, bất tiện là vậy, nhưng với ông Nguyễn Hải Dương - người đã hơn chục năm sống bên dòng rạch ô nhiễm - dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm vẫn là điều đáng mừng.

“Rạch Xuyên Tâm trước đây ô nhiễm rất nặng, nào là muỗi, gián rồi rác thải. Đây là một trong những điểm ô nhiễm lớn nhất của khu vực. Bản thân gia đình tôi cũng như bà con ở đây đều rất mừng khi thấy tuyến đường mỗi ngày một thành hình. Nhưng niềm vui đó cũng đi kèm nhiều khó khăn. Trước đây nhà tôi rộng khoảng 35m², bây giờ chỉ còn hơn 7m². Cuộc sống chật chội đủ đường. Trước kia ngủ xoay kiểu gì cũng được, giờ cả nhà chỉ có thể nằm theo một chiều. Đến chỗ đặt bếp nấu cũng không biết xoay xở thế nào cho gọn, rồi giày dép, chỗ rửa rau...”, ông Dương nói.

Mong có thêm hỗ trợ sau giải tỏa rạch Xuyên Tâm

Theo thống kê, riêng phường Gia Định còn hàng chục căn nhà sau giải tỏa có diện tích dưới 9m2. Nhiều căn méo mó theo ranh dự án, khiến việc cải tạo và sinh hoạt gặp rất nhiều khó khăn. Theo người dân, các hộ giải tỏa toàn bộ được xem xét tái định cư hoặc hỗ trợ thuê nhà. Trong khi đó, những trường hợp chỉ còn lại vài mét vuông vẫn phải tự sửa chữa, tự xoay xở để tiếp tục sinh sống, khiến họ lâm vào khó khăn đủ bề.

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Cuộc sống chật chội trong những căn nhà méo mó còn sót lại sau giải tỏa. (Ảnh: M.Q)

Ông Nguyễn Hải Dương cho rằng cần có thêm chính sách hỗ trợ đối với những trường hợp diện tích còn lại quá nhỏ, để họ giảm bớt áp lực sau giải tỏa. “Nói thật, tiền đền bù chỉ vừa đủ sửa lại căn nhà, không dư được đồng nào. Khó khăn đủ đường, từ chỗ ăn, chỗ ở đến tiền thợ, tiền vật liệu. Gần một tỷ đồng tiền bồi thường của gia đình tôi đến giờ gần như đã hết, trong khi vẫn phải lo tiền thuê trọ cho các con. Những hộ giải tỏa trắng còn được bố trí tái định cư rồi lại có thêm hỗ trợ tiền thuê nhà. Còn những hộ như chúng tôi, nhà chỉ còn 3m2, 5m2, 7m2 thì chỉ nhận tiền bồi thường để sửa chữa phần nhà còn lại, không có thêm khoản hỗ trợ nào”, ông Dương cho biết thêm.

Dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm được kỳ vọng sẽ chấm dứt tình trạng ô nhiễm kéo dài nhiều năm, cải thiện thoát nước và chỉnh trang đô thị. Hơn ai hết những người dân nơi đây hiểu giá trị của công trình ấy. Thế nhưng, điều họ mong mỏi lúc này không chỉ là một dòng rạch sạch hơn, mà còn là những giải pháp phù hợp cho những gia đình phải ở lại trong những căn nhà chỉ còn vài m2.

Tỷ Huỳnh/VOV-TP.HCM
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