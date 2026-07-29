Sau phản ánh đồ ăn có dòi, Bắc Ninh kiểm tra đột xuất nhiều bếp ăn tập thể

UBND tỉnh Bắc Ninh vừa có văn bản chỉ đạo tăng cường công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm đối với bếp ăn tập thể và các cơ sở chế biến, cung cấp suất ăn công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Chỉ đạo được đưa ra sau khi ngày 20/7/2026, Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh báo cáo tình hình, kết quả giải quyết kiến nghị của người lao động tại Công ty TNHH Amphenol High Speed Cable Việt Nam liên quan đến chất lượng bữa ăn ca.

Nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, thực hiện nghiêm Luật An toàn thực phẩm và các quy định có liên quan, đồng thời phòng ngừa ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Lê Xuân Lợi yêu cầu các sở, ngành, địa phương và doanh nghiệp triển khai đồng bộ nhiều giải pháp.

Người lao động phản ánh về chất lượng bữa ăn trên mạng xã hội (ảnh chụp màn hình)

Theo đó, Sở Y tế, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, UBND các xã, phường và các đơn vị liên quan tăng cường quản lý nhà nước đối với bếp ăn tập thể, cơ sở chế biến và cung cấp suất ăn công nghiệp thuộc phạm vi quản lý.

Các đơn vị phải đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định về an toàn thực phẩm; chú trọng kiểm tra đột xuất đối với những cơ sở có nguy cơ cao hoặc có phản ánh, kiến nghị từ người lao động, tổ chức công đoàn và các cơ quan liên quan. Trường hợp phát hiện vi phạm phải kịp thời xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm theo quy định.

Đồng thời, các sở, ngành có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc doanh nghiệp, đơn vị cung cấp suất ăn công nghiệp thực hiện đầy đủ các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm; tăng cường kiểm soát nguồn gốc nguyên liệu, quy trình chế biến, bảo quản, vận chuyển, lưu mẫu thức ăn và các điều kiện an toàn thực phẩm khác theo quy định.

Khi xảy ra sự cố về an toàn thực phẩm, các cơ quan chức năng phải khẩn trương phối hợp điều tra, xác định nguyên nhân, xử lý theo đúng quy định và kịp thời báo cáo UBND tỉnh Bắc Ninh đối với những vấn đề vượt thẩm quyền.

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh được giao phối hợp với các sở, ngành tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn doanh nghiệp trong khu công nghiệp thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm đối với bếp ăn tập thể và đơn vị cung cấp suất ăn công nghiệp.

UBND các xã, phường có trách nhiệm đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn thực phẩm; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, người lao động và người tiêu dùng. Đồng thời chủ động rà soát, nắm tình hình các bếp ăn tập thể, cơ sở chế biến, cung cấp suất ăn công nghiệp trên địa bàn; phối hợp với các cơ quan chuyên môn trong công tác kiểm tra, giám sát, điều tra và xử lý các vụ việc theo đúng thẩm quyền.

UBND tỉnh Bắc Ninh cũng đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh tiếp tục phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước, Ban Quản lý các khu công nghiệp và chính quyền địa phương tăng cường tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật về an toàn thực phẩm đến đoàn viên, người lao động và người sử dụng lao động.

Đối với các doanh nghiệp trên địa bàn, UBND tỉnh Bắc Ninh yêu cầu thực hiện nghiêm các quy định về an toàn thực phẩm và chịu trách nhiệm trước pháp luật về chất lượng thực phẩm phục vụ người lao động. Doanh nghiệp phải lựa chọn các đơn vị cung cấp suất ăn, cung cấp nguyên liệu đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định; thực hiện kiểm soát nguồn gốc nguyên liệu, lưu mẫu thức ăn, khám sức khỏe định kỳ cho người trực tiếp chế biến thực phẩm và bảo đảm đầy đủ các điều kiện an toàn thực phẩm.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cần thường xuyên tự kiểm tra, đánh giá việc chấp hành các quy định về an toàn thực phẩm; chủ động khắc phục những tồn tại, hạn chế; tăng cường đối thoại, tiếp nhận và giải quyết kịp thời các phản ánh, kiến nghị của người lao động liên quan đến chất lượng bữa ăn ca.

UBND tỉnh Bắc Ninh cũng khuyến khích các doanh nghiệp thành lập hoặc duy trì cơ chế phối hợp giữa người sử dụng lao động và tổ chức công đoàn trong giám sát chất lượng bữa ăn ca, tiếp nhận và xử lý kịp thời các ý kiến của người lao động, góp phần xây dựng môi trường làm việc an toàn và bảo đảm sức khỏe cho người lao động.