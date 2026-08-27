Sắp xếp trường học giúp Ninh Bình giải bài toán nơi thừa, nơi thiếu giáo viên

Không có cán bộ, nhân viên dôi dư sau sắp xếp

Ngày 27/8, tại Hội nghị giao ban báo chí tháng 8/2026 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Ninh Bình tổ chức, Sở Giáo dục và Đào tạo thông tin kết quả sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Ông Đinh Văn Khâm, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Bình cho biết, đến ngày 20/8/2026, Ninh Bình là một trong 13 tỉnh, thành phố trong cả nước hoàn thành việc sắp xếp cơ sở giáo dục, sớm hơn lộ trình Trung ương đề ra. Việc sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh đã cơ bản hoàn thành, bảo đảm mục tiêu tinh gọn đầu mối nhưng không làm thu hẹp mạng lưới phục vụ người học.

Trước sắp xếp, toàn tỉnh có 1.566 cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập, với 28.050 lớp, nhóm lớp và 963.333 trẻ em, học sinh.

Sau sắp xếp, toàn tỉnh còn 725 cơ sở, gồm 199 trường mầm non, 206 trường tiểu học, 205 trường THCS, 92 trường THPT và 23 cơ sở giáo dục thường xuyên, giảm 841 cơ sở.

Riêng các cơ sở giáo dục thuộc UBND cấp xã quản lý giảm từ 1.449 xuống còn 610 trường, giảm 839 đầu mối, tương đương 57,9%; số cán bộ quản lý giảm 2.138 người. Toàn tỉnh hiện có 26.942 lớp, nhóm lớp với 928.819 trẻ em, học sinh.

Kết quả này thấp hơn 12 trường so với phương án tổng thể dự kiến 622 trường thuộc UBND cấp xã quản lý.

Ông Đinh Văn Khâm, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Bình

Việc bố trí mạng lưới trường học được căn cứ vào quy mô dân số, số lớp, số học sinh, địa bàn và điều kiện giao thông, nhằm bảo đảm khả năng tiếp cận giáo dục. Trong 129 xã, phường, có 55 địa phương cơ bản bố trí mỗi cấp học một trường mầm non, một trường tiểu học và một trường THCS.

Các địa phương có dân số đông, địa bàn rộng hoặc khoảng cách đi lại lớn được bố trí nhiều trường hơn ở một số cấp học. Riêng phường Hoa Lư và phường Nam Định được bố trí 15 trường, mỗi cấp học 5 trường.

Có 121/129 xã, phường thực hiện đúng số lượng trường theo định hướng; 8 địa phương giảm đầu mối nhiều hơn phương án dự kiến. Không có địa phương nào không đạt yêu cầu về giảm đầu mối.

Về nhân sự, điểm nổi bật của quá trình sắp xếp là giảm mạnh đầu mối và cán bộ quản lý nhưng cơ bản giữ nguyên mạng lưới phục vụ người học, ổn định địa điểm học tập, hạn chế xáo trộn đối với học sinh, phụ huynh và giáo viên. Các vị trí như thư viện, thiết bị, thí nghiệm, giáo vụ, tư vấn tâm lý, hỗ trợ học sinh khuyết tật... vẫn được bố trí tại các phân hiệu.

Với nhân viên kế toán có thể phát sinh trường hợp chưa phù hợp cơ cấu mới, nhà trường sẽ phân công nhiệm vụ khác theo nhu cầu. Trong 36 tháng, những nhân viên chưa phù hợp chuyên môn với nhiệm vụ mới có thể được đào tạo, bồi dưỡng để tiếp tục công tác.

Tăng khả năng điều tiết nguồn lực

Ông Đinh Văn Khâm cho biết, việc tổ chức trường chính, phân hiệu, điểm trường vừa đáp ứng yêu cầu tinh gọn đầu mối, vừa duy trì khả năng tiếp cận giáo dục, nhất là tại những địa bàn rộng, khu vực nông thôn, miền núi hoặc nơi có khoảng cách đi lại xa.

Quy mô trường được mở rộng cũng tạo điều kiện tập trung nguồn lực, điều phối đội ngũ và sử dụng cơ sở vật chất hiệu quả hơn. Các trường có thể thống nhất kế hoạch giáo dục, sinh hoạt chuyên môn, kiểm tra, đánh giá; đồng thời chia sẻ giáo viên, cơ sở vật chất và kinh nghiệm quản trị giữa các phân hiệu.

Đây cũng là cơ sở để khắc phục tình trạng nhiều trường có quy mô nhỏ trên cùng một địa bàn, từng bước tổ chức lại nguồn lực giáo dục theo hướng tập trung, thống nhất và hiệu quả.

Đặc biệt, sau sắp xếp, các trường có quy mô lớn hơn nên thuận lợi hơn trong việc phân công, điều chuyển giáo viên giữa trường chính, các phân hiệu, điểm trường và các môn học. Nơi thừa giáo viên có thể điều chuyển sang nơi thiếu, hoặc bố trí dạy liên trường, liên phân hiệu, qua đó khắc phục tình trạng nơi thừa, nơi thiếu giáo viên.

Quang cảnh hội nghị

Cùng với nhân lực, ngành Giáo dục tiếp tục rà soát cơ sở vật chất sau sắp xếp, ưu tiên sửa chữa, bổ sung phòng học, phòng chức năng, thiết bị dạy học và hạ tầng công nghệ thông tin, bảo đảm điều kiện dạy và học an toàn, đồng bộ.

Ngay sau sắp xếp, Sở Giáo dục và Đào tạo đã hoàn thành xây dựng “Bản đồ số ngành Giáo dục”, tích hợp vào bản đồ số của tỉnh. Công cụ này tạo nền tảng dữ liệu trực quan, thống nhất, phục vụ quản lý mạng lưới và hỗ trợ công tác chỉ đạo, điều hành.

Thời gian tới, các trường tiếp tục hoàn thiện quy chế làm việc, phân công rõ trách nhiệm giữa trường chính và các phân hiệu, thống nhất quản lý chuyên môn, nhân sự, tài chính, tài sản, hồ sơ và dữ liệu. Ngành Giáo dục cũng sẽ chủ động rà soát những khó khăn phát sinh sau sắp xếp để kịp thời đề xuất giải pháp về tổ chức bộ máy, đội ngũ, cơ sở vật chất và chính sách. Mục tiêu là nhanh chóng ổn định hoạt động của các cơ sở giáo dục, bảo đảm việc dạy và học diễn ra liên tục, đồng thời từng bước nâng cao chất lượng giáo dục trên toàn tỉnh.