English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Sau trận lũ lịch sử, Kim Vân chủ động đón mùa mưa bão

Thứ Năm, 17:55, 02/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Rút kinh nghiệm từ đợt ngập lụt kéo dài hơn 40 ngày do bão số 10 -11 năm 2025, chính quyền và người dân xã Văn Lang (Thái Nguyên) đã chủ động triển khai các phương án phòng, chống thiên tai, sẵn sàng di dời người và tài sản trước mùa mưa bão năm nay.

Trong đợt mưa lũ tháng 10/2025, 42 hộ dân ở thôn Kim Vân bị chia cắt, cô lập; trong đó 25 hộ bị ngập hoàn toàn, có nơi nước ngập sâu từ 15-20 mét trong suốt 42 ngày. Trận lũ khiến nhiều ngôi nhà hư hỏng, hàng chục ha hoa màu mất trắng, đời sống người dân bị đảo lộn. Rút kinh nghiệm từ trận lũ năm ngoái cũng như những lần ngập trước đó, nhiều hộ dân ở Kim Vân đã không còn chờ nước lên mới xoay xở. Gia đình chị Hứa Thị Thùy đã đóng gói sẵn tài sản, vật dụng thiết yếu và gửi bớt lương thực, đồ dùng lên các nhà ở vị trí cao hơn để có thể di chuyển ngay khi nước lũ dâng.

sau tran lu lich su, kim van chu dong don mua mua bao hinh anh 1
Trong đợt mưa lũ tháng 10/2025, 42 hộ dân ở thôn Kim Vân bị chia cắt, cô lập; trong đó 25 hộ bị ngập hoàn toàn, có nơi nước ngập sâu từ 15 đến 20 mét trong suốt 42 ngày

“Mấy hôm nay cũng mưa nhiều, ai cũng luôn trong tâm thế sẵn sàng, thấy nước lên là phải đi. Cứ mưa to là mất ăn, mất ngủ, nhất là những hộ ở gần suối phải thức canh cả đêm. Nếu bão, lũ xảy ra thì phải di chuyển lên nơi cao hơn. Sau trận ngập năm ngoái, bà con cũng không dám để nhiều tài sản ở nhà. Thóc lúa sau khi phơi đều mang gửi ở những nhà cao hơn; chăn màn, quần áo và nhiều đồ dùng thiết yếu cũng được gửi nhờ người thân để phòng khi nước lũ dâng”, chị Thủy nói.

sau tran lu lich su, kim van chu dong don mua mua bao hinh anh 2
Gia đình chị Hứa Thị Thùy đã đóng gói sẵn tài sản, vật dụng thiết yếu và gửi bớt lương thực, đồ dùng lên các nhà ở vị trí cao hơn để có thể di chuyển ngay khi nước lũ dâng

Mẹ chồng chị Thùy, bà Hoàng Thị Thao, năm nay 78 tuổi, vẫn chưa quên cảnh nước lũ lên nhanh trong trận ngập lịch sử năm trước. Với bà, chuẩn bị trước vẫn là cách tốt nhất để không bị động khi thiên tai xảy ra.

“Năm nay, tinh thần lúc nào cũng sẵn sàng lên chỗ cao thôi. Tôi bảo con trai là nhà có đất ở chỗ cao thì làm lán tạm để chuyển đồ đạc lên trước. Chứ như năm ngoái, nước lên nhanh quá, không kịp trở tay, còn tái định cư hiện chưa xong, chia đất nữa, dựng xong nhà cũng phải hết năm nay”, bà Thao cho hay.

Sau trận lũ, cuộc sống ở Kim Vân đã dần trở lại bình thường. Những cánh đồng lúa đang ngả vàng, chuẩn bị cho mùa thu hoạch mới. Với những thửa ruộng đã đủ độ chín, nhiều hộ dân chủ động gặt sớm để tránh thiệt hại nếu mưa lũ tiếp tục xảy ra. Gia súc, gia cầm cũng được bà con đưa lên gửi tại nhà người thân ở khu vực cao hơn. 

sau tran lu lich su, kim van chu dong don mua mua bao hinh anh 3
Bà Hoàng Thị Thao, năm nay 78 tuổi, vẫn chưa quên cảnh nước lũ lên nhanh trong trận ngập lịch sử năm trước. Với bà, chuẩn bị trước vẫn là cách tốt nhất để không bị động khi thiên tai xảy ra

Anh Nguyễn Xuân Hải, người dân thôn Kim Vân, chia sẻ: “Lúa thì tranh thủ gặt về rồi, không để như năm ngoái nữa. Nhà cửa dọn dẹp sẵn sàng ứng phó thiên tai. Trâu, bò, lợn, gà thì di chuyển lên vùng cao. Sau trận lũ năm ngoái mất mát nhiều, được sự quan tâm của lãnh đạo Nhà nước, của tỉnh Thái Nguyên hỗ trợ nên bà con cũng đã sửa chữa nhà cửa, mua sắm lại những đồ dùng bị hư hỏng. Giờ chỉ mong được hỗ trợ thêm, ví dụ như vay ngân hàng với lãi suất thấp để bà con có điều kiện xây dựng lại nhà cửa, sắm lại đồ đạc đã mất, vì mấy vụ nay không được thu hoạch rồi”.

sau tran lu lich su, kim van chu dong don mua mua bao hinh anh 4
Anh Nguyễn Xuân Hải, người dân thôn Kim Vân, chia sẻ: Lúa thì tranh thủ gặt về rồi, không để như năm ngoái nữa. Nhà cửa dọn dẹp sẵn sàng ứng phó thiên tai. Trâu, bò, lợn, gà thì di chuyển lên vùng cao.

Để ổn định lâu dài đời sống cho hơn 40 hộ dân ở Kim Vân, tỉnh Thái Nguyên đã quyết định đầu tư xây dựng khu tái định cư tập trung với quy mô khoảng 4ha, tổng mức đầu tư hơn 30 tỷ đồng. Khu tái định cư được bố trí cách làng cũ không xa, vừa bảo đảm an toàn trước nguy cơ ngập lụt, vừa thuận tiện để người dân trở lại khu vực cũ canh tác. Dự án được triển khai từ tháng 5 vừa qua. Đến nay, hạng mục san nền đã đạt khoảng 70% tiến độ, dự kiến cơ bản hoàn thành trong tháng 7 để người dân sớm bốc thăm nhận vị trí. 

Ông Đinh Duy Hoàng, đại diện đơn vị thi công dự án, cho biết: "Trong tháng 6 vừa qua mưa nhiều nên tiến độ san ủi mặt bằng có chậm hơn so với mục tiêu đề ra. Đơn vị đang cố gắng tăng ca, tăng kíp, hiện công ty đang bố trí 4 máy xúc cùng khoảng 12 xe vận chuyển hoạt động liên tục để sớm hoàn thành mặt bằng, tạo điều kiện cho bà con lên khu tái định cư”.

sau tran lu lich su, kim van chu dong don mua mua bao hinh anh 5
Để ổn định lâu dài đời sống cho hơn 40 hộ dân ở Kim Vân, tỉnh Thái Nguyên đã quyết định đầu tư xây dựng khu tái định cư tập trung với quy mô khoảng 4ha, tổng mức đầu tư hơn 30 tỷ đồng

Trong thời gian chờ khu tái định cư hoàn thành, chính quyền xã Văn Lang đã chủ động xây dựng các phương án ứng phó với mưa bão. Các điểm sơ tán an toàn như nhà văn hóa, trường học và khu dân cư ở vùng cao đã được chuẩn bị; phương án di dời cũng được xây dựng cụ thể cho từng hộ gia đình. 

Ông Nông Văn Hội, Bí thư Đảng ủy xã Văn Lang cho biết, địa phương đã phân công cán bộ phụ trách từng địa bàn, đồng thời dự trữ lương thực, thực phẩm và nhu yếu phẩm thiết yếu theo phương châm “4 tại chỗ”:

“Xã phân công cán bộ phụ trách từng địa bàn, tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện phương châm “4 tại chỗ”. Trong trường hợp xảy ra chia cắt kéo dài, địa phương đã chuẩn bị lương thực, thực phẩm và các nhu yếu phẩm thiết yếu, bảo đảm đáp ứng tại chỗ tối thiểu khoảng 10-15 ngày, đồng thời huy động các lực lượng hỗ trợ khi cần thiết”.

sau tran lu lich su, kim van chu dong don mua mua bao hinh anh 6
Trong thời gian chờ khu tái định cư hoàn thành, chính quyền xã Văn Lang đã chủ động xây dựng các phương án ứng phó với mưa bão

Nỗi lo ngập lụt ở Kim Vân vẫn còn đó mỗi khi mùa mưa bão đến. Nhưng sau trận lũ lịch sử năm 2025, người dân đã chủ động hơn trong việc bảo vệ tính mạng, tài sản và sinh kế của gia đình. Cùng với sự chuẩn bị của chính quyền địa phương và tiến độ xây dựng khu tái định cư, vùng “rốn lũ” Kim Vân đang có thêm điểm tựa để thích ứng an toàn hơn với thiên tai, từng bước ổn định cuộc sống lâu dài.

Công Luận/VOV-Đông Bắc
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Triển khai phương án bảo đảm an toàn điện trong mùa mưa, bão
Triển khai phương án bảo đảm an toàn điện trong mùa mưa, bão

VOV.VN - TP.HCM đang bước vào mùa mưa bão với thời tiết diễn biến phức tạp, khó lường. Ngay từ cuối tháng 4/2026, Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chuẩn bị phương án đảm bảo an toàn điện mùa mưa, bão.

Triển khai phương án bảo đảm an toàn điện trong mùa mưa, bão

Triển khai phương án bảo đảm an toàn điện trong mùa mưa, bão

VOV.VN - TP.HCM đang bước vào mùa mưa bão với thời tiết diễn biến phức tạp, khó lường. Ngay từ cuối tháng 4/2026, Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chuẩn bị phương án đảm bảo an toàn điện mùa mưa, bão.

Giữ an toàn ngư dân mùa mưa bão bằng công nghệ kết nối
Giữ an toàn ngư dân mùa mưa bão bằng công nghệ kết nối

VOV.VN - Từ những chuyến biến chỉ dựa vào kinh nghiệm, ngư dân ngày nay đã có thêm “lá chắn” công nghệ với hệ thống giám sát hành trình, bộ đàm, liên lạc vệ tinh, kênh cảnh báo số. Khi bão, áp thấp xuất hiện, thông tin truyền nhanh hơn, giúp bà con chủ động thay đổi hành trình, tìm nơi tránh trú, giảm rủi ro trên biển.

Giữ an toàn ngư dân mùa mưa bão bằng công nghệ kết nối

Giữ an toàn ngư dân mùa mưa bão bằng công nghệ kết nối

VOV.VN - Từ những chuyến biến chỉ dựa vào kinh nghiệm, ngư dân ngày nay đã có thêm “lá chắn” công nghệ với hệ thống giám sát hành trình, bộ đàm, liên lạc vệ tinh, kênh cảnh báo số. Khi bão, áp thấp xuất hiện, thông tin truyền nhanh hơn, giúp bà con chủ động thay đổi hành trình, tìm nơi tránh trú, giảm rủi ro trên biển.

Gia Lai khẩn trương nâng cấp hồ đập thủy lợi trước mùa mưa bão
Gia Lai khẩn trương nâng cấp hồ đập thủy lợi trước mùa mưa bão

VOV.VN - Sau hợp nhất, Gia Lai hiện có 283 hồ chứa với tổng dung tích khoảng 1,2 tỷ mét khối nước. Đây không chỉ là nguồn lực quan trọng phục vụ sản xuất mà còn giữ vai trò điều tiết nguồn nước, giảm thiểu tác động của thiên tai đối với nhiều khu vực dân cư.

Gia Lai khẩn trương nâng cấp hồ đập thủy lợi trước mùa mưa bão

Gia Lai khẩn trương nâng cấp hồ đập thủy lợi trước mùa mưa bão

VOV.VN - Sau hợp nhất, Gia Lai hiện có 283 hồ chứa với tổng dung tích khoảng 1,2 tỷ mét khối nước. Đây không chỉ là nguồn lực quan trọng phục vụ sản xuất mà còn giữ vai trò điều tiết nguồn nước, giảm thiểu tác động của thiên tai đối với nhiều khu vực dân cư.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục