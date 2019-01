Sau vụ tai nạn ở Long An: Người dân lo bán nhà vì hung thần container

Thực trạng các "hung thần" container phóng nhanh, vượt ẩu trên đường không hiếm gặp ở TP.HCM. Và sau vụ tai nạn thảm khốc ở Long An ngày 2/1, có người dân ở TP.CM đã tính chuyện bán nhà để tránh nỗi lo lắng khi mỗi ngày phải di chuyển cùng container. Bài học trong vụ tai nạn thảm khốc ở Long An cũng gióng lên hồi chuông cho các cơ quan chức năng ở TP HCM cần phải nghiên cứu, tìm các biện pháp để tránh lặp lại các thảm họa tương tự.

Các container chạy song song là cảnh thường thấy.



Nhắc lại vụ tai nạn kinh hoàng ở Long An tối 2/1, nhiều người dân cho biết, họ không dám xem lại clip, hình ảnh vì quá thảm thương. Anh Dương Văn Vinh ngụ tại Quận 7, phụ lái của một hãng vận chuyển hàng mong rằng các tài xế xem đó là một lời cảnh tỉnh.

“Sự việc như thế rất đau buồn cho con người, xã hội. Mình mong tài xế xe phải chạy cẩn thận, trước khi chạy phải kiểm tra an toàn mới chạy”- anh Dương Văn Vinh cho biết.

Hằng ngày người đi xe máy phải đối mặt với các nguy cơ mất an toàn giao thông.



Anh Trần Văn Dần, tài xế lái xe container của doanh nghiệp vận tải Lâm Hải Sơn cho hay, đến thời điểm này, anh vẫn chưa hết bàng hoàng.

“Xem video cảm giác rất sợ hãi, đau lòng. Qua sự việc này, mình lúc nào đầu óc cũng phải tỉnh táo và thận trọng nhất trên đường đi”- anh Dần nói.

Một xe tải nặng đi ngang khu Hàng Xanh vào trưa ngày 3/1.

Thực tế những vụ tai nạn giao thông thảm khốc do "hung thần" container gây ra không phải ít, nhất là trên các tuyến đường hỗn hợp nhiều xe container vận hành với tốc độ cao, gây nguy hiểm cho người đi đường, không những vậy, nhiều tài xế container còn luôn tự cho rằng, mình xe lớn mình có quyền đi bất chấp quy định về an toàn giao thông nên đã dẫn không ít vụ tai nạn thương tâm.

Hàng ngày, mỗi khi đi làm hay về nhà, chị Vũ Huyền Châm (ngụ tại một căn hộ chung cư ở khu vực đường Nguyễn Thị Định) vào cảng Cát Lái (quận 2) đều phải “gồng mình” di chuyển cùng với hàng loạt phương tiện, kể cả container… Chị Châm cho biết, mình đã mua căn hộ này được hơn một năm và rất lo lắng khi hằng ngày phải đi trên cung đường có rất nhiều xe container di chuyển. Sau nhiều lần chứng kiến tai nạn và từng gặp phải những tình huống thót tim ở những điểm giao cắt, ngã ba vào khu dân cư…và là sau tai nạn thảm khốc ở Long An hôm qua, chị Vũ Huyền Châm đã quyết định tìm nơi ở mới.

“Nhiều lần tôi đã có ý định bán nhà để đi nơi khác nhưng do điều kiện tài chính. Nhưng sau tai nạn ở Long An, vợ chồng tôi đã quyết định bán nhà đi nơi khác vì thực sự cảm thấy rất rủi ro”- chị Châm cho biết.

Đó cũng là tình trạng trên một số tuyến đường khác như Nguyễn Duy Trinh, Đồng Văn Cống (Quận 2), Nguyễn Tất Thành (Quận 4), Huỳnh Tấn Phát, Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Thị Thập (Quận 7), Đỗ Xuân Hợp (Quận 9)… Đây đều là những con đường kết nối, gần với các cảng, khu chế xuất – khu công nghiệp… Những tuyến đường này thường không giới hạn thời gian xe tải nặng lưu thông hoặc ở những khung giờ nhất định trong ngày.

Còn tại khu vực trung tâm khi hết giờ cấm, xe container được lưu thông, các tài xế container cũng chạy rất ẩu. Ông Nguyễn Văn Châu, người dân Phường 25, quận Bình Thạnh chạy xe ôm ở khu vực Hàng Xanh cho biết do thường xuyên hoạt động ở khu vực trên nên nhiều khi ông không khỏi hốt hoảng chứng kiến cảnh các xe container phóng như bay trên đường, nhất là vào giờ khuya. Tuy may mắn chưa có vụ tai nạn nào nghiêm trọng nhưng ông Châu cho rằng, nếu các tài xế không thay đổi ý thức thì sớm muộn gì thảm họa cũng xảy ra.

Theo Quyết định số 23 năm 2018 các xe tải nặng không được phép lưu thông vào khu vực nội đô thành phố từ 06 giờ đến 22 giờ hàng ngày, Sở GTVT TP.HCM chỉ cấp phép cho một số xe đi vào để phục vụ các công trình, xe cung cấp nhiên liệu… Tuy nhiên, đại diện của Thanh tra giao thông thừa nhận lực lượng này “xử phạt không xuể”. Lực lượng này cũng không đủ chức năng để xử lý các xe vi phạm mà phải kết hợp với cảnh sát giao thông…

Theo đại diện Thanh tra giao thông, để xử lý triệt để nạn xe tải nặng vào TP.HCM bất chấp các quy định cấm như hiện nay, thành phố cần siết chặt việc cấp phép xe tải, container ra vào đường cấm, thu hồi giấy phép các xe vi phạm... Lãnh đạo thanh tra giao thông cho biết một trong những nội dung quan trọng của lực lượng là tăng cường công tác tuyên truyền, nhất là với giới tài xế…

Đồng quan điểm, ông Nguyễn Ngọc Tường, Phó trưởng ban chuyên trách Ban An toàn giao thông TP.HCM cho biết, qua sự việc đau xót tại Long An cho thấy, ngoài công tác tuyên truyền cho tài xế, lực lượng công vụ tăng cường xử lý thì các doanh nghiệp vận tải phải thực hiện nghiêm luật về an toàn giao thông, không vì yếu tố lợi nhuận mà bất chấp tính mạng, tài sản người khác, đặc biệt là quan tâm đến sức khỏe tài xế…, nhất là vào cao điểm cuối năm, ngành giao thông vận tải phải rà soát, chấn chỉnh lại việc cấp phép…

“Ngành giao thông phải rà soát việc cấp phép các loại xe có điều kiện chạy vào trung tâm vào giờ cao điểm, phải chấn chỉnh lại. Các cơ quan CSGT, quận huyện phải tăng cường tuần tra kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp này”- ông Nguyễn Ngọc Tường, Phó trưởng ban chuyên trách Ban An toàn giao thông TP.HCM cho biết.

Sáng nay 4/1, TP.HCM sẽ tổ chức Lễ ra quân năm An toàn giao thông 2019 và một trong những chủ đề quan trọng sẽ là làm sao tăng cường công tác tuyên truyền, nhất là về ý thức của các tài xế khi tham gia giao thông. Làm sao để không lặp lại những câu chuyện đau lòng như đã diễn ra./.