Xe container đâm 25 xe máy ở Long An không hỏng phanh ​

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xe đầu kéo đâm hàng loạt xe máy dừng đèn đỏ tại Long An làm nhiều người thương vong, ông Trần Kỳ Hình, Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam (ĐKVN) cho biết, qua giám định của cơ quan đăng kiểm, hệ thống phanh xe đầu kéo 62C- 04348 gây ra vụ tai nạn đâm hàng loạt xe máy dừng chờ đèn đỏ trên QL1 thuộc địa bàn huyện Bến Lức, Long An đảm bảo tiêu chuẩn.

Hiện trường vụ xe container đâm 25 xe máy ở Long An.

Theo ông Hình, sáng 3/1, tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 62-02D, tổ giám định đầu kéo xe gây tai nạn gồm: đại diện Sở GTVT Long An, đăng kiểm viên của Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 62-01S và trung tâm 62-02D Long An, CSGT và cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An đã tiến hành giám định hệ thống phanh chiếc xe trên.

Theo báo cáo của trung tâm đăng kiểm tham gia kiểm định, hiệu quả phanh chính trên băng thử của xe chiếc đầu kéo 62C-04348 (nhãn hiệu Huyndai HD 700, sản xuất năm 2015) đạt 70% (theo quy định loại xe này giá trị hiệu quả phanh chính chỉ yêu cầu đạt 45%). Độ lệch lực phanh trên một trục lớn nhất là 17% < 25% đảm bảo yêu cầu. Hiệu quả phanh đỗ 55% > 16% theo tiêu chuẩn.

“Như vậy có thể khẳng định, hiệu quả hệ thống phanh xe đầu kéo 62C- 04348 hoàn toàn đảm bảo tiêu chuẩn”, đại diện Cục ĐKVN cho biết.

Kết quả giám định cho thấy, nguyên nhân xe ôtô mất phanh được loại trừ.

Cũng theo Cục ĐKVN, tình trạng chung hệ thống phanh hoạt động linh hoạt, bình thường. Khi kiểm tra hiệu quả phanh khi áp suất khí nén trong hệ thống phanh 6 kg/cm2 đảm bảo tiêu chuẩn (áp suất theo phản ánh khi xe tai nạn). Có tiếng rò rỉ khí nén tại van xả của bình khí nén do khi xảy ra tai nạn có va đập với các xe gắn máy.

Hiện, Cục ĐKVN vẫn tiếp tục giao giám đốc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 62-01S cùng giám đốc Trung tâm 62-02D - Long An phối hợp với cơ quan chức năng tại địa phương kiểm tra, xác định rõ nguyên nhân và sẽ báo cáo Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải khi có kết quả.

Hệ thống phanh khí nén trên xe container hiếm khi mất tác dụng

Theo một kỹ sư ô tô đã từng làm việc cho hãng xe Toyota Việt Nam phân tích, cấu tạo của hệ thống phanh khí nén trên xe tải hạng nặng, xe container hiếm khi xảy ra hiện tượng mất phanh hoàn toàn. Bởi khi mất phanh bánh xe ở cầu chuyển động sẽ bị khoá cứng không thể dịch chuyển.

“Về cơ bản, hệ thống phanh khí nén gồm bàn đạp, máy nén khí, bình chứa khí nén, bộ điều chỉnh áp suất, van điều khiển, đồng hồ báo áp suất và bầu phanh bánh xe”.

Sơ đồ hoạt động của hệ thống phanh khí nén.

Phanh khí nén chỉ yêu cầu lực đạp phanh nhẹ nhàng từ người lái, dễ điều khiển và không cần bổ trợ lực phanh. Hiệu quả phanh cao, nên phát huy tác dụng tốt đối với ôtô có tải trọng trung bình trở lên, các loại phương tiện có quán tính lớn. Nhược điểm của phanh khí nén nằm ở kết cấu nhiều bộ phận, cồng kềnh hơn so với phanh thuỷ lực và kém nhạy hơn so với phanh điện.

“Khi xe khởi động, hệ thống máy nén khí bắt đầu hoạt động để cung cấp đủ khí nén cho hệ thống phanh. Trong trường hợp thiếu hơi, bánh xe bị khoá không thể di chuyển xe được. Khi hệ thống phanh khí nén nhận đủ hơi, lò xo trong bộ phận hãm sẽ nhả phanh”, vị này phân tích.

Khi người lái đạp chân phanh, thông qua ty đẩy làm cho piston điều khiển chuyển động nén lò xo và đẩy van khí nén mở cho khí nén từ bình chứa chuyển đến các bầu phanh bánh xe. Khí nén làm hai guốc phanh ép chặt má phanh vào tang trống tạo nên ma sát, làm giảm tốc bánh xe.

“Khi chân người lái không tác động vào bàn đạp phanh nữa, lò xo của piston điều khiển và van khí nén hồi vị, đóng kín đường dẫn khí từ bình chứa, đồng thời xả khí nén ở bầu phanh ra ngoài không khí. Hệ thống lò xo trong bầu phanh hồi vị, kéo hai guốc phanh khỏi tang trống giúp xe có thể chuyển động bình thường”, vị kỹ sư ô tô phân tích.

Trên xe đầu kéo còn có hệ thống phanh khẩn cấp. Tài xế cần kích hoạt hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp trước khi vận hành xe. Khí nén được nạp cho hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp, khi đủ áp suất, phanh sẽ nhả. Trong trường hợp có sự cố, áp suất giảm một cách vừa đủ để kích hoạt lại phanh khẩn cấp.

Đối với các loại xe tải hạng nặng, hệ thống phanh cổ xả động cơ được thêm vào nhằm bổ trợ cho quá trình phanh, kích hoạt khi xe di chuyển với tốc độ trên 20 km/h. Một van gắn trong ống xả động cơ sẽ điều chỉnh khí thải. Trong trường hợp khẩn cấp van sẽ đóng lại làm tăng áp suất trong ống xả, piston muốn đẩy khí trong buồng đốt ra ngoài bị cản trở làm giảm tốc độ.

Trước đó, khoảng 15h chiều 2/1, xe container 62C - 04348 chạy từ Long An đi TP.HCM đến ngã tư Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, Long An đâm hơn 20 người đứng chờ đèn đỏ. Sau khi gây TNGT, chiếc xe này kéo nhiều xe chạy hơn 50 m nữa mới dừng lại, làm 4 người tử vong.

Kết quả xét nghiệm lái xe cho thấy dương tính với ma túy, trong máu có nồng độ cồn. Cơ quan chức năng đã khởi tố điều tra vụ tai nạn trên.

Chiều 3/1, Thượng tá Nguyễn Minh Sáng, người phát ngôn Công an tỉnh Long An cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, tạm giữ hình sự đối với Phạm Thành Hiếu (32 tuổi, ngụ xã Thạnh Đức, Bến Lức), tài xế điều khiển xe đầu kéo./.

