HĐND TP Hà Nội thông qua mức hỗ trợ mỗi cán bộ CSGT thêm 5 triệu đồng/tháng

Thứ Hai, 15:04, 11/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sáng 11/5, HĐND TP Hà Nội khóa XVII đã thông qua nghị quyết quy định mức chi hỗ trợ đối với một số lực lượng thuộc Công an TP Hà Nội tham gia công tác bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) và thực hiện các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn.

Theo nghị quyết vừa được thông qua tại kỳ họp thứ 2 (kỳ họp chuyên đề), cán bộ, chiến sĩ thuộc nhiều đơn vị nghiệp vụ, trong đó có lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT), sẽ được hỗ trợ 5 triệu đồng/người/tháng.

Ngoài Phòng CSGT, các đơn vị được hưởng chính sách còn gồm Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát kinh tế, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Phòng Cảnh sát cơ động cùng nhiều phòng chức năng, đồn công an trực thuộc Công an TP Hà Nội.

Nghị quyết nêu rõ, trường hợp một cán bộ, chiến sĩ thuộc nhiều diện được hưởng chính sách hỗ trợ thì chỉ được nhận một mức hỗ trợ cao nhất. Kinh phí thực hiện được bố trí từ ngân sách thành phố.

Theo UBND TP Hà Nội, các lực lượng được hỗ trợ đều là lực lượng tuyến đầu, trực tiếp tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm, xử lý vi phạm pháp luật và giải quyết nhiều vấn đề phức tạp về ANTT trên địa bàn Thủ đô.

Đáng chú ý, từ ngày 1/3/2025, Công an TP Hà Nội không còn tổ chức công an cấp huyện. Sau khi mô hình này kết thúc hoạt động, nhiều chức năng, nhiệm vụ trước đây thuộc cấp huyện được chuyển giao về các phòng nghiệp vụ của Công an thành phố.

Điều này khiến áp lực công việc đối với nhiều đơn vị, đặc biệt là lực lượng CSGT và các đơn vị trực tiếp làm nhiệm vụ ngoài hiện trường, tăng mạnh so với trước đây.

Theo đánh giá của UBND TP Hà Nội, nhiều lực lượng hiện phải xử lý khối lượng công việc tăng gấp 2-3 lần, thường xuyên đảm nhiệm các nhiệm vụ đột xuất, phức tạp phát sinh trên địa bàn Thủ đô.

Văn Ngân/VOV.VN
Hà Nội ra quân dẹp chợ cóc dưới chân chung cư HH Linh Đàm

VOV.VN - Sau nhiều năm tồn tại gây nhếch nhác đô thị, ùn tắc giao thông và mất vệ sinh môi trường, sáng 8/5, Công an phường Hoàng Liệt phối hợp với các cơ quan liên quan đồng loạt ra quân, quyết liệt "xóa sổ" chợ cóc dưới chân chung cư HH Linh Đàm.

Hà Nội đề xuất người dân phường Hoàn Kiếm phải đăng ký lộ trình đổi sang xe điện

VOV.VN - Chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa, người dân tại khu vực lõi trung tâm Hà Nội có thể sẽ phải bước vào lộ trình chuyển đổi xe máy xăng sang xe điện. Theo đề xuất mới nhất của UBND TP Hà Nội, từ 1/7 đến 1/10, người dân trong vùng phải đăng ký online với chính quyền địa phương về kế hoạch chuyển đổi xe.

Cố tình che biển số xe có thể bị phạt tới 26 triệu đồng

VOV.VN - Theo đề xuất của Bộ Công an, người có hành vi làm thay đổi khả năng nhận diện biển số xe có thể bị phạt tới 26 triệu đồng.

