HĐND TP Hà Nội thông qua mức hỗ trợ mỗi cán bộ CSGT thêm 5 triệu đồng/tháng

Theo nghị quyết vừa được thông qua tại kỳ họp thứ 2 (kỳ họp chuyên đề), cán bộ, chiến sĩ thuộc nhiều đơn vị nghiệp vụ, trong đó có lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT), sẽ được hỗ trợ 5 triệu đồng/người/tháng.

Ngoài Phòng CSGT, các đơn vị được hưởng chính sách còn gồm Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát kinh tế, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Phòng Cảnh sát cơ động cùng nhiều phòng chức năng, đồn công an trực thuộc Công an TP Hà Nội.

Nghị quyết nêu rõ, trường hợp một cán bộ, chiến sĩ thuộc nhiều diện được hưởng chính sách hỗ trợ thì chỉ được nhận một mức hỗ trợ cao nhất. Kinh phí thực hiện được bố trí từ ngân sách thành phố.

Theo UBND TP Hà Nội, các lực lượng được hỗ trợ đều là lực lượng tuyến đầu, trực tiếp tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm, xử lý vi phạm pháp luật và giải quyết nhiều vấn đề phức tạp về ANTT trên địa bàn Thủ đô.

Đáng chú ý, từ ngày 1/3/2025, Công an TP Hà Nội không còn tổ chức công an cấp huyện. Sau khi mô hình này kết thúc hoạt động, nhiều chức năng, nhiệm vụ trước đây thuộc cấp huyện được chuyển giao về các phòng nghiệp vụ của Công an thành phố.

Điều này khiến áp lực công việc đối với nhiều đơn vị, đặc biệt là lực lượng CSGT và các đơn vị trực tiếp làm nhiệm vụ ngoài hiện trường, tăng mạnh so với trước đây.

Theo đánh giá của UBND TP Hà Nội, nhiều lực lượng hiện phải xử lý khối lượng công việc tăng gấp 2-3 lần, thường xuyên đảm nhiệm các nhiệm vụ đột xuất, phức tạp phát sinh trên địa bàn Thủ đô.