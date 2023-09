Sẽ kiến nghị tạm dừng hoạt động Nhà máy thủy điện Pác Cáp nếu không hỗ trợ người dân

Công ty CP thuỷ điện Sử Pán 1 (Chủ đầu tư của Dự án thuỷ điện Pác Cáp tại xã Sơn Thành, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn) đã xác nhận trong công văn gửi UBND tỉnh Bắc Kạn việc 1 phần diện tích đất của người dân bị ảnh hưởng phát sinh sau khi thủy điện tích nước là gần 13 nghìn m2, trong đó có khoảng 6 nghìn m2 cấy lúa. Đơn vị này cho biết, do kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Na Rì liên quan đến phần diện tích bị ảnh hưởng chưa được cấp thẩm quyền phê duyệt nên chưa có cơ sở để chi trả bồi thường.

Hiện đơn vị đã đăng ký nhu cầu sử dụng đất với huyện và sẽ triển khai các bước tiếp theo sau khi các thủ tục được thông qua. Đơn vị này thừa nhận mới chỉ hỗ trợ hoa màu, tài sản cho một số hộ dân bị ảnh hưởng của năm 2021.

Thủy điện Pác Cáp, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn đi vào hoạt động từ năm 2021

Trao đổi với phóng viên VOV, ông Trần Văn Cường, Phó Giám đốc Sở Công thương Bắc Kạn khẳng định, việc để 46 hộ bị ảnh hưởng phát sinh do chủ đầu tư và đơn vị tư vấn đã không tính toán hết được mức độ ảnh hưởng của hồ chứa. Bên cạnh đó, dù đã phát sinh ảnh hưởng năm 2021 nhưng đến giữa năm 2023 đơn vị mới đăng ký nhu cầu sử dụng đất, dẫn đến chậm trễ trong hỗ trợ người dân, trách nhiệm chính thuộc về doanh nghiệp.

Ông Trần Văn Cường cho biết thêm, UBND tỉnh Bắc Kạn đã chỉ đạo chủ đầu tư phối hợp chính quyền địa phương thực hiện đăng ký bổ sung phần diện tích đất cần thu hồi của dự án vào Kế hoạch sử dụng đất 2023 và thực hiện các thủ tục về bồi thường, giải phóng mặt bằng xong trước 30/8/2023. Tuy nhiên, thời điểm này kế hoạch sử dụng đất bổ sung của huyện Na Rì vẫn đang chờ cấp có thẩm quyền thông qua và cũng chưa có đơn giá đền bù cụ thể để doanh nghiệp thực hiện.

"Quá trình đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án sử đền bù, giá đất cụ thể mà chủ đầu tư vẫn không triển khai thực hiện thì với góc độ cơ quan quản lý, chúng tôi sẽ phối hợp huyện tham mưu UBND tỉnh kiến nghị các đơn vị có thẩm quyền. Ví dụ ở đây, dự án Pác Cáp giấy phép hoạt động điện lực do Bộ Công thương cấp, giấy phép sử dụng khai thác nước mặt do Bộ TN&MT cấp, còn hợp đồng cung ứng điện do Tổng Công ty Điện lực Việt Nam ký, chúng tôi sẽ tham mưu Tỉnh yêu cầu các đơn vị có thể xem xét dừng hoặc tạm dừng giấy phép đã cấp cho thủy điện Pác Cáp", ông Cường nói.

Nhiều diện tích đất canh tác, cây trồng của người dân xã Văn Minh, huyện Na Rì, Bắc Kạn bị ảnh hưởng khi thủy điện Pác Cáp ngăn dòng, tích nước

Như VOV đã phản ánh, thủy điện Pác Cáp do Công ty CP Thủy điện Sử Pán 1 làm chủ đầu tư, công suất 6MW và dung tích hồ chứa hơn 3,5 triệu m3 tại xã Sơn Thành, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn. Công trình đi vào hoạt động từ giữa năm 2021 đã ảnh hưởng trực tiếp đến 46 hộ dân phía thượng nguồn thuộc xã Văn Minh, huyện Na Rì (Bắc Kạn). Trong số này có nhiều hộ thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo đã không thể cấy lúa, trồng ngô, thậm chí có gia đình phải chuyển nhà những chưa được doanh nghiệp hỗ trợ.

Mặc dù người dân, chính quyền xã, huyện đã nhiều lần kiến nghị nhưng doanh nghiệp vẫn chưa thực hiện trách nhiệm với người dân, gây bức xúc dư luận và tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự tại địa phương.