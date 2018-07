Sẽ xử lý nghiêm vụ phụ huynh đánh cô giáo mầm non thủng màng nhĩ

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam đã phối hợp với Cơ quan Pháp y tiến hành giám định thương tích cho cô giáo Nguyễn Thị Xuân Mai, cơ sở mầm non tư thục Sen Hồng ở xã Điện Thắng Trung, thị xã Điện Bàn. Ông Nguyễn Xuân Hà - Đại diện UBND thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam cho biết, sẽ xử nghiêm trường hợp đánh người gây thương tích.

“Chờ kết quả xác định tình trạng thương tích để có cơ sở xử lý, ở mức độ nào xử lý mức độ đó. Quan điểm của thị xã chỉ đạo cơ quan Công an là xử lý nghiêm để răn đe, không du di, xử đúng khung để sau này không xảy ra trường hợp tương tự trên địa bàn”, ông Nguyễn Xuân Hà cho biết thêm.

Cô Mai đang điều trị tại bệnh viện

Sau khi xảy ra vụ phụ huynh đánh cô giáo mầm non thủng màng nhĩ phải nhập viện cấp cứu, đại diện UBND thị xã, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Điện Bàn cũng đã đến thăm, động viên cô giáo Nguyễn Thị Xuân Mai. Hiện sức khỏe của cô Mai đang dần ổn định và đã xuất viện. Bác sỹ Huỳnh Anh, Trưởng Khoa Tai mũi họng Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, sau 3 tháng, bệnh nhân tái khám, nếu vết thương không liền sẽ tiến hành vá màng nhĩ.

“Ngày hôm qua cô ấy đến tái khám thì màng nhĩ đã thu nhỏ lại. Mấy chấn thương thủng màng nhĩ, từ 3 đến 6 tháng, 10 bệnh nhân thì có 7 bệnh nhân tự liền; còn 3 bệnh nhân sau 3 tháng không tự liền thì sẽ phải vá lại cho. Riêng bệnh nhân này, sau 2 tuần vết thương đã thu nhỏ lại. Tiếp tục theo dõi, sau 3 tháng không liền thì 6 tháng mình sẽ vá lại”, bác sỹ Huỳnh Anh nói.

Sức khỏe cô Mai dần tốt lên

Trước đó, khoảng 17h30 phút ngày 21/6, trong khi cô giáo Nguyễn Thị Xuân Mai cùng các giáo viên khác tại cơ sở mầm non tư thục Sen Hồng đang trả trẻ thì ông Phan Minh Thuận, bố của cháu Phan Thị Minh Th. đưa cháu đến hỏi cô nào đánh con ông bị bầm háng. Sau khi nghe các cô trả lời trong trường không có cô nào đánh cháu, ông Thuận dắt con trở về. Nhưng ngay sau đó, ông quay trở lại cùng vài người khác, vừa đi vừa hỏi ai là người đánh con gái ông. Khi cô Mai vừa từ trong lớp đi ra, ông Thuận hỏi lại có phải cô Mai đánh con ông không? Chưa kịp nghe trả lời, ông Thuận đã lao vào đánh, đá vào mặt, vào người cô Mai làm cô Mai ngất xỉu phải nhập viện cấp cứu.

Được biết, cô Mai không phải là giáo viên phụ trách lớp con gái ông Phan Minh Thuận./.

