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Sét đánh trúng hồ nuôi làm 3 tấn cá lóc chết hàng loạt

Thứ Sáu, 17:27, 31/07/2026
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VOV.VN - Trong cơn mưa giông, tia sét đã đánh trúng 1 hồ cá lóc của người dân ở xã Sen Ngư, tỉnh Quảng Trị (huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình cũ) làm hơn 3 tấn cá chết và thoi thóp, gây nhiều thiệt hại.

Sáng nay (31/7), chính quyền xã Sen Ngư, tỉnh Quảng Trị đến thăm hỏi, động viên gia đình ông Trần Văn Hiếu, trú thôn Liêm Tiến, xã Sen Ngư bị thiệt hại do sét đánh trúng hồ nuôi cá lóc.

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Các cơ quan chuyên môn xã Sen Ngư kiểm tra, xác minh mức độ thiệt hại

Chính quyền xã cũng giao các cơ quan chuyên môn kiểm tra, xác minh mức độ thiệt hại, đồng thời rà soát các quy định để lập hồ sơ đề nghị phương án hỗ trợ gia đình khắc phục hậu quả.

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Sét đánh trúng hồ nuôi làm thiệt hại gần 3 tấn cá lóc

Trước đó, chiều 28/7, một trận mưa dông lớn xảy ra trên địa bàn xã Sen Ngư. Trong lúc mưa dông, tia sét bất ngờ đánh trúng hồ nuôi cá lóc của gia đình ông Trần Văn Hiếu khiến phần lớn cá trong hồ bị chết, số còn lại trong tình trạng thoi thóp. Theo thống kê ban đầu của gia đình, mỗi con cá lóc nặng từ 1,2kg - 1,5kg. Tổng số cá bị thiệt hại hơn 3 tấn, giá trị ước tính hàng trăm triệu đồng.

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Gia đình thu gom số cá lóc bị chết

Sau khi sự việc xảy ra, nhiều người dân tại địa phương đã chủ động đến mua giúp số cá còn có thể sử dụng, chia sẻ khó khăn với gia đình ông Hiếu. Một số người cũng đăng tải thông tin lên mạng xã hội, kêu gọi cộng đồng mua cá ủng hộ, góp phần giảm bớt thiệt hại cho người nuôi. Tại thôn Liêm Tiến, xã Sen Ngư hiện có nhiều hộ nuôi cá lóc đang chuẩn bị bước vào thời điểm thu hoạch.

Thanh Hiếu/VOV- Miền Trung
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