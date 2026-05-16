  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Sét đánh chết 14 con bò của 6 hộ dân ở xã miền núi Quảng Trị

Thứ Bảy, 19:19, 16/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - UBND xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị đang rà soát, đề xuất hỗ trợ các hộ dân bị thiệt hại do đàn bò bị sét đánh chết tại khu vực rừng Trắc Nòi, thôn Cù Bai.

Trước đó, vào sáng hôm qua (15/5), người dân địa phương phát hiện 14 con bò chết nằm rải rác dưới tán cây trong rừng. Nhận được tin báo, chính quyền xã Hướng Lập phối hợp lực lượng công an, biên phòng đến hiện trường kiểm tra.

Theo ghi nhận, nhiều con bò trong tình trạng sình bụng, cháy xém da, nổ mắt và nằm cách nhau khoảng 1-2m. Xung quanh khu vực xuất hiện dấu vết cây cối bị cháy.

Số bò đã bị chết trước đó vài ngày

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định đàn bò đã chết từ vài ngày trước, trùng thời điểm địa phương xảy ra mưa lớn kèm sấm sét. Nguyên nhân được xác định do bị sét đánh.

Được biết, 14 con bò nói trên của 6 hộ dân ở thôn Cù Bai, xã Hướng Lập. Tổng thiệt hại ước tính khoảng 150 triệu đồng.

Sau khi hoàn tất kiểm tra hiện trường, các lực lượng chức năng đã tiến hành phun khử trùng và tiêu hủy số bò chết theo quy định nhằm phòng ngừa dịch bệnh./.

Vinh Thông/VOV-Miền Trung
Triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán cà phê giả quy mô lớn ở Quảng Trị

VOV.VN - Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Quảng Trị vừa đấu tranh thành công chuyên án “sản xuất, buôn bán hàng giả là cà phê” với quy mô lớn, hoạt động trên địa bàn tỉnh Quảng Trị và TP. Hồ Chí Minh.

Nữ sinh lớp 7 bị đánh hội đồng ở Quảng Trị

VOV.VN - Ngày 10/5, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị cho biết, các trường liên quan đến vụ việc nữ sinh bị đánh hội đồng xảy ra tại xã Vĩnh Định đã có báo cáo ban đầu gửi cơ quan chức năng.

Phát hiện 2 thi thể trên sông Thạch Hãn, Quảng Trị

VOV.VN - Sáng 7/5, người dân tỉnh Quảng Trị phát hiện 2 thi thể nam và nữ nổi trên sông Thạch Hãn đoạn qua các xã Triệu Bình và Triệu Phong.

