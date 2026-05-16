Sét đánh chết 14 con bò của 6 hộ dân ở xã miền núi Quảng Trị

Trước đó, vào sáng hôm qua (15/5), người dân địa phương phát hiện 14 con bò chết nằm rải rác dưới tán cây trong rừng. Nhận được tin báo, chính quyền xã Hướng Lập phối hợp lực lượng công an, biên phòng đến hiện trường kiểm tra.

Theo ghi nhận, nhiều con bò trong tình trạng sình bụng, cháy xém da, nổ mắt và nằm cách nhau khoảng 1-2m. Xung quanh khu vực xuất hiện dấu vết cây cối bị cháy.

Số bò đã bị chết trước đó vài ngày

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định đàn bò đã chết từ vài ngày trước, trùng thời điểm địa phương xảy ra mưa lớn kèm sấm sét. Nguyên nhân được xác định do bị sét đánh.

Được biết, 14 con bò nói trên của 6 hộ dân ở thôn Cù Bai, xã Hướng Lập. Tổng thiệt hại ước tính khoảng 150 triệu đồng.

Sau khi hoàn tất kiểm tra hiện trường, các lực lượng chức năng đã tiến hành phun khử trùng và tiêu hủy số bò chết theo quy định nhằm phòng ngừa dịch bệnh./.