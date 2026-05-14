Quảng Ngãi: Liên tiếp xảy ra 2 vụ sét đánh chết người

Vào lúc 14 giờ ngày 14/5, 2 cặp vợ chồng ở xã Ba Vinh (huyện Ba Tơ cũ), tỉnh Quảng Ngãi đi làm rẫy keo tại khu vực giáp ranh giữa 2 xã Ba Động và Ba Vinh thì bị sét đánh. Hậu quả, chị Phạm Thị An (43 tuổi), ở thôn Nước Y, xã Ba Vinh tử vong.

Cũng trong chiều nay, vào lúc 14 giờ 30 phút, anh Đinh Văn Nhiều (29 tuổi), trú tại xóm Gò Ngoài, thôn Làng Rê, xã Sơn Linh (huyện Sơn Hà cũ) khi đang khai thác keo tại thôn Làng Lùng, xã Sơn Linh thì bị sét đánh tử vong.

Bà Sang Thị Minh Ngọc, Chủ tịch UBND xã Sơn Linh, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, nạn nhân bị sét đánh khi đang đi khai thác keo cùng nhiều người khác. Hiện xã đã chỉ đạo thôn đến hỗ trợ gia đình.

Được biết hoàn cảnh gia đình nạn nhân Đinh Văn Nhiều rất khó khăn. Xã Sơn Linh sẽ cử đoàn đến thăm hỏi, động viên và chia buồn với gia đình nạn nhân.