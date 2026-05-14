中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Quảng Ngãi: Liên tiếp xảy ra 2 vụ sét đánh chết người

Thứ Năm, 21:05, 14/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chiều nay (14/5), tại tỉnh Quảng Ngãi liên tiếp xảy ra 2 vụ sét khiến 2 người tử vong. Chính quyền địa phương đang tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ các gia đình có nạn nhân gặp nạn.

Vào lúc 14 giờ ngày 14/5, 2 cặp vợ chồng ở xã Ba Vinh (huyện Ba Tơ cũ), tỉnh Quảng Ngãi đi làm rẫy keo tại khu vực giáp ranh giữa 2 xã Ba Động và Ba Vinh thì bị sét đánh. Hậu quả, chị Phạm Thị An (43 tuổi), ở thôn Nước Y, xã Ba Vinh tử vong.  

quang ngai lien tiep xay ra 2 vu set danh chet nguoi hinh anh 1
Ảnh minh hoạ

Cũng trong chiều nay, vào lúc 14 giờ 30 phút, anh Đinh Văn Nhiều (29 tuổi), trú tại xóm Gò Ngoài, thôn Làng Rê, xã Sơn Linh (huyện Sơn Hà cũ) khi đang khai thác keo tại thôn Làng Lùng, xã Sơn Linh thì bị sét đánh tử vong.

Bà Sang Thị Minh Ngọc, Chủ tịch UBND xã Sơn Linh, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, nạn nhân bị sét đánh khi đang đi khai thác keo cùng nhiều người khác. Hiện xã đã chỉ đạo thôn đến hỗ trợ gia đình.

Được biết hoàn cảnh gia đình nạn nhân Đinh Văn Nhiều rất khó khăn. Xã Sơn Linh sẽ cử đoàn đến thăm hỏi, động viên và chia buồn với gia đình nạn nhân.

Thanh Thắng/VOV-Miền Trung
Tag: Quảng Ngãi sét đánh chết người cảnh báo thiên tai
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Hành động tổng thể bảo vệ Đồng bằng sông Cửu Long trước thiên tai cực đoan
Hành động tổng thể bảo vệ Đồng bằng sông Cửu Long trước thiên tai cực đoan

VOV.VN - Ngày 9/5, tại Cần Thơ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường (Bộ NN&MT) tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Kết luận số 26 của Bộ Chính trị về phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán và xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2026 - 2035.

Hành động tổng thể bảo vệ Đồng bằng sông Cửu Long trước thiên tai cực đoan

Hành động tổng thể bảo vệ Đồng bằng sông Cửu Long trước thiên tai cực đoan

VOV.VN - Ngày 9/5, tại Cần Thơ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường (Bộ NN&MT) tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Kết luận số 26 của Bộ Chính trị về phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán và xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2026 - 2035.

Thiên tai gây thiệt hại gần 1.300 tỷ đồng tại Sơn La trong năm qua
Thiên tai gây thiệt hại gần 1.300 tỷ đồng tại Sơn La trong năm qua

VOV.VN - Năm 2025 vừa qua, tình hình thời tiết, thiên tai trên địa bàn tỉnh Sơn La diễn biến phức tạp, cực đoan với nhiều đợt mưa lớn, dông lốc, rét đậm, rét hại và ảnh hưởng trực tiếp của nhiều cơn bão; ước tổng thiệt hại về kinh tế gần 1.300 tỷ đồng.

Thiên tai gây thiệt hại gần 1.300 tỷ đồng tại Sơn La trong năm qua

Thiên tai gây thiệt hại gần 1.300 tỷ đồng tại Sơn La trong năm qua

VOV.VN - Năm 2025 vừa qua, tình hình thời tiết, thiên tai trên địa bàn tỉnh Sơn La diễn biến phức tạp, cực đoan với nhiều đợt mưa lớn, dông lốc, rét đậm, rét hại và ảnh hưởng trực tiếp của nhiều cơn bão; ước tổng thiệt hại về kinh tế gần 1.300 tỷ đồng.

Thời tiết miền Bắc có nguy cơ xuất hiện hình thái thiên tai cực kỳ nguy hiểm
Thời tiết miền Bắc có nguy cơ xuất hiện hình thái thiên tai cực kỳ nguy hiểm

VOV.VN - Miền Bắc sắp bước vào đợt mưa dông diện rộng do ảnh hưởng của không khí lạnh cuối mùa, kéo theo nguy cơ xuất hiện hàng loạt hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc xoáy, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cơ quan khí tượng cảnh báo người dân cần đặc biệt đề phòng trong những ngày tới.

Thời tiết miền Bắc có nguy cơ xuất hiện hình thái thiên tai cực kỳ nguy hiểm

Thời tiết miền Bắc có nguy cơ xuất hiện hình thái thiên tai cực kỳ nguy hiểm

VOV.VN - Miền Bắc sắp bước vào đợt mưa dông diện rộng do ảnh hưởng của không khí lạnh cuối mùa, kéo theo nguy cơ xuất hiện hàng loạt hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc xoáy, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cơ quan khí tượng cảnh báo người dân cần đặc biệt đề phòng trong những ngày tới.

Ăn chặn tiền cứu trợ thiên tai, nguyên cán bộ xã Hải Anh (Ninh Bình) bị khởi tố
Ăn chặn tiền cứu trợ thiên tai, nguyên cán bộ xã Hải Anh (Ninh Bình) bị khởi tố

VOV.VN - Lợi dụng việc hỗ trợ người dân bị thiệt hại do thiên tai, một cựu cán bộ xã Hải Anh (Ninh Bình) đã có hành vi gian dối, chiếm đoạt 60 triệu đồng tiền cứu trợ và bị cơ quan công an khởi tố.

Ăn chặn tiền cứu trợ thiên tai, nguyên cán bộ xã Hải Anh (Ninh Bình) bị khởi tố

Ăn chặn tiền cứu trợ thiên tai, nguyên cán bộ xã Hải Anh (Ninh Bình) bị khởi tố

VOV.VN - Lợi dụng việc hỗ trợ người dân bị thiệt hại do thiên tai, một cựu cán bộ xã Hải Anh (Ninh Bình) đã có hành vi gian dối, chiếm đoạt 60 triệu đồng tiền cứu trợ và bị cơ quan công an khởi tố.

Chủ động phòng ngừa thiên tai, nâng cao năng lực ứng phó biến đổi khí hậu
Chủ động phòng ngừa thiên tai, nâng cao năng lực ứng phó biến đổi khí hậu

VOV.VN - Trước dự báo thiên tai trong năm nay tiếp tục diễn biến phức tạp, các cấp Hội Chữ thập đỏ đang chuyển mạnh từ bị động sang chủ động phòng ngừa. Đồng thời tăng cường phối hợp địa phương, nâng cao năng lực ứng phó, nhằm giảm thiệt hại và bảo vệ người dân trong bối cảnh biến đổi hậu ngày càng phức tạp.

Chủ động phòng ngừa thiên tai, nâng cao năng lực ứng phó biến đổi khí hậu

Chủ động phòng ngừa thiên tai, nâng cao năng lực ứng phó biến đổi khí hậu

VOV.VN - Trước dự báo thiên tai trong năm nay tiếp tục diễn biến phức tạp, các cấp Hội Chữ thập đỏ đang chuyển mạnh từ bị động sang chủ động phòng ngừa. Đồng thời tăng cường phối hợp địa phương, nâng cao năng lực ứng phó, nhằm giảm thiệt hại và bảo vệ người dân trong bối cảnh biến đổi hậu ngày càng phức tạp.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục