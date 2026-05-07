Siết kiểm soát virus lở mồm long móng SAT1 tại các sân bay

Thứ Năm, 11:12, 07/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Cục Hàng không Việt Nam vừa ban hành văn bản gửi các cơ quan, đơn vị trong ngành yêu cầu tăng cường kiểm soát, ngăn chặn virus lở mồm long móng (LMLM) serotype SAT1 xâm nhập vào Việt Nam qua đường hàng không.

Theo Cục Hàng không Việt Nam, bệnh lở mồm long móng là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, có tốc độ lây lan nhanh trên nhiều loài gia súc như trâu, bò, lợn, dê, cừu. Virus gây bệnh hiện có 7 tuýp huyết thanh (serotype), gồm A, O, C, Asia1, SAT1, SAT2 và SAT3.

Nhân viên an ninh hàng không thực hiện quy trình kiểm tra tại khu vực soi chiếu. 

Tại Việt Nam, các serotype từng xuất hiện gồm O, A và Asia1, trong đó serotype O đang lưu hành phổ biến nhất.

Đáng chú ý, virus lở mồm long móng serotype SAT1 vốn chủ yếu lưu hành tại khu vực châu Phi nhưng hiện có xu hướng lan rộng sang nhiều khu vực khác trên thế giới. Từ tháng 3/2025, chủng virus này đã được ghi nhận tại Iraq và tiếp tục xuất hiện tại một số quốc gia thuộc khu vực Trung Đông, Tây Á.

Đặc biệt, đầu tháng 4/2026, Trung Quốc lần đầu tiên thông báo phát hiện 219 ca bệnh trên đàn bò tại hai tỉnh Cam Túc và Tân Cương.

Theo đánh giá của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, dù Việt Nam chưa ghi nhận sự xuất hiện của serotype SAT1, nguy cơ xâm nhập là rất lớn, nhất là thông qua hoạt động vận chuyển, buôn bán động vật trái phép qua biên giới.

Cục Hàng không Việt Nam vừa phát văn bản gửi các đơn vị trong ngành hàng không về tăng cường kiểm soát, ngăn chặn virus lở mồm long móng Serotype SAT1 xâm nhập vào Việt Nam.

Bộ này cũng cho biết, các loại vaccine phòng bệnh lở mồm long móng đang được cấp phép lưu hành tại Việt Nam hiện chỉ có tác dụng phòng các chủng thuộc serotype O, A và Asia1, chưa có khả năng bảo hộ đối với serotype SAT1.

“Nếu chủng virus SAT1 xâm nhập vào Việt Nam, nguy cơ bùng phát dịch bệnh và gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngành chăn nuôi, đặc biệt là đàn trâu, bò là rất lớn”, đại diện ngành chức năng nhận định.

Trước tình hình trên, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong ngành khẩn trương tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, siết chặt kỷ cương trong phòng, chống bệnh lở mồm long móng tại các cảng hàng không, sân bay.

Cùng với đó, các đơn vị cần chủ động phối hợp với cơ quan chức năng thuộc các bộ, ngành và chính quyền địa phương để kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp buôn bán, vận chuyển động vật và sản phẩm động vật trái phép, không rõ nguồn gốc, chưa qua kiểm dịch nhằm ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh xâm nhập qua đường hàng không.

Phi Long/VOV.VN
Cục Hàng không yêu cầu tăng cường kiểm soát phòng, chống virus Nipah tại sân bay
VOV.VN - Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản yêu cầu các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp trong ngành hàng không tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, siết chặt kỷ cương trong phòng, chống dịch bệnh do virus Nipah tại các cảng hàng không, sân bay trên cả nước.

Cục Hàng không cảnh báo nguy cơ thiếu nhiên liệu bay, kiến nghị giải pháp khẩn
VOV.VN - Trước diễn biến căng thẳng tại Trung Đông khiến giá nhiên liệu hàng không tăng mạnh và nguy cơ gián đoạn nguồn cung, Cục Hàng không Việt Nam đã kiến nghị nhiều giải pháp nhằm đảm bảo nguồn nhiên liệu, hỗ trợ các hãng hàng không duy trì hoạt động khai thác trong thời gian tới.

Cục Hàng không yêu cầu các hãng tăng chuyến bay đêm, bổ sung tải cung ứng dịp Tết
VOV.VN - Cục Hàng không Việt Nam đã yêu cầu các hãng hàng không triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân, trong đó bổ sung tàu bay, tăng tần suất khai thác, mở rộng khung giờ bay đêm và điều chỉnh tải cung ứng trên các đường bay có nhu cầu cao trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Ngành hàng không Mỹ gặp khủng hoảng lớn do giá nhiên liệu tăng vọt
VOV.VN - Chi phí nhiên liệu tăng vọt do xung đột tại Trung Đông đang đẩy ngành hàng không Mỹ vào cuộc khủng hoảng lớn nhất kể từ đại dịch COVID-19, khi các hãng bay phải chi hơn 5 tỷ USD tiền nhiên liệu chỉ trong tháng 3, theo số liệu Bộ Giao thông Vận tải Mỹ công bố ngày 6/5.

Khách quốc tế đến Thái Lan sụt giảm do bất ổn hàng không
VOV.VN - Tính đến ngày 3/5/2026, tổng lượng khách quốc tế đến Thái Lan đạt gần 12 triệu lượt, giảm 3,45%, trong khi doanh thu du lịch đạt 584 tỷ baht trong 4 tháng đầu năm, giảm 3,28%.

