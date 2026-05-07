Siết kiểm soát virus lở mồm long móng SAT1 tại các sân bay

Theo Cục Hàng không Việt Nam, bệnh lở mồm long móng là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, có tốc độ lây lan nhanh trên nhiều loài gia súc như trâu, bò, lợn, dê, cừu. Virus gây bệnh hiện có 7 tuýp huyết thanh (serotype), gồm A, O, C, Asia1, SAT1, SAT2 và SAT3.

Nhân viên an ninh hàng không thực hiện quy trình kiểm tra tại khu vực soi chiếu.

Tại Việt Nam, các serotype từng xuất hiện gồm O, A và Asia1, trong đó serotype O đang lưu hành phổ biến nhất.

Đáng chú ý, virus lở mồm long móng serotype SAT1 vốn chủ yếu lưu hành tại khu vực châu Phi nhưng hiện có xu hướng lan rộng sang nhiều khu vực khác trên thế giới. Từ tháng 3/2025, chủng virus này đã được ghi nhận tại Iraq và tiếp tục xuất hiện tại một số quốc gia thuộc khu vực Trung Đông, Tây Á.

Đặc biệt, đầu tháng 4/2026, Trung Quốc lần đầu tiên thông báo phát hiện 219 ca bệnh trên đàn bò tại hai tỉnh Cam Túc và Tân Cương.

Theo đánh giá của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, dù Việt Nam chưa ghi nhận sự xuất hiện của serotype SAT1, nguy cơ xâm nhập là rất lớn, nhất là thông qua hoạt động vận chuyển, buôn bán động vật trái phép qua biên giới.

Cục Hàng không Việt Nam vừa phát văn bản gửi các đơn vị trong ngành hàng không về tăng cường kiểm soát, ngăn chặn virus lở mồm long móng Serotype SAT1 xâm nhập vào Việt Nam.

Bộ này cũng cho biết, các loại vaccine phòng bệnh lở mồm long móng đang được cấp phép lưu hành tại Việt Nam hiện chỉ có tác dụng phòng các chủng thuộc serotype O, A và Asia1, chưa có khả năng bảo hộ đối với serotype SAT1.

“Nếu chủng virus SAT1 xâm nhập vào Việt Nam, nguy cơ bùng phát dịch bệnh và gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngành chăn nuôi, đặc biệt là đàn trâu, bò là rất lớn”, đại diện ngành chức năng nhận định.

Trước tình hình trên, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong ngành khẩn trương tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, siết chặt kỷ cương trong phòng, chống bệnh lở mồm long móng tại các cảng hàng không, sân bay.

Cùng với đó, các đơn vị cần chủ động phối hợp với cơ quan chức năng thuộc các bộ, ngành và chính quyền địa phương để kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp buôn bán, vận chuyển động vật và sản phẩm động vật trái phép, không rõ nguồn gốc, chưa qua kiểm dịch nhằm ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh xâm nhập qua đường hàng không.